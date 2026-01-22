高松東港に休憩ブース「ちょっとこま」が誕生 | ジャンボフェリー利用者向け新サービス開始

ジャンボフェリー株式会社

神戸-小豆島-高松を結ぶジャンボフェリー株式会社（本社：神戸市、代表取締役社長：山神正義）は、新サービス、休憩ブース「ちょっとこま」の予約・提供を開始いたします。

本サービスは、ジャンボフェリーをご利用されるお客様向けに、高松東港内の休憩ブース「ちょっとこま」で快適にお休みいただける環境を提供するものです。乗船前後の時間を休憩時間として有効に活用できるため、移動時の疲労を軽減することができ、フェリー利用の利便性向上につながります。

本サービスは、2026年1月21日（水）より予約受付を開始し、2月2日（月）よりご利用いただけます。

■ご利用の流れ

0. フェリーを予約する

「ちょっとこま」のご利用には、フェリーの乗船予約が必須となります。

公式ホームページよりご予約ください。

※お電話でフェリーをご予約された場合、本サービスはご利用いただけません。

1. 「ちょっとこま」を予約する

公式ホームページ内の「ちょっとこま」特設ページより、ご乗船便に合わせたプランをご予約ください。ご予約は乗船日の60日前より可能です。

※お支払いは事前決済制です。クレジットカードのみ対応しております。

ちょっとこまのご予約はこちら :https://ferry.co.jp/news/wpnews-64084/2. 高松のりばでチェックイン

発券窓口にあるセルフ受付機から、画面の案内に沿ってチェックインしてください。

3. 「ちょっとこま」ブースにてご休憩

「ちょっとこま」をご予約の方のみの特典として、ターミナル内のラウンジスペースをご利用いただけます。会話や飲食、またはワーキングスペースとしてご活用ください。

4. チェックアウト

チェックアウト後は、高松東港発のフェリーにご乗船いただくか、早朝から高松・四国観光へお出かけいただけます。

※ご利用いただくプランによって内容が異なります。

■プランと料金

神戸 → 高松[表1: https://prtimes.jp/data/corp/89463/table/122_1_4cda7e48daaed4ff8bfcd9043384592f.jpg?v=202601221051 ]高松 → 神戸[表2: https://prtimes.jp/data/corp/89463/table/122_2_8ba8513d81ab03f9490c7b996088d280.jpg?v=202601221051 ]

※料金は1ブース・大人1名あたりの金額です。

■ブース・施設のご紹介

「ちょっとこま」ブースブース内装イメージブース（正面）ブース（内観）ブース内備品

防音材の壁でしっかりと区切られた１名様用のブース。周囲を気にせず、静かにリラックスできるプライベート空間です。床はふかふかのカーペット敷きで、やわらかな感触で快適にお過ごしいただけます。さらに、男女でエリアを分けているため、どなた様も安心してご利用いただけます。

- ブース数：男性用20、女性用9- 広さ ：約2平方メートル- 設備 ：コンセント、ウェットティッシュ、携帯品トレー、キャリーバッグ＆シューズ用トレー

ラウンジスペースラウンジスペース

「ちょっとこま」ご利用の方専用の飲食・作業スペースです。電源を自由に利用でき、ワーキングスペースとしても最適です。

※軽食コーナーは営業時間外です。

■サービス

キャリーケースお預かりサービス

発券窓口にて、お客様のキャリーケースをお預かりいたします。

・料金：500円／個

レンタサイクル

うどん巡りや周辺散策に便利なレンタサイクルを、1日300円から貸し出し中です。ご利用の際は発券窓口までお越しください。

■おすすめの使い方

１. 高松観光・うどん巡りに！

神戸発1便で到着後、「ちょっとこま」の5時～8時プランで、うどん店の営業開始まで休憩。少し体を休めて、ちょうどお腹が空く時間にうどん巡りへ出発できます。

ご移動には、受付で貸し出し中のレンタサイクルもおすすめです。

２. 四国観光・鉄道旅に！

神戸発4便で到着後、「ちょっとこま」で朝まで休憩。5:20発の送迎バスで高松駅に向かえば、愛媛・高知・徳島方面へ向かう朝発のJRに乗車できます。

鉄道旅を楽しみたい方や、移動費を抑えたい方にぴったりです。

３. 待ち時間を有効活用！

高松発便をご利用前に、早めに港へ向かいキャリーケースを預けましょう。チェックイン時間まで周辺を散策したら、「ちょっとこま」でしばらく休憩。

移動・観光の疲れを軽減し、その後のフェリー旅まで存分に楽しめます。

■ご予約前に

- 「ちょっとこま」をご予約前に、ジャンボフェリーの乗船予約が必要です。- 高校生未満の方は保護者の同伴が必要です。高校生未満の方は、保護者1名様とあわせて2名様で1つのブースをご利用いただくこともできます。- 寝具のご用意・貸し出しはございません。- 起床サービスは行っておりません。フェリーへのお乗り遅れに十分ご注意ください。- 乗船・下船されるお客様に館内アナウンスを行う場合があります。あらかじめご了承ください。

詳しい注意事項は[こちら(https://ferry.co.jp/info/25/12/chottokoma_rule_1.10.pdf)]をご参照ください。

◇「ちょっとこま」の由来

香川の方言で「少しの間」を意味する言葉です。「到着時間が深夜で下船後の移動が難しい」「出港時刻が早朝で移動負担が大きい」といったお客様のお声を受け、“少しの間でも快適に過ごしていただきたい”という思いから誕生しました。

ジャンボフェリーは今後もお客様の利便性向上に向けて、より快適にフェリーをご利用いただける環境づくりを進めてまいります。

「ちょっとこま」特設ページを見る :https://ferry.co.jp/news/wpnews-64084/