AI駆動開発の品質をマネジメントする新サービス「QA4AIDD」を提供開始

ソフトウェアの品質向上支援サービスを提供する株式会社ベリサーブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新堀 義之、以下ベリサーブ）は、企業がAIを活用したソフトウェア開発を行う際の開発プロセスの品質をマネジメントする新サービス「QA4AIDD（AI駆動開発プロダクト品質マネジメントサービス）」の提供を本日より開始しましたので、お知らせします。

AI駆動開発プロダクト品質マネジメントサービス「QA4AIDD（キュー・エー・フォー・エーアイ・ディ・ディ：Quality Assurance framework for Artificial-Intelligence Driven Development which AI-Applied Products and Services）」

■背景

現在、あらゆる産業でAIの社会実装が進み、ソフトウェア開発においてもAI活用が拡大しており、ソフトウェア開発の要件定義からユーザーによる運用まで、全ての工程でAIが活用される「AI駆動開発」が広がりつつあります。AI駆動開発は生産性の向上をもたらす一方で、人間に比べて脆弱なコードを生成しやすい、出力が毎回同じとは限らない、どのように結果を導き出したのかが不透明であるなど、AI特有の課題を抱えており、取引先での対応や相談・問い合わせが増えています。

こうした課題を解決するため、ベリサーブは長年培ってきたソフトウェア品質保証の実践的ノウハウとAI駆動開発に関する知見を組み合わせ、AI駆動開発の品質をマネジメントする新サービス「QA4AIDD」の提供を開始しました。

■サービス概要

「QA4AIDD」は、AIを活用したソフトウェアの開発段階から伴走し、開発時の課題や問題点を洗い出すことで、お客様が安心・安全にソフトウェア開発を行えるよう支援するサービスです。AI駆動開発の普及により、これまでに経験したことのないような開発手法も登場しているため、ベリサーブは、どのようにソフトウェア開発を行っているのか、どこにAIを使っているのかを把握した上で、チェックポイントの設置場所などを提案し、お客様のソフトウェア開発がスムーズに進むよう支援します。

「QA4AIDD」のプロセスは、(1)生成AIに適切な指示を行うこと、(2)生成AIの成果物を適切に確認することの二つから構成されており、(1)と(2)を繰り返しながら開発ソフトウェアの品質を継続的に向上させていきます（図1）。このサービスは、開発プロセスにおいてAIを活用している場合にご利用いただけます。

■主な支援内容

図1：QA4AIDDの概要

（１）現状把握

当社が開発した「QA4AIDD」独自のフレームワークに照らしてお客様の開発プロセスを分析し、適合している部分と乖離している部分を可視化することで現状を把握します。

（２）目標設定

現状把握により判明した問題や課題に応じた効率的な改善目標や計画の策定を、お客様主体で行えるよう支援します。

（３）アクションの実施

お客様がソフトウェア開発を推進する際、要件や仕様に基づき適切な指示を生成AIに対して行っているか、また生成AIがその指示に従って成果物を出力しているかを確認し、目標設定に基づいた改善アクションを確実に行えるよう伴走します。

（４）効果測定

目標設定時に定めたKGIやKPIなどの指標に対してアクション結果を測定し、次のサイクルにつなげるために指標を見直します（図2）。

図2：QA4AIDDのサイクル

AI駆動開発は不可逆的に進展し、AIの役割は今後さらに拡大していくと考えられます。その中で、AI任せにするのではなく、人間の知見による品質保証を組み合わせて信頼性を確保することが一層重要になってきます。ベリサーブは「QA4AIDD」を通じ、「人×技術×AI」による新たな品質保証の形を実現し、お客様の安全・安心なソフトウェア開発に貢献していきます。

