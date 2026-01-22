大田区子育ち支援ポータルサイト『おおた子育ちナビ　Hug（はぐ）くみ』のサービス提供をスタート

株式会社アスコエパートナーズ

株式会社アスコエパートナーズ（所在地：東京都港区、代表取締役：安井 秀行、以下アスコエパートナーズ）は、東京都大田区（区長：鈴木 晶雅、以下大田区）の子育て支援ポータルサイト『おおた子育ちナビ Hug（はぐ）くみ』を開発し、サービス提供を開始したことをお知らせいたします。

■大田区子育ち支援ポータルサイト『おおた子育ちナビ Hug(はぐ)くみ』とは

「おおた子育ちナビ Hug（はぐ）くみ」は、大田区の子育て支援情報をまとめたポータル サイトです。

妊娠・出産、保育、健康、経済的支援などの行政サービスをはじめ、児童館や公園などのお出かけスポット、地域イベント情報などを網羅。お子さんの年齢や目的に応じて、知りたい情報を簡単に検索できます。

大田区『おおた子育ちナビ Hug（はぐ）くみ』(https://www.asukoe.co.jp/news/otaku-kosodachi/)

■おもな機能

◆大人とこどもの相談機能

「相談する」機能では、「大人」と「こども」の入り口を分けることで、利用者が自分の立場に合った相談先に迷わずたどり着けるようにしました。さらに、相談内容や相談方法で絞り込める検索機能を備え、悩みや状況に応じて相談窓口を選びやすくしています。

◆行政サービス

大田区の子育て支援情報を「ユニバーサルメニュー」に基づいて整理し、わかりやすく掲載。

◆イベント（順次公開）

子育て関連のイベント情報を掲載。「地域」「対象年齢」で絞り込み検索が可能。

◆ 施設マップ（施設ナビ）

子育て関連の施設情報をマップと一覧で表示。「地域」「施設の種類」で絞り込み検索が可能。

◆こどもの居場所づくり

こども達があそんだり、さまざまな体験をしたり、ともだちづくりの機会になるような施設を紹介。

◆子育てガイド（妊娠中・出産後）

妊娠中・出産後の各ステージで、時期に応じて受けられる支援の情報や、準備しておきたいことなどの情報をわかりやすくまとめて掲載。

■大田区こども未来部こども未来課様より

大田区では、子育て世帯の皆さまから寄せられる期待やニーズを踏まえ、必要な情報を、より分かりやすく、より身近に届けることの重要性を重視しています。子育てに関する情報は、保護者の方にとって欠かせないものであると同時に、近年では子ども自身が主体的に情報に触れ、選択していくという考え方も広がっています。

一方で、従来の行政サイトは、大人向けの構成が中心で、子どもや忙しい保護者の方にとっては、必要な情報にたどり着きにくいという課題がありました。そこで今回、子育て世帯向けの情報発信を強化するとともに、お子さんが見ても直感的に理解しやすいデザインや構成を意識したウェブサイトを構築しました。相談先の情報だけでなく、居場所やイベントなど、日常の中で活用できる情報を幅広く探せることを特徴としています。

悩みがあるときだけでなく、「知りたい」「参加してみたい」と思ったときに、気軽にアクセスできることが大切だと考えています。今後は、こうした情報発信のあり方をさらに工夫し、さまざまな場面でより多くの方に活用していただけるよう、継続的に取り組んでいきたいと考えています。

■自治体公式子育て支援サイト・アプリ『子育てタウン』とは

アスコエパートナーズが運営する『子育てタウン』は、これまで全国100以上の自治体で公式Webサイト・アプリとして導入されています。住民と自治体職員、双方の利用者視点でサービスデザインされています。他課にまたがる様々な子育て支援情報をアプリ・サイトに集約し、アプリから住民へプッシュ通知を届けられる等、１つのアプリから総合的に子育てをサポート。住民と自治体職員双方のみなさまに長きに渡りご利用いただいております。

◆『子育てタウン』 紹介ページ

https://www.asukoe.co.jp/productandservice/kosodatetown/

【会社概要】

● 名称：株式会社アスコエパートナーズ

● 代表取締役社長：安井 秀行

● 設立日：2010年2月8日

● 事業内容：ユニバーサルメニューによる行政サービス関連情報提供事業、ユニバーサルメニューに関するコンテンツ、データベース、サイト構築支援事業、行政関連広告事業

● 企業HP：https://www.asukoe.co.jp/

● 利用者視点を大切に行政DXに関する様々なコエを届けるメディア『GDX TIMES』：https://gdx-times.com/