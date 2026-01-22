【ニーオーラルミスト】気になるけど言えない...夫の口臭悪化を妻が感じる時期とは？40代がターニングポイント

株式会社青組

株式会社青組（所在地：東京都杉並区、代表取締役CEO：平敷 護）は、結婚から15年以上の夫（夫の年齢は40～50代）と同居している女性を対象に「加齢による夫の口臭悪化」に関する調査を行いました。

年齢を重ねることで、唾液の分泌量が減少し、口腔内が乾燥しやすくなることが知られています。

この変化は、口臭の悪化や口内の不快感といったかたちで現れ、本人よりも周囲の方が先に気づくケースも少なくありません。

そこで今回、口臭の原因菌にアプローチする口腔化粧品、「NI ORAL MIST（ニーオーラルミスト）」を新発売する株式会社青組は、結婚から15年以上の夫（夫の年齢は40～50代）と同居している女性を対象に「加齢による夫の口臭悪化」に関する調査を行いました。

調査概要：「加齢による夫の口臭悪化」に関する調査

【調査期間】2025年9月9日（火）～2025年9月10日（水）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】1,012人

【調査対象】調査回答時に結婚から15年以上の夫と同居している女性と回答したモニター

【調査元】株式会社青組（https://aogumi.co.jp/）

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

夫の口臭に対する意識と実態

はじめに、「夫の口臭が気になると感じたことはあるか」について尋ねたところ、6割以上の方が『とても感じたことがある（25.6％）』または『やや感じたことがある（35.6％）』と回答しました。

多くの方が夫の口臭を気にした経験があることがわかりました。一方で『あまり感じたことがない』または 『全く感じない』と回答した方は少数派であり、多くの家庭で口臭が気になる問題として存在していることが示されました。夫の口臭が「気になる」と感じている方が多いという現実は、日常生活やコミュニケーションの場面でのストレスの源になっている可能性があります。

前問で『とても感じたことがある』『やや感じたことがある』と回答した方に、「どんな時に夫の口臭が気になるか」について尋ねたところ、『会話中に近づいた時（60.7％）』と回答した方が最も多く、『朝起きた時（50.6％）』『車の中や狭い空間で一緒にいる時（27.3％）』と続きました。

近距離・密着・閉ざされた空間でのにおいの存在が強く意識されていることがうかがえます。日常的に発生するこうした場面は避けて通れないため、普段から口臭を自覚しケアを行う必要があるのではないでしょうか。

口臭の悪化は加齢が原因！？

「夫の口臭が昔と比べて悪化したと感じたことはあるか」について尋ねたところ、約半数の方が『はい（49.5％）』と回答しました。

約半数の方が「夫の口臭が悪化してきている」と感じており、加齢や生活習慣の変化が影響している可能性があります。

一方で、「悪化を感じていない」と回答した方も一定数おり、この差異は年齢、健康状態、歯・口内ケアの行い方など、個人差によるものが大きいと考えられます。

続いて、夫の口臭悪化を感じた方に「夫の口臭が悪化したのはいつ頃か」について尋ねたところ、『40歳～45歳未満（30.7％）』と回答した方が最も多く、『45歳～50歳未満（23.8％）』『35歳～40歳未満（18.1％）』と続きました。

口臭悪化を感じ始める夫の年齢は「40歳前後」に集中しているようです。30代後半から50歳手前にかけて回答が多いのは、加齢による体質の変化やホルモンバランスの影響、生活習慣の乱れなどが関係しているのではないでしょうか。

では、夫の口臭が悪化していると感じたとき、妻はどのような感情を抱いているのでしょうか。

「夫の口臭が昔と比べて悪化したと感じたことはあるか」という設問に『はい』と回答した方に、「夫の口臭が悪化していることについてどう思うか」について尋ねたところ、『加齢を感じる（60.1％）』と回答した方が最も多く、『ストレスを感じる（41.5％）』『清潔感の低下を感じる（40.3％）』と続きました。

6割以上が『加齢を感じる』と回答していることから、口臭の悪化は単に「におい」の問題だけでなく、加齢を感じるきっかけにもなっているでしょう。

また、『ストレスを感じる』という回答から、夫婦間のコミュニケーションや親密さに影響が出る可能性があります。口臭は個人の問題にとどまらず、家族やパートナーにとってのストレスにつながるため、加齢に伴ってケアが必要といえるでしょう。

「口臭ケアしてほしい...」妻の本音

「夫はご自身の口臭について気にしているように見えるか」について尋ねたところ、約6割の方が『あまり気にしていない（38.7％）』または『全く気にしていない（20.4％）』と回答しました。

約6割の方が夫の口臭の悪化を感じている一方で、「夫自身が気にしているように見える」と回答した方は約4割にとどまり、認識に差が見受けられました。

では、妻は夫にどの程度口臭ケアを望んでいるのでしょうか。

「夫にもっと口臭対策を行ってほしいと思うか」について尋ねたところ、約7割の方が『とても思う（27.6％）』または『やや思う（37.8％）』と回答しました。

多くの方が夫に口臭ケアをしてほしいと感じていることがわかりました。

しかし、夫に口臭ケアを望む気持ちがあっても、実際に「気になる」と伝えることはできるのでしょうか。

「夫に『口臭が気になる』旨を伝えづらいと感じたことはあるか」について尋ねたところ、半数の方が『はい（50.0％）』と回答しました。

半数の方が「夫の口臭について伝えづらい」と感じていることから、口臭はとてもデリケートな話題であることがわかります。結婚から15年以上経過している身近な存在であっても、指摘することで相手を傷つけたり、関係性を壊したくないなどを心配しているのかもしれません。

