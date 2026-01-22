【暮らし応援 Winter SALE / 第2回 Amazon スマイルSALE】アスハダシリーズが最大15%OFFで発売中｜2026年1月22日(木)～2026年2月2日(月)【美容・スキンケア】

株式会社RAVIPA

株式会社RAVIPA（代表取締役:新井亨 ）では2026年 暮らし応援 Winter SALE /第2回目AmazonスマイルSALEにてアスハダ・ズッカチンシリーズを15%OFFでご案内しております。

2026年1月22日(木)～2026年2月2日(月)まで【2026年暮らし応援 Winter SALE / 第2回 Amazon スマイルSALE】の特別価格となっております。

【2026年暮らし応援 Winter SALE / 第2回 Amazon スマイルSALE】

開催期間：2026年1月22日(木) 9:00 ～2026年2月2日(月) 23:59

※特別価格最大15％OFF

お得なこの機会にぜひお試しください！

【ASHADA】アスハダシリーズから3種のダメージケア成分配合の「まつげ美容液」が新発売

2026年1月3日（土）よりAmazonアスハダストアより発売開始いたしました。

ASHADA -eyelash serum-

まつげ美容液

ASHADA「まつげ美容液」の特徴

・キャピキシルやワイドラッシュを配合し、まつ毛にうるおいを与えながら、ハリ・ツヤのある健やかな印象へとコンディションを整えるまつ毛美容液です。

・3種のヒアルロン酸、3種のセラミド、3種のダメージケア成分などの美容成分を配合し、乾燥や摩擦によるダメージをケアしながら、うるおいを保ちます。

・メイクやまつエク、まつパなどでダメージを受けたまつ毛を、毎日のホームケアで手軽にお手入れしたい方におすすめです。

・朝のお出かけ前と夜の就寝前の1日2回のケアで約1ヶ月ご使用いただけます。

（内容量：5mL）

・根元や下まつ毛などの細かい部分にも塗りやすい、チップとスクリューブラシの2WAY形状を採用しています。

・チップでアイラインを引くようにまつ毛の生え際へ塗布し、ブラシでまつ毛1本1本をとかすように、ムラなくなじませてください。

・色素沈着成分フリー、アルコールフリー、パラベンフリー、鉱物油フリー、シリコンフリー、合成着色料フリー、合成香料フリー、紫外線吸収剤フリー、石油系界面活性剤フリーの処方。

・眼刺激性試験済み※すべての方に刺激が起こらないというわけではありません。

ASHADA -eyelash serum-まつげ美容液

◇【ハリ・ツヤのあるまつ毛印象へ】キャピキシルやワイドラッシュ配合。まつ毛にうるおいを与え、

ハリ・ツヤのあるすこやかな印象へと整えるまつ毛ケアをサポートします。

◇【美容成分98％配合】3種のヒアルロン酸・3種のセラミド・3種のダメージケア成分を配合。乾燥や

摩擦によるダメージをケアしながら、生え際から毛先までうるおいを保ちます。

◇【8つの無添加＋色素沈着成分フリー】デリケートな目元に配慮した処方。

（アルコールフリー・パラベンフリー・鉱物油フリー・シリコンフリー・合成着色料フリー・合成香

料フリー・紫外線吸収剤フリー・石油系界面活性剤フリー）さらに【眼刺激性試験済み】で、毎日

のケアにも使いやすい設計です。※すべての方に刺激が起こらないというわけではありません。

◇【根元や下まつ毛にも塗りやすい2WAYブラシ】チップとスクリューブラシの2WAY形状を採用。

細かい部分まで塗布しやすく、朝晩1日2回のまつ毛ケアがおすすめです。

◇【こんな方におすすめ】まつ毛を毎日のケアですこやかな状態に整えたい・まつエクやまつパ、メイ

クによる乾燥やダメージが気になる・まつ毛美容液を日常のアイケアとして取り入れたいという

方にオススメ！

アスハダシリーズのエイジングケア

-アスハダどは-

明日の素肌は今日より美しく素肌に比類なき輝きを…

補うではなく呼び覚ます肌が持つ本来の美しさへ。肌には本来、自ら美しくなろうとする「力」＝「美肌力」が備わっています。ASHADAシリーズはその眠った「力」を目覚めさせ、解き放つことで、明日も、そして10年後も輝き続ける美しい肌へ生まれ変わってほしい。それが私たちの想いであり、願いです。

じっくり育てた肌は明日も10年後も輝き続ける

ASHADAシリーズすべての製品は“羊膜エキス”が配合されています。“羊膜エキス”にはプラセンタの約100倍もの成長因子が含まれており、さらにハーバード大学で発見された世界初の若返り因子「GDF-11」が含まれています。そのため本来持つ自ら美しくなろうとする「力」を呼び覚ますことができます。

