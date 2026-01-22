ニフティ、「＠nifty光 3年プラン（N）」新規申込者を対象に「大感謝祭キャンペーン」を実施～ニフティポイント最大32,222ポイント＆抽選で50名様にモバイルバッテリーをプレゼント～

ニフティ株式会社

ニフティ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：前島 一就）は、「＠nifty光 3年プラン（N）」の新規申込者を対象に、「大感謝祭キャンペーン」を実施します。

「大感謝祭キャンペーン」では、2026年1月22日（木）～3月1日（日）の期間中に「＠nifty光 3年プラン（N）」を新規で申し込みいただき、開通が確認できた方を対象に、「ニフティポイントクラブ」のポイント（以下、ニフティポイント）を最大32,222ポイントプレゼントします。ニフティポイントは、1ポイント＝1.5円分として＠nifty利用料金に充てることができるため、ホームタイプを申し込みでもらえる32,222ポイントを利用すると48,333円分（税込）として利用いただけます。これにより月額料金が実質11カ月分無料となります。（注1）さらに、ニフティポイントに加え、抽選で50名様に「＠nifty光10周年オリジナルモバイルバッテリー」をプレゼントします。

■キャンペーン概要

○キャンペーンページ（「＠nifty光」公式サイト）

https://nifty.jp/a186

○実施期間

2026年1月22日（木）～3月1日（日）

○対象

期間中に「＠nifty光」公式サイト(https://nifty.jp/a186)または電話から「＠nifty光 3年プラン（N）」の新規申込をし、その後回線の開通が確認できた方

○内容

１.ニフティポイントをプレゼント

・「＠nifty光 ホームタイプ 3年プラン（N）」を申し込みの場合：

ニフティポイント32,222ポイントプレゼント（＠nifty利用料金48,333円分（税込））

・「＠nifty光 マンションタイプ 3年プラン（N）」を申し込みの場合：

ニフティポイント32,000ポイントプレゼント（＠nifty利用料金48,000円分（税込））

２.対象のフォームに、「大感謝祭キャンペーン」の申し込みをしたご自身の＠niftyIDを入力いただくと、抽選で50名様に、「＠nifty光10周年オリジナルモバイルバッテリー」をプレゼント

【機種】

CIO SMARTCOBY DUO

CIO-MB20W2C-N-10000-WH

ポイント付与時期やその他の注意事項は「＠nifty光」公式サイト(https://nifty.jp/a186)を確認してください。

■「ニフティポイントクラブ」(http://lifemedia.jp/)について

運営実績20年以上のポイントサービス。

お買い物や無料ゲーム、アンケート回答などでポイントを貯めることができ、貯めたポイントは現金や電子マネーなどに交換できます。

「＠nifty使用権」や「ノジマスーパーポイント」に交換すると、ポイントの価値が現金換算で1.5倍となり、＠niftyのインターネット利用料金やノジマでの家電購入がお得になります。

注１）「＠nifty光 ホームタイプ 3年プラン（N）」を申し込みの場合、初月無料に加え、特典のニフティポイント32,222ポイントを＠nifty使用権に交換し、月額費用20カ月割引適用後の「＠nifty光」利用料金に充当することで「＠nifty光 ホームタイプ 3年プラン（N）」の月額料金がホームタイプは11カ月分無料となります。

「＠nifty光 マンションタイプ 3年プラン（N）」を申し込みの場合、初月無料に加え、特典のニフティポイント32,000ポイントを@nifty使用権に交換し、月額費用20カ月割引適用後の「＠nifty光」利用料金に充当することで「＠nifty光 マンションタイプ 3年プラン（N）」の月額料金がマンションタイプは15カ月分無料となります。

※製品名、サービス名などは一般に各社の商標または登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。予告なしに変更されることがあります。