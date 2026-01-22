【MOS】10周年を迎えるQuizKnockとコラボレーション　店舗で謎解きに挑戦して、限定グッズを手に入れよう！

株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）は、株式会社baton（代表取締役：衣川 洋佑、本社：東京都品川区）が運営し、今年で結成10周年を迎える知的エンタメ集団「QuizKnock【クイズノック】」が展開している「QuizKnock10周年プロジェクト」とコラボレーションを実施します。2026年1月22日（木）より特設WEBサイトにて、1月28日（水）より全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）にて、オリジナル謎解きキャンペーンを展開します。

■ QuizKnockとのコラボレーション

「QuizKnock【クイズノック】」は、クイズ王・伊沢拓司氏が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディアで、2026年10月2日に10周年を迎えます。今回は、QuizKnock発のナゾトキ制作チーム・NazoLock【ナゾロック】が制作したモスオリジナルの謎解きを1月22日（木）より特設WEBサイトにて、続いて1月28日（水）より全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）にて展開します。オリジナル謎解きは、「練習問題」と「挑戦問題」の2種類があり、特設WEBサイトでは「練習問題」を、店舗では「挑戦問題」を展開します。

１. WEB企画：正解者全員にクーポンが当たる「練習問題」を特設サイトで公開！

本キャンペーンの特設WEBサイト上では、初級編の「練習問題」を公開します。謎解きは全部で4問あり、正解者全員に1月28日（水）から販売を開始する期間限定商品「ガーリックトマトのとり竜田（たつた）バーガー ～国産クリームチーズ～」がお得に食べられる50円引きクーポンをプレゼントします。

- 実施概要

実施期間：2026年1月22日（木）～ 2月24日（火）

キャンペーン内容：特設サイト上に公開される「練習問題」をクリアした方全員に、「ガーリックトマトのとり竜田（たつた）バーガー ～国産クリームチーズ～」の50円引きクーポンをプレゼント

・クーポン利用期間：2026年1月28日（水）～ 2月24日（火） ※店頭注文でのみ利用可能

・特設サイト：https://www.mos.jp/oc/quizknock2026cp/ ※1月22日（木）から公開

※クーポンの配布期間は1月22日（木）～2月17日（火）まで

２. 店舗企画：「挑戦問題」に正解した方の中から抽選で限定コラボグッズをプレゼント！

モスバーガー店舗では、特設WEBサイトの「練習問題」よりも難易度の高い「挑戦問題」をトレーマットやポスター、ナプキンホルダー上で展開します。「挑戦問題」を正解した方の中から抽選で100名様に、オリジナルのクッションやブロックパズルなどの、QuizKnockとモスバーガーの限定コラボグッズをプレゼントします。また、正解した全ての方に「謎解きマスター認定証」の画像をプレゼントします。

- 実施概要

実施期間：2026年1月28日（水）～ 2月24日（火）

実施店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）

キャンペーン内容：トレーマット等に掲出される「挑戦問題」を解いてWEB上の解答ページで正解を入力した後、応募フォームに入力された方の中から抽選で100名様にオリジナルコラボグッズをプレゼント

賞品：

A賞（10名様） QuizKnockコラボQッション、QuizKnockメンバーサイン色紙

B賞（40名様） QuizKnockコラボ難解ブロックパズル、QuizKnock10周年 ロゴステッカー

C賞（50名様） QuizKnockコラボ3Dシール、QuizKnock10周年 ロゴステッカー

※キャンペーンに関する問い合わせ先：03-3496-3928（受付時間 10:00～17:00、期間 1月28日～4月2日まで）

■QuizKnockとは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTubeチャンネル登録者は260万人を突破。2026年10月2日に迎える10周年に向け、「QuizKnock10周年プロジェクト」を展開中。

YouTubeチャンネル「QuizKnock」 ： https://www.youtube.com/c/QuizKnock

QuizKnock10周年プロジェクト特設サイト ： https://10th.quizknock.com/

