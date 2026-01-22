バイオマス発電所「米沢バイオマスパワー」の営業運転を開始
株式会社タクマ
米沢バイオマスパワー
[表: https://prtimes.jp/data/corp/66486/table/41_1_c9f63c18c265e54f634a6d7f30dcad37.jpg?v=202601220121 ]
株式会社タクマ（本社：兵庫県尼崎市、社長：濱田州朗）と岩堀建設工業株式会社（本社：埼玉県川越市、社長：岩堀和久）が共同で出資する米沢バイオエナジー合同会社（本社：山形県米沢市、職務執行者：樋口秀斉）は、昨年12月1日、木質バイオマス発電所「米沢バイオマスパワー」の営業運転を開始しました。
米沢バイオマスパワー
米沢バイオエナジーは、未利用バイオマスの有効活用や地域の林業振興への貢献を目的に2024年4月に設立されたバイオマス発電事業者です※。このほど稼働した米沢バイオマスパワーではFIT制度（再生可能エネルギーの固定価格買取制度）を活用し、主に山形県内の未利用木材（間伐材）からなる木質チップを燃料として、米沢市の世帯数の約3分の1の規模となる一般家庭約12,000世帯分の年間使用量に相当する電力を発電します。事業期間は2025年12月から2045年11月までの20年間の予定です。
当社は今後も、バイオマス発電プラントの納入・アフターサービスやバイオマス発電事業への参画などを通じて、再生可能エネルギーの普及と温室効果ガスの排出削減を支援し、持続可能な社会の形成に貢献してまいります。
※2024年4月23日付 当社プレスリリース https://www.takuma.co.jp/news/2024/20240423.html
事業概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/66486/table/41_1_c9f63c18c265e54f634a6d7f30dcad37.jpg?v=202601220121 ]