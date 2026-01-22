SHE、全国4都市で「SHElikes Career Pop-up Booth」を開催

SHE株式会社

女性のためのキャリアスクール「SHElikes(シーライクス)」を運営するSHE株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役CEO/CCO：福田恵里、以下SHE）は、女性のキャリアのサポートを目的に、日本全国にシーライクスの体験を届けるPOPUP「SHElikes Career Pop-up Booth」を開催します。

POPUPは、2026年1月23日（金）24日（土）の名古屋の開催を皮切りに、福岡・横浜・大阪の4都市の商業施設や駅で開催し、無料のキャリア相談やシーライクス体験会を実施する他、お得な入会プランをご案内いたします。

新年に自身のキャリアについて考えるきっかけをつくり、新年度に向けて自分らしいキャリアチェンジに踏み出す場を提供します。皆様のご来場をお待ちしております。

■ 開催概要

＜実施内容＞

・無料キャリアタイプ診断「あなたの理想の働き方診断」体験

・LINE登録していただいた方全員にハズレなしのくじ引き

・無料キャリア相談

・その場でSHElikes各拠点で実施する無料体験レッスンにご予約・ご参加いただいた方全員に1000円分のamazonギフトカードをプレゼント

POPUPイメージ＜開催場所・日程＞

【名古屋開催】

日時｜1月23日(金)、24日(土) 10時～19時

場所｜イオンモール Nagoya Noritake Garden

・23日 2階 中央北スポット

・24日 1階 センターコート横スポット

住所｜愛知県名古屋市西区則武新町3丁目1－17

【福岡開催】

日時｜1月31日(土) 10時～19時

場所｜西鉄福岡 天神駅ときめき広場

住所｜福岡県福岡市中央区天神2丁目11-2 天神駅北口 外コンコース

【横浜開催】

日時｜2月20日(金)、21日(土) 10時～19時

場所｜ららぽーと横浜 1F

・20日 1階 サウスストレート

・21日 1階 セントラルモール

住所｜神奈川県横浜市都筑区池辺町4035－1

【大阪開催】

日時｜2月28日(土) 10時～19時

場所｜梅田駅 ビッグマン前広場

住所｜大阪府大阪市北区芝田1-1-3梅田駅1階 改札外コンコース

※施設・会場への問い合わせはご遠慮ください。

■ SHElikes（シーライクス）について

SHElikesは、時間や場所にとらわれず働ける50以上の職種スキルが定額学び放題の女性のためのキャリアスクールです。Webデザイン・Webマーケティング・ライティングなど、パソコンひとつで働けるデジタルスキルやクリエイティブスキルを幅広く学べ、私らしい働き方の実現を支援します。

パソコンやスマートフォンなどオンラインで視聴できるコース動画、コーチングやティーチング、同じ目標や趣味嗜好で集まれるコミュニティ、SHElikes内で挑戦できるお仕事案件を提供し、学び続けるための手厚いサポートと学びをすぐに仕事として活かせる仕組み特徴です。

また、キャリアチェンジ（転職）を目指す女性を対象とした「SHElikesレギュラープラン」は、経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の補助対象です。還元条件を満たす方全員を対象に、受講料から最大70％が還元されます。

SHElikesについて｜https://cutt.ly/Xtzc0ba4(https://cutt.ly/Xtzc0ba4)

無料体験レッスンはこちらから :https://cutt.ly/Xtzc0ba4

＜SHE全国拠点について＞

SHEは現在、東京（銀座・青山）、名古屋、大阪、福岡に拠点を展開しており、受講生向けのコミュニティイベントや、これから受講を検討される方にSHElikesの学習体験やキャリアカウンセリングなどを含む無料体験レッスンを提供しています。(※)

各拠点で実施するオフライン無料体験レッスンに関しては、各拠点サイトよりお申し込みください。

※これから受講を考えている方へのオフライン無料体験レッスンの提供は2026年1月現在、名古屋、大阪、福岡の3拠点のみ。

【SHE Nagoya】

無料体験レッスン 申し込みURL｜https://shelikes.jp/landing_pages_nagoya(https://shelikes.jp/landing_pages_nagoya?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=lks260122_nagoya&utm_content=)

所在地 ｜愛知県名古屋市中村区名駅3-12-14 今井ビル3階

アクセス｜JR「名古屋駅」徒歩5分

LINE ｜https://lin.ee/7CGQ0qQ

SHE Nagoyaで無料体験レッスン :https://shelikes.jp/landing_pages_nagoya?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=lks260122_nagoya&utm_content=

【SHE Umeda 詳細】

無料体験レッスン 申し込みURL｜https://shelikes.jp/landing_pages_umeda(https://shelikes.jp/landing_pages_umeda?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=lks260122_umeda&utm_content=)

所在地 ｜大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 オフィスタワーA 13階

アクセス｜JR「大阪駅」直通3分

LINE ｜https://lin.ee/QIamgcs

Instagaram｜https://www.instagram.com/sheumeda_officials/

SHE Umedaで無料体験レッスン :https://shelikes.jp/landing_pages_umeda?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=lks260122_umeda&utm_content=

【SHE Fukuoka】

無料体験レッスン 申し込みURL｜https://shelikes.jp/landing_pages_fukuoka(https://shelikes.jp/landing_pages_fukuoka?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=lks260122_fukuoka&utm_content=)

所在地 ｜福岡市中央区天神1丁目14-18 WeWork天神ブリッククロス 14階

アクセス｜福岡市営地下鉄空港線「天神駅」直結

LINE ｜https://lin.ee/yn0FpcA

■ SHE株式会社とは

SHE Fukuokaで無料体験レッスン :https://shelikes.jp/landing_pages_fukuoka?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=lks260122_fukuoka&utm_content=

SHE株式会社は、「一人一人が自分にしかない価値を発揮し、 熱狂して生きる世の中を創る」をビジョンに据え、 2017年に創業いたしました。 主要事業である『SHElikes(シーライクス)』では、 誰もが自分らしい働き方を叶えられるよう、 WEBデザインやWEBマーケティングなどのクリエイティブスキルレッスンやコーチングプログラム、 仕事機会を提供し、これまでに20万名以上に受講いただいています。

2021年より理想のキャリアや人生の実現のために不可欠なお金の知識の獲得を目指すサービス「SHEmoney」、2023年よりSHEで学んだ方と即戦力を求める企業をマッチングする転職サービス「SHE WORKS」も展開しています。

SHE株式会社：https://she-inc.co.jp(https://she-inc.co.jp)

【SHElikes 公式SNS】

SHElikes公式Instagram：https://www.instagram.com/she_officials/

SHElikes公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/she_officials

SHElikes公式YouTube「シーライクスTV」：https://www.youtube.com/@sheofficial0411

SHElikesオウンドメディア「SHEshares」：https://shares.shelikes.jp