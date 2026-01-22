＜海外ベンチャー投資プロが考える＞海外で成功する日本人の特徴| 人事部・海外事業部必見！2/3(火)10:30開催

インサイトアカデミー株式会社

グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表：金 珍燮）は、無料webセミナー「＜海外ベンチャー投資プロが考える＞海外で成功する日本人の特徴」を2026年2月3日(火)10:30より開催します。

セミナー詳細

・開催日 ： 2026年2月3日（火）

・開催時間 ： 10：30-11:45

・参加費 ： 無料

・形式 ： オンライン（zoom）にて開催※過去に開催したセミナーの録画を生配信いたします

・対象者 ： 海外事業部責任者/担当者、人事部責任者/担当者、海外駐在員/海外駐在予定者

・参加特典 ： 投影資料の配布（アンケートご回答者様）

※法人対象

・個人の方（個人事業主の方含む）のご参加はお断りしております

・フリーアドレスでのお申し込みはできませんので法人アドレスでのお申し込みをお願い致します

◎こんな方におすすめです

・人事部や海外事業部にご所属で海外駐在員の育成に携わっている方

・グローバル事業の強化がミッションの方

・海外赴任研修やグローバル人材育成を検討している人事部・海外事業部の方

◎本セミナーで学べること

・海外で成功するために必要なこと

・海外進出ステージ（初期段階から規模拡大期）における現地法人運営のポイント

・海外現地法人運営において重要な「駐在員の使命と役割」

・海外派遣の従業員のスキルスペック

セミナー内容

この数年、日本の大手企業だけではなく、VC投資家も、ベンチャー企業も海外市場への進出を活発的に行っています。

一方、海外投資で成功した案件は決して多くないことも事実です。



時間とコストがかかって成功していない企業と、スムーズに海外でプレゼンスを確保して海外投資を行っている企業の違いはどこでしょう。

講師の経験からすると、その違いは海外事業の組織体制と海外に派遣されている人材のスキルスペックにあるそうです。

本セミナーでは、日本の海外進出の課題を取り上げ分析し、実例を交えたソリューションを解説します。

グローバル人事・海外事業部のご担当者様は必見のセミナーです！ぜひご参加下さい。

セミナープログラム

◎【海外ベンチャー投資プロが考える】海外で成功する日本人の特徴（講師：ヴィクトリア・シパコフスカヤ氏）

１．日本の企業による海外投資状況

２．海外投資の苦戦・問題点

３．日本の投資家による海外ベンチャー投資の成功事例

４．失敗と成功事例の背景と「人の特徴」の観点から分析

５．企業の海外事業部は成功を目指す体制を作るべき

６．海外投資を手掛ける海外事業部と人材にアドバイス

７．グローバル人事担当者へのアドバイス

◎パネルディスカッション

ヴィクトリア・シパコフスカヤ氏 × INSIGHT ACADEMY 代表取締役 アカデミー長 金 珍燮

１．海外市場で苦戦している企業も多い。海外市場で成果を上げるためには、日本企業としてどのような取り組みを重要視すべきか？

２．海外事業を担える人材（社員層）を多く育てていくために企業側として何に取り組んでいけばよいか？

３．グローバルで活躍していくビジネスパーソン（社員層）として、日本人に足りないと感じる要素は / 逆に日本人の強みは何か？

セミナー講師

ヴィクトリア・シパコフスカヤ氏

ロシアビジネスコンサルタント

ロシアの極東地方出身、ウラジオストック極東国立工科大学卒業、大阪外国語大学で博士課程修了、プレハーノフ国立経済大学およびSBI大学院大学でMBA修了。SBIホールディングス（東京・モスクワ）で ベンチャー投資・ビジネスディベロプメントに従事。現在、モスクワで日本企業に対する販路開拓、ローカルパートナー・投資案件の紹介を行う一方、ロシア企業に対する日本市場への進出戦略アドバイスを行っている。

