いちご好き～チョコ好き必見【和歌山初上陸！】苺にた～っぷりの生チョコを降り注ぐ、原宿で行列の【Strawberry choco】1/30～2/15 近鉄和歌山バレンタイン催事で期間限定販売!!
▶︎公式Instagram https://www.instagram.com/strawberrychoco_official/
■ 「Strawberry choco」とは
「日本の最高級品質の果物を世界へ発信」することを理念に、全国に33店舗を構える本格派りんご飴専門店「Candy apple」が手掛ける、日本初のストロベリーチョコ専門店です 。原宿の本店をはじめ、東京、京都、大阪などの主要都市で展開し、SNSでも関連動画の総再生回数が5000万回を超えるなど、圧倒的な話題を集めています 。
■ こだわりの商品特長
最高級品質の苺を毎日直送
「Candy apple」で培った独自の仕入れ力を活かし、季節ごとに高級品質の苺を市場から毎日直送しており、チョコの甘さをより引き立てるため鮮度の高い苺を厳選しています 。
そして名だたるパティスリーが愛用するクーベルチュールチョコ
苺本来の魅力を最大限に引き出すため、一流のパティスリーでも使用される高級クーベルチュールチョコレートを採用しています 。
チョコレートウォーマーもイタリアから輸入した専用機械により徹底した温度管理をしております。
これにより、口に入れた瞬間にチョコがとろける滑らかな食感と、美しい光沢を実現しました 。
■ SNSでの反響
公式SNSは月間PV数130万回を突破し、インフルエンサーによる紹介動画も数百万再生を記録するなど、若年層を中心に「次に流行るスイーツ」として大きな注目を集めています 。
■開催場所情報
和歌山県：〒640-8342 和歌山県和歌山市友田町５丁目１８ 和歌山近鉄百貨店
期間：1月30日~2月15日
営業時間：10:00～19:00
公式Instagram：@strawberrychoco_official
■今回の近鉄和歌山でのの販売は一番人気のダークチョコのみの販売となっております。
【問い合わせ先】
代官山Candyapple
TEL：03-6416-5455
URL：https://candy-apple.shop/