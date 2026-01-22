【バレンタインキャンペーン】K-POPアイドル公式グッズを扱うアニメイトインポートショップで開催決定！　自分の推しをアピールして、チョコレートボードを埋め尽くそう!!　X投稿で商品券が当たるチャンスも！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社アニメイトは、アニメイトインポートショップ池袋・大阪で2026年1月24日～2月14日までバレンタインキャンペーンを実施いたします。

「animate Import Shop」とは、K-POPアイドルの公式ライセンスグッズを取り扱う店舗で、K-CULTUREの商品開発・流通を行う「WITHMUU」と一緒に、全世界的に人気のK-POPアーティストの商品を販売しています。

両店舗では2026年1月24日～2月14日の期間中、バレンタインキャンペーンを開催！ みなさまからK-POPアイドル・アーティスト・俳優など、ご自身の推しのアピールしたいコメントを募集いたします。自身が書いたメッセージを写真に撮って「#アニメイトインポートショップバレンタイン」をつけてXに投稿すると、抽選で10名様にアニメイト商品券1,000円分が当たりますので、こちらも奮ってご参加ください。

■施策情報

1）Sweet？Bitter？伝えたい！私の推し！

開催期間：1月24日～2月14日

開催場所：アニメイトインポートショップ池袋・大阪

開催内容：店頭に設置されたチョコレートボードにて、ご自身の推しのアピールしたいコメントを募集いたします。

※書いていただいたメッセージを店舗公式SNS等で発信する可能性がございます。

※メッセージの募集は2月14日までです。ボードの展示は3月1日まで実施いたします。

2）ハッシュタグキャンペーン

開催期間：1月24日～2月14日

開催内容：期間中に１.～３.までの条件をすべて達成した方の中から抽選で10名様に、「アニメイト商品券1,000円分」をプレゼントいたします。

１.アニメイトインポートショップの公式Xをフォロー（池袋・大阪どちらかでOK）

２.「Sweet？Bitter？伝えたい！私の推し！」にて、店頭で書いたご自身のカードを撮影

３.ハッシュタグ「#アニメイトインポートショップバレンタイン」をつけて、撮影した写真をXに投稿

当選発表：2月中予定

※ご参加の際は必ず規約をご確認ください。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

■店舗情報

・アニメイトインポートショップ池袋

住所：〒170-0013

東京都豊島区東池袋1-20-6 プラザイン池袋4階

営業時間：10：00～21：00

・アニメイトインポートショップ大阪

住所：〒530-0011

大阪府大阪市北区大深町1-1 リンクス梅田5階

営業時間：10：00～21：00

■関連URL

「アニメイトインポートショップ池袋」HP(https://www.animate.co.jp/shop/animate_import_shop/)

「アニメイトインポートショップ池袋」X(https://x.com/animateIS)

「アニメイトインポートショップ大阪」HP(https://www.animate.co.jp/shop/animate_import_shop-oosaka/)

「アニメイトインポートショップ大阪」X(https://x.com/animateISO)