¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î³ô¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼ç¤µ¤ÞÁ´°÷¤Ë¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE¡×¤Î»ëÄ°ÆÃÅµ¤òÄó¶¡

¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É9434¡¢°Ê²¼¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¡Ë¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î´ë¶È³èÆ°¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï³ô¼ç¤µ¤ÞÁ´°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE¡×(·î³Û550±ß)¤ò£²¤«·îÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ëÆÃÅµ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¹â¤Þ¤ë¹ñÆâ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¿Íµ¤
¶áÇ¯¡¢B.LEAGUE¤òÃæ¿´¤Ë¹ñÆâ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2024-25¥·ー¥º¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁíÆþ¾ì¼Ô¿ôÌó484Ëü¿Í¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶¥µ»¤ÎÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë´ÑÀï¿Í¸ý¤Î¿þÌî¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2027Ç¯¤ÎFIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×³«ºÅ¤Ë²Ã¤¨¡¢2026Ç¯¤Ë¹µ¤¨¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤è¤ë¹ñºÝ»î¹ç¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢B.LEAGUE¤ÎÀßÎ©Åö½é¤«¤é¥È¥Ã¥×¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2016Ç¯¤«¤é¤ÏJBA¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¡Ë¤ª¤è¤ÓB.LEAGUE¤Î¥È¥Ã¥×¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤òÌä¤ï¤º»î¹ç¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢IT¤ÎÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ´ÑÀïµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î´î¤Ó¤ä´¶Æ°¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î³ô¼ç¤µ¤ÞÁ´°÷¤òÂÐ¾Ý¤ËËÜÆÃÅµ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÅµ³µÍ×¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/13746/table/154_1_f67a6240cf22783e7504d289d2d21b75.jpg?v=202601220121 ]
¢£B.LEAGUE¤«¤é¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¢ÆüËÜÂåÉ½Àï¤Þ¤Ç¡ª
Ç¯´Ö2,500»î¹ç°Ê¾å¤ò¥é¥¤¥Ö»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE¡×¤Ï¡¢B.LEAGUE¤äW LEAGUE¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜÂåÉ½Àï¤ä³ØÀ¸¡¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Âç²ñ¤Þ¤Ç¡¢¹ñÆâ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î»î¹ç¤òÉý¹¤¯³Ú¤·¤á¤ëÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://stn.mb.softbank.jp/O0L8Q
¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ¹
1.ËÉÙ¤ÊÇÛ¿®¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¡¡B.LEAGUE¤Ë²Ã¤¨¡¢W LEAGUE¡Ê½÷»Ò¡Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½Àï¡¢³ØÀ¸¡¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Âç²ñ¤Þ¤ÇÇÛ¿®
2.¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ÈÆÃÊÌ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡¡¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®½ªÎ»¸å¡¢ÄÌ¾ï30Æü´Ö»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¡£¥×¥ìー½¸¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÇÛ¿®¡£
3.Áª¤Ó¤ä¤¹¤¤ÎÁ¶â¥×¥é¥ó
¡¡¡¦·î³Û¥×¥é¥ó550±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡¡¡¦Ç¯³Û¥×¥é¥ó5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
4.±þ±çµ¡Ç½¤Ç´ÑÀï¤Î°ìÂÎ´¶¤òÂÎ¸³¡Ê¢¨¥¢¥×¥ê¤Î¤ß¡¢°ìÉô¤Î»î¹ç¸ÂÄê¡Ë
¡¡»î¹ç´ÑÀïÃæ¤Ë¥Áー¥à¤äÁª¼ê¤ò±þ±ç¤Ç¤¡¢°ìÂÎ´¶¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¡¦ÆÃÅµ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢³ô¼ç¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´ë¶È³èÆ°¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÂÎ¸³µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼çÍ¥ÂÔ¡Û
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÉáÄÌ³ô¼°¤ò1Ç¯°Ê¾å¤«¤Ä100³ô°Ê¾åÊÝÍ¤µ¤ì¡¢´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¥µ¥¤¥È¤«¤é¿½ÀÁ¤ò´°Î»¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¡¢PayPay¥Þ¥Íー¥é¥¤¥È¡Ê1,000±ßÊ¬¡Ë¤ò¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡£¢¨
¢¨2025Ç¯3·î12Æü»þÅÀ¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¿ÊÄè¾ò·ï¤Ç¤¹¡£
¢¨³ô¼°ÊÝÍ´ü´Ö¤Ï¡Ö3·î31Æü¤«¤éÍâÇ¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö9·î30Æü¤«¤éÍâÇ¯9·î30Æü¤Þ¤Ç¡×¤È¤·¤Þ¤¹¡£
3·î31Æü´ð½àÊ¬¤Î½é²ó¤Ï¡¢2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¿½ÀÁ¤¬´°Î»¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï2026Ç¯5·î¤Ë¡¢9·î30Æü´ð½àÊ¬¤Î½é²ó¤Ï¡¢2026Ç¯9·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¿½ÀÁ¤¬´°Î»¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï2026Ç¯11·î¤Ë¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î³ô¼çÌ¾Êí¤ËµºÜ¤Þ¤¿¤ÏµÏ¿¤µ¤ì¤¿ÆüÉÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢³ô¼°¤Î¼èÆÀÆü¤Ê¤É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨100³ô°Ê¾å¤ò¼èÆÀ¤·¡¢³ô¼çÌ¾Êí¤ËµºÜ¤Þ¤¿¤ÏµÏ¿¤µ¤ì¤¿Æü¤«¤éÀè¤ËÅþÍè¤¹¤ë´ð½àÆü¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£3·î31Æü¡¢9·î30Æü¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¬´ð½àÆü¤È¤·¤ÆÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨Æ±°ì¤Î³ô¼çÈÖ¹æ¤Ç3·î31Æü¤ª¤è¤Ó9·î30ÆüºÇ½ª¤ÎÅö¼Ò³ô¼çÌ¾Êí¤Ë¡¢3²ó°Ê¾åÏ¢Â³¤ÇµºÜ¤Þ¤¿¤ÏµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ô¼ç¤µ¤Þ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢¨PayPay¥Þ¥Íー¥é¥¤¥È¤Ï¾ùÅÏ¡¦ÀÁµá½ñÊ§¤¤¡ÊÀÇ¶â°Ê³°¡Ë¡¢PayPay¡¿PayPay¥«ー¥É¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£½Ð¶â¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ø¤ÎÀÁµá½ñÊ§¤¤¡ÊÀÇ¶â¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú³ô¼çÆÃÅµ(ÃêÁª¡Ë¡Û
³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¿½ÀÁ¤¬´°Î»¤·¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ô¼çÆÃÅµ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â³ô¼ç¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÅµ¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¤Î´ÑÀïÆÃÅµ
¡¦ B.LEAGUE¡Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡Ë´ÑÀïÆÃÅµ
¡¦ D.LEAGUE¡Ê¥À¥ó¥¹¡Ë´ÑÀïÆÃÅµ¡¢Â¾
¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¤ÎURL¥Ùー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://u.softbank.jp/4hyj4R8
³ô¼çÆÃÅµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://www.softbank.jp/corp/ir/investor/benefit/
¢£³ô¼°Åê»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ô¼ç¤µ¤Þ¤È¡È¶¦¤ËÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡É
³ô¼°Åê»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¡¢¿È¶á¤Ë¡£³ô¼ç¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î·Ð±ÄÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¾ðÊó³×Ì¿¤Ç¿Í¡¹¤ò¹¬¤»¤Ë¡×¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÅµ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î´ë¶È³èÆ°¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£