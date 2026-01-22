ドメーヌ・アリヌ・ボーネ　RVF誌グランプリ2026「年間最優秀新星生産者」受賞

セパージュ株式会社

セパージュ株式会社（本社：東京都／代表取締役：トマ・ブルジュラン）は、当社が取り扱うブルゴーニュ地方コート・シャロネーズの生産者 Domaine Aline Beaune(ドメーヌ・アリヌ・ボーネ)が、フランス最高峰のワイン専門誌 La Revue du vin de France（RVF）主催「GRAIND PRIX 2026」において、Decouverte de l’annee（年間最優秀新星生産者）に選出されたことをお知らせいたします。

本受賞は、フランス国内外のワイン業界において極めて高い評価と権威を持つ栄誉です。

畑仕事から醸造まで一貫した哲学で、テロワールの個性を表現するアリヌ・ボーネ (C) Domaine Aline Beaune

■ RVF「GRAIND PRIX」とは

La Revue du vin de France（RVF）は、1927年創刊のフランスを代表するワイン専門誌であり、ソムリエ・バイヤーなどの業界関係者や、ワイン