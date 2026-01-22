【2月18日(水)17:00開催】無料オンラインウェビナー/SNSを“丸投げ”しない店舗集客術｜縦型動画×広告×DMで来店を生む導線設計を公開

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）は、ビジネスの拡大に繋がる様々な取り組みを行っている。そして今回、代表の井上が自らスピーカーを務め、2026年2月18日(水)17:00～SNSを任せきりにせず、成果を生む側に回るための実践的な設計思想について、オンラインセミナーを開催すると発表した。

2026年2月18日(水)17:00～SNSを“丸投げ”しない集客術:縦型動画→広告→DMで来店を生む導線づくり

【2月18日(水)17:00-17:30】SNSを“丸投げ”しない集客術:縦型動画→広告→DMで来店を生む導線づくり/ 井上裕介(KOBUSHI MARKETING代表)

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4793489/view

SNSに振り回される側から、数字と来店につながる設計を握る側へ

SNS運用が当たり前になった今、「フォロワーは増えたのに売上につながらない」「コンサルに任せているが成果が見えない」と感じる店舗・事業者が増えています。背景にあるのは、SNSを“集客導線”ではなく“運用作業”として丸投げしてしまう構造的な問題です。重要なのは、フォロワー数や再生数といった見栄えの指標ではなく、「なぜその店が選ばれるのか」を起点にした導線設計です。さらに、SNSだけで完結させず、看板やGoogleマップといったリアル施策との役割分担、イベントを起点にしたコミュニティづくりによるLTV向上など、オンライン×オフラインを統合した集客戦略にも踏み込みます。2026年以降の集客を本気で変えたい方に向けた、30分の実践ウェビナーです。

開催詳細

日時

2026年2月18日(水)17:00～17:30

参加費

無料

形式

オンライン

参加対象

・マーケティング担当者

・マーケター志望者

・エンジニア

・事業責任者

・経営者

・新規事業担当者

・転職志望者

お申し込み方法

Peatixから参加チケットをお申し込みください。

https://peatix.com/event/4793489/view

スピーカーのご紹介

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

岡山県出身。千葉大学教育学部在学中、学生時代に音楽レーベル兼アーティストマネジメント会社を起業。COOとして年間売上1.2億円規模に成長させる。その後、青山学院大学専門職大学院MBA取得。2015年-2018年まで、デジタルマーケティング、メディア、システム開発企業に勤務後、フリーランスとしてデジタルマーケティング新規事業を中心としたコンサルティング&デリバリー、フリーランスやベンダーのアカウントマネジメント、オリジナルブランドKOBUSHI BEERを中心とした、イベント、コミュニティ事業を展開。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

