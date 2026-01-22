Hacobu、CLO・物流リーダー向けオンラインセミナーを開催。「見て真似できる！Hacobu流、中長期計画の書き方」ー 具体的な作成方法を解説

株式会社Hacobu

データの力で物流課題を解決する株式会社Hacobuは、2026年1月29日、「見て真似できる！Hacobu流 中長期計画の書き方」と題し、オンラインセミナーを開催いたします。

セミナー開催背景

物流効率化法によって、特定事業者には2026年10月までに中長期計画の提出が求められています。

中長期計画策定について「どう作成すればよいのか」「誰が主導し、何から手を付けるべきか」というお悩みの方に向け、公表されている中長期計画のフォーマットを題材に、各項目で押さえるべき観点を具体的に紹介。さらに計画を絵に描いた餅にしないための組織づくりの重要性についてもお話しいたします。

開催概要

日時：2026年1月29日（木）11:00-12:00

場所：オンライン

費用：無料

URL：https://www.go.movo.co.jp/WebSeminar20260129_Hacobu_SPSeminar_LP.html

講師紹介

株式会社Hacobu Hacobu Strategy本部 副本部長 小林 一幸

大手コンサルティングファームにて、20年間にわたって運輸・物流分野のコンサルティングに従事し当該分野をリード。持続可能な物流の実現に向けて、官公庁の法制度整備、民間企業連携による物流共同化、物流体制再構築、オペレーション改革、物流DX、SCM改革などについて、戦略・計画の策定から実行までを幅広く支援している。2022年より上智大学非常勤講師。

https://x.com/kobayashi_HCB

株式会社Hacobu 取締役 COO プロダクト企画本部長 兼

システムインテグレーション・AI導入支援「Hacobu Solution Studio」事業部長 坂田 優

2016年1月よりHacobu創業に参画し、荷主企業、3PL事業者、運送会社といった物流にかかわるあらゆるレイヤーの企業の物流DXに携わり、変革を支援。2025年6月より、システムインテグレーション＆AI導入支援事業の立ち上げに従事

株式会社Hacobuについて

クラウド物流管理ソリューション「MOVO（ムーボ）」シリーズと、物流DXコンサルティング「Hacobu Strategy（ハコブ・ストラテジー）」、システムインテグレーション・AI導入支援「Hacobu Solution Studio（ハコブ・ソリューションスタジオ）」を展開。6年連続シェアNo.1（※1）のトラック予約受付サービス「MOVO Berth」、動態管理サービス「MOVO Fleet」、配車受発注・管理サービス「MOVO Vista」、AI発注・輸送最適化サービス「MOVO PSI」などのクラウドサービス、ドライバーの働き方を変えるスマホアプリ「MOVO Driver」の提供に加え、物流DXパートナーとして企業間物流の最適化を支援しています。https://hacobu.jp/

※1 出典 デロイト トーマツ ミック経済研究所『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望【2025年度版】』https://mic-r.co.jp/mr/03650/ バース管理システム市場のベンダー別拠点数。本調査に参加した国内主要システム6社の拠点数合計をシェア100%とした場合のシェア