口臭の原因は意外と知られていない？

夫の口臭や対策への意識を見てきましたが、口臭悪化の背景や原因について、どの程度認知されているのでしょうか。

「加齢による唾液の分泌量減少・口腔内の自浄作用の低下により、口臭が強くなることを知っているか」について尋ねたところ、約6割の方が 『知っている（57.8％）』と回答しました。

約6割の方が「唾液分泌量減少・口腔内の自浄作用低下」が加齢による口臭悪化の原因であることを理解しているようです。

一方で、約4割の方は理解しておらず、知識の有無は対策や意識に影響する可能性があります。

「歯周病などの口腔トラブルにより口臭が強くなることを知っているか」

について尋ねたところ、約7割の方が『知っている（71.7%）』と回答しました。

約7割の方が「歯周病などの口の病気が口臭の原因になる」と認識しており、口臭が一時的なものではなく、健康状態とも関わっていると理解していることがわかりました。

「加齢による夫の口臭悪化」の実態と示唆

今回の調査で、多くの方が夫の口臭を「気にしている」ことが明らかになりました。

6割以上の方が「夫の口臭が気になると感じたことがある」と回答しており、特に「会話中」や「朝の起床時」、「車の中などの密閉された空間」で口臭を感じやすいようです。日常的に避けられない場面だからこそ、ストレスが溜まりやすいのではないでしょうか。

約半数の方が「昔と比べて夫の口臭が悪化した」と感じており、そのタイミングは夫の年齢が「40歳前後」が多い結果となりました。加齢による体質やホルモンバランスの変化などが影響していると考えられ、「加齢を感じる」「ストレスを感じる」など、夫婦の関係性にも影響を及ぼす可能性があります。

また、約6割の方が「夫自身は口臭を気にしていないように見える」と回答しました。約7割の方が「夫にもっと口臭ケアを行ってほしい」と回答しているにもかかわらず、半数の方は「夫に『口臭が気になる』と伝えづらい」と回答しました。指摘による気まずさや関係性への影響を心配しており、伝えにくさが原因で改善に踏み出しにくいようです。

さらに、口臭の原因に関する知識の認知度も明らかになりました。口臭の原因として「加齢による唾液の分泌量減少」を知っている方は約6割、「歯周病などの口腔トラブル」を知っている方は約7割という結果になりました。

「知らない」と回答した約3～4割は「なぜ口臭が起きるのか」を知らず、気づかないまま放置してしまう可能性があるため、日常のケアが大切だといえるでしょう。

口臭ケアはデリケートな問題ではありますが、お互いの健康と夫婦間の関係性を守るためにも、加齢に伴った積極的なケアが求められそうです。

気になる口臭のケアに！「NI ORAL MIST ユズ&ミント」

今回、「加齢による夫の口臭悪化」に関する調査を実施した株式会社青組は、『NI ORAL MIST（オーラルミスト）』を販売しています。

加齢により唾液の分泌量が減少すると、口内の乾きやネバつき、口臭といったトラブルが起こりやすくなります。

こうした大人世代特有の悩みに着目し誕生したのが「NI ORAL MIST ユズ&ミント」。

待ち望んでいた「大人世代のためのオーラルケア」が、ついに実現しました。

製品概要

商品名：NI ORAL MIST ユズ&ミント

分 類：口腔化粧品（スプレータイプ）

内容量：スプレーボトル：20ml/詰替パウチ：100ml

価 格：スプレーボトル20ml：1,980円（税込）

詰替パウチ100ml：3,300円（税込）

販売先：公式ECサイト、百貨店、セレクトショップ他

公式ECサイト：https://workoutmistni.com/2025/12/04/ni-oral-mist-20ml-2/

NI ORAL MIST ユズ&ミントの特徴

POINT1：天然由来成分で、口もとにやさしさを。

口内にやさしいアルコールフリー処方。

低刺激で毎日のケアに取り入れやすい設計です

POINT2：3つの働きで、大人の口内をトータルケア。

１.保湿ケア（グリセリン）：乾燥しがちな口内をしっとりうるおす

２.ニオイケア（GSE：グレープフルーツ種子エキス）：口臭の原因菌にアプローチ

３.プラークケア（CI-デキストラン）：天然多糖類が、歯垢（プラーク）の付着を防ぐ※

※ブラッシングによる

POINT3：香りもこだわり。柚子とミントの爽やかさ。

清涼感と自然な香りで、外出前や気分転換にもぴったり

こんな方におすすめ

・40～50代を中心としたミドルエイジ

・加齢により唾液量が減り、口臭やネバつきを感じやすくなった方

・ナチュラル志向・アルコール刺激が苦手な方

・ビジネスシーンや対面接客を行う方

実際に体験できるチャンス！ポップアップストアを開催

実際にNIの効果を体感いただけるポップアップを開催！ スタッフによるケアのアドバイスも受けられます、ぜひお越しください。

大丸福岡天神店

福岡県福岡市中央区天神１丁目４－１ 本館4階紳士フロア

開催期間：2026年1月28日(水)～ 2月10日(火)

■詳細はこちら：https://workoutmistni.com/2021/06/26/concept/

■株式会社青組：https://aogumi.co.jp/company/

■お問い合わせURL：https://aogumi.co.jp/contact/

■Instagram：https://www.instagram.com/camp_lifestyle/

代表取締役CEO：平敷 護「グルーミングおじさん」フォロワー2.5万人（2026年1月時点）