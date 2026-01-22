2026年成人式：1,709名の意識調査で見えたZ世代のリアル。振袖姿で「自信が持てた」新成人が3人に1人
奈良・大阪・京都・兵庫・三重に19店舗（グループ併設店含む）展開する振袖専門店・フォトスタジオ ファーストステージ（所在：奈良県奈良市油阪地方町6-4／株式会社ファーストステージ／取締役社長：近藤 陽子）は、2026年1月10日から12日の成人式当日、お支度をさせていただいた新成人1,709名を対象に意識調査を実施いたしました。
本調査の結果、成人式を迎えて「ワクワクしている」と答えた新成人が49％と約半数に達し、さらに振袖姿の自分を見て「自信が持てた」と回答した人が32％に上ることが判明しました。
また、SNS利用ではInstagramが64％と圧倒的な一方、BeRealでの投稿予定が24％に達するなど、デジタルネイティブ世代特有の動向も顕著に見られました。
当社では、この「自分らしさ」と「感謝」が交差する瞬間を支えるため、高い技術と寄り添う接客で顧客満足度98％以上を維持しています。
■【2026年意識調査】新成人の約半数が「ワクワク」、3人に1人が振袖で「自分に自信」
調査の結果、今の自分に最も近い気持ちとして、約半数の49％が「ワクワク」を選び、前向きな姿勢が際立ちました。
成人式を迎えて今の自分に一番近い気持ちは？
振袖がもたらす心理的変化：32%が「自信が持てた」
振袖姿の自分を見て感じた変化として、「自信が持てた（32%）」が最多となり、次いで「家族に感謝（28%）」「日本文化の良さを実感（27%）」と続きました。 装いが単なる衣装を超え、自己肯定感を高め、周囲への感謝を再認識させる重要な役割を担っていることが分かります。
今日の振袖姿を見て自分にどんな変化を感じましたか？
デジタルネイティブのSNS戦略：Instagramに加え、BeRealが躍進
成人式の写真をSNSに投稿すると答えた人は全体の約79％に達します。
撮影した写真のSNS共有予定では、Instagram（64%）が主流である一方、通知から2分以内に「今」を投稿するアプリ「BeReal」が24%に達しました。
昨年の17%から大幅に伸長しており、伝統的な晴れ姿であっても「飾らない自分」をリアルタイムで発信する新しいコミュニケーション文化が、成人式の場にも完全に定着していることが分かります。
成人式の日の写真をSNSに投稿しますか？
投稿すると答えた方は何のSNS？
感謝を伝えたい相手：約7割が「両親」を指名
感謝を伝えたい相手を具体的に挙げた回答者のうち、約7割という圧倒的多数が「両親」を指名しています。自由回答欄に綴られたメッセージには、20年分の重みが込められた言葉が並びました。
【新成人が綴った、20年目の「ありがとう」】
「迷惑かけたけどパパとママの子どもで幸せです」
「成人式で自分のやりたいことが全て叶えられました。ここまで育ててくれてありがとう」
「迷惑ばかりかけてごめんね。これからも支えてください。大好き！」
「20年間、1人で育ててくれてありがとう。しっかり恩返ししたいです」
「素敵な振袖をありがとう！お父さんお母さんの子どもで幸せです」
「0歳から今まで育ててくれてありがとう！これからもよろしくね！」
新成人にとって振袖を着るという行為は、自身の成長を祝うと同時に、立派に育った姿を見せることで親御さんを安心させたい、という「最高の恩返し」の手段となっていることが分かります。
■ 理想の門出を支える「確かな満足」：1,709名のアンケート結果公開
新成人の皆様が自信を持って「自分らしさ」を発信できるよう、ファーストステージが提供するお支度サービスも、極めて高い評価をいただきました。
当日の仕上がりと、お店への信頼度
着付仕上がり：満足度99％
ヘアメイク仕上がり：満足度98％
ファーストステージで準備して良かったか：満足度99.7％
着付けの仕上がり：満足度99%
「早朝からの準備にもかかわらず、着崩れなく一日を過ごせた」
「帯揚げをリボンにしてくれてめちゃめちゃかわいくなりました！」
ヘアメイク美容の仕上がり：満足度98%
「想像以上に可愛くしてもらえた」
「人生で一番可愛くなれてとても嬉しいです」
ファーストステージで準備して良かったですか？：満足度99.7%
「1から寄り添って下さり、いい成人式にできました！」
「前撮りから当日まであたたかいサポートをありがとうございます」
運命の「自分らしさ」に出会う。想いをカタチにする力
振袖コーディネートの提案：満足度100％
紹介したいお店ですか：満足度100％
振袖コーディネートの提案：満足度100%
「自分好みの振袖に出会えて良かった」
「ていねいにコーディネートして下さったので、とても気に入っています」
紹介したいお店ですか？：満足度100%
「スタッフの皆様どなたも優しくて、わくわくした気持ちで臨めました」
「本当にスタッフの方と一緒に準備できて良かったです！！」
▼1,709名の声を集計した調査結果の詳細は、こちらからご覧いただけます。
https://www.firststage.co.jp/news/furisode/news/detail.php?id=126344
■ 私たちの使命：写真以上の「心の豊かさ」を未来へ繋ぐ
ファーストステージは、近畿・三重圏に根ざした19店舗を展開し、振袖の提案から当日のお支度までを一貫してプロデュースしています。
私たちが目指すのは、ただ着飾る場所ではありません。
ビジョンである「心の豊かさを感じることの出来る未来を創る」を具現化するため、撮影や準備のプロセスそのものを、家族が絆を再確認し、お互いを思いやる「温かな時間」に変えていくことです。
「ここで準備して本当に良かった」という1,709名の声を励みに、これからも私たちは、地域に根ざし、人生の節目を彩る最高のサポーターであり続けます。
FIRSTSTAGEのサービス
成人式振袖のレンタル・販売
成人式の前撮り撮影から、振袖レンタル・ご購入、成人式当日のお支度までトータルサポートする振袖専門店です。最新トレンドを取り入れた写真スタジオを完備しており、一生の記念に残る写真を残します。
▼成人式振袖の特設サイト▼
https://www.firststage.co.jp/furisode/
フォトスタジオ
ベビー・キッズ、七五三などのお子さまの写真撮影からフォトウェディングまで、お子様から大人の方まで様々な撮影プランをご用意しているフォトスタジオです。
▼フォトスタジオの特設サイト▼
https://www.firststage.co.jp/photostudio/
株式会社ファーストステージ
会社名：株式会社ファーストステージ
店舗名：ファーストステージ
店舗：奈良・大阪・兵庫・京都・三重に19店舗（グループ併設店含む）
本社所在地：奈良県奈良市油阪地方町6-4
京ろまんビル4F
代表：取締役社長 近藤 陽子
URL: https://www.firststage.co.jp/