【アスハダシリーズ】

ホットクレイクレンジングバームASHADA-ホットクレイクレンジングバーム60g

クレンジングなのに、キメも保湿も！

「落とす」と「守る」を両立

した、

羊膜エキス配合の新感覚クレンジングバーム。

パーフェクトクリアエッセンスASHADA-アスハダ- ヒアルロン酸 パーフェクトクリアエッセンス 美容液 30ml

今、注目のヒト脂肪細胞順化培養液エキス、プラセンタエキス、ヒアルロン酸、ヒトオリゴペプチドの美容成分が豊富に含有されております。アルコール、パラベン、香料、鉱物油、合成着色料を使用しておりません。また大切なお客様に最高品質の商品をお届けするために、製造から出荷までの全行程を日本国内で行い、徹底した品質管理を行なっております。

シミシワホワイトクリームASHADA-シミシワホワイトクリーム30g

厳選した美容成分配合】有効成分のナイアシンアミドとグリチルリチン酸ジカリウム配合で、シワ改善とシミ予防にWアプローチ。使うほどに潤い、ハリ・透明感のある肌へ導きます。更には美白※効果も。

※メラニンの生成を抑え、シミ

まつげ美容液ASHADA-eyelash serum-まつげ美容液 5mL

ハリ・ツヤのあるまつ毛印象へ】キャピキシルやワイドラッシュ配合。まつ毛にうるおいを与え、ハリ・ツヤのあるすこやかな印象へと整えるまつ毛ケアをサポートします。

アスハダ公式ページ

アスハダシリーズはライン使いをオススメしております。

ぜひこの機会にお試し下さい。

弊社ではASHADAシリーズの商品をお買い上げ頂いたお客様や、ご購入を検討中のお客様に向けて専門のコンシェルジュをご用意しております。

商品のお買い上げ方法から商品知識まで精通したコンシェルジュがサポート致します。

ASHADA(アスハダ)電話番号（コンシェルジュサービス）

0120-667-768 （固定電話から）※10:00-17:00(土日祝休み)

03-6837-1585 （携帯電話から）※10:00-17:00(土日祝休み)

アスハダ公式ページ

ラヴィパ通販公式サイト

株式会社RAVIPA公式楽天ショップ

株式会社RAVIPAアマゾン公式ショップ（ASHADA【公式】RAVIPAショップ）

重要なお知らせ（不正転売品にお気をつけください）

アスハダシリーズ（美容液・シミシワクリーム）の模倣品や転売商品にご注意ください。

アスハダシリーズ（美容液・シミシワクリーム）の正規店は公式RAVIPAのみの取り扱いになります。 RAVIPAオンラインショップはアスハダシリーズ（美容液・シミシワクリーム）の品質を100％保証する唯一の正規販売店舗になります。

製造管理されていない成分の異なる模倣品や第三者による中古個人転売品が見受けられます。

お求めの際にはご注意ください。

当店取扱のアスハダシリーズ（美容液・シミシワクリーム）は全て徹底した品質管理の元に100％品質を保証する製品となります。

転売された商品など品質を担保されていない商品を買われてしまうとお客様の不利益にもなってしまいます。

メルカリやヤフオクで出品されている商品に関しては品質担保がされておりません。

購入の際には正規店よりお買い求めください。

■植物由来の成分で構成

■ニンニク不使用だからニオイなし

■日常に溶け込むパッケージデザイン

ZUKACHINズッカチン-サプリメント

株式会社RAVIPA 代表メッセージ

高齢化社会へ突入する時代になって美へと健康への追求は今まで以上に求められるようになりました。

当社は今日まで真摯に「美と健康」と向き合い、良い商品を提供することでお客さまに心から喜んでいただくために果敢にチャレンジを続けています。

化粧品には、人を美しくし、健やかにするという役割や機能があります。

当社が考える「美」は外見だけでなく、内面的な美しさを引き出すことであると考えています。

化粧品づくりは美を磨くことで人に自信、勇気、笑顔を与え、世の中に活気を与えることができる素晴らしい仕事であり、美と健康を日本という枠を超えて世界の方へお届けすることができるのです。

おかげさまで多くのお客様に愛用していただける商品をお届けすることができております。

これからもお客様の声を商品開発へ反映させてよりよい製品を世に送り出すことに情熱を注ぎます。

当社の社名である「RAVIPA」はタイ語で「太陽のような栄光の輝き」という意味があります。

太陽のように社会全体を明るく照らすような存在になりたい、化粧品を通じて世の中を笑顔にしたいという思いがこめられています。

製品を通じて社会全体に笑顔をお届けできるように、お客様一人一人と真摯に向きあえる会社へ。

お客様とスタッフの垣根を超えて、１人の人間として真剣に向き合う当社に、これからもどうぞご期待ください。

笑顔あふれる幸福な社会づくりに貢献してまいります。

株式会社RAVIPA

所在地：〒171 ~0014 東京都豊島区池袋２－４３－１池袋青柳ビルB1

代表者：代表取締役社長 新井亨

設立：2017年12月1日

事業内容：サブスクリクション型通販事業

コールセンター事業

通販コンサルティング事業

