【中野区鷺宮】商業ビル用地取得に関するお知らせ

株式会社トラスト・ファイブ

株式会社トラスト・ファイブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：南薗 龍司）は、中野区鷺宮4丁目にて事業用地を取得しましたのでお知らせいたします。

本物件は、西武新宿線「鷺ノ宮」駅 徒歩3分、「中杉通り」沿いに位置する好立地です。

【取得の目的】

当社は、スモールビル「コレタス」シリーズの開発に取り組んでおり、東京都心部（主に城南～城西エリア）で展開しております。このたび中野区鷺宮4丁目にて、商業ビルの開発を目的とし、新たに用地を取得いたしました。

【本開発用地の概要】

プロジェクト名：中野区鷺宮4丁目計画

所在地：東京都中野区鷺宮4丁目

交通：西武新宿線「鷺ノ宮」駅 徒歩3分

敷地面積：105平方メートル （31.8坪）

用途地域：近隣商業

【開発ビジョン】

本計画は、落ち着いた住宅街である地域特性を鑑み、地域住民の皆様の生活利便性と快適性の向上に寄与する施設を提供することを目的としております。１階は住民や通行者がシームレスに利用しやすいテナントを誘致し、上階には用途に応じて柔軟に活用できる環境を整備する予定です。

【今後の予定】

現在、具体的な施設計画について検討を進めており、2026年夏の着工を目指しております。開発にあたっては、地域の皆様のご意見も伺いながら、周辺環境との調和や地域の活性化に配慮した計画としてまいります。詳細が決定次第、改めてお知らせいたします。

スモールビルブランド「コレタス」について

新しい価値の創造を目指すスタートアップ、ライジングを狙う中小企業、そして小回りの良さを求めるイノベーティブな大企業。

〈コレタス〉の使命は、そんな未来あふれるテナントを応援すること。

テナントファーストを信条に、そのような事業者に求められる「コレ！」を「＋（たす）」スモールビルを造ります。

■ 私たちが大切にすること

(1) 私たちの選定眼 ＋ テナントのパッション

ビジネス・商業に適した街を選定します。特に、これからの未来を切り拓くテナントが

「ここで勝負したい」と思えるような、特色のある街を選定します。

(2) スモール ＋ 優れた土地 ＋ 高性能

スモールではあるものの、テナントの成功へ手助けとなる利便性、集客性、

防災対応力の高い土地を選定します。その土地に適した空間・設備を備える建物を造ります。

(3) 新築 ＋ サステナブル

テナントが求めている品質・性能に対応し、未来へ向けた可変性を持たせ、

更に環境負荷を考慮した、サステナブルなビル造りを推進します。

(4) デザインの追求 + 街への敬意

当社の都合が優先される画一的な仕様の設定はいたしません。その街へ敬意を払い、

テナント、投資家、地域社会が共存共栄を図ることができる一点物のビルをデザインします。

(5) コレ！を ＋（たす）

プロジェクトごとに綿密な周辺環境調査を行い、

テナントの価値を高めるコレ！を導き出し、+（たし）ます。

会社概要

開発実績コレタス吉祥寺II（2024年竣工グッドデザイン賞2024年度受賞）コレタス阿佐ヶ谷（2025年竣工）

設立28年。首都圏で20年以上マンションの企画・開発・販売に携わってきた不動産開発会社。長年のマンション開発で培ってきた経験・知識を活用し、2018年からはオフィスビルや商業ビルなどの収益不動産開発にも注力。2021年、スモールビルブランドを「コレタス」にリニューアル。

社名：株式会社トラスト・ファイブ

URL：https://www.trust5.co.jp/

代表者：代表取締役 南薗 龍司

所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町13番地3 ラウンドクロス一番町5階

設立：1997年2月18日

資本金：8,000万円

事業内容：収益不動産の企画・開発事業

マンションや一戸建ての企画・開発・分譲事業

不動産コンサルティング事業、不動産売買事業

オウンドメディア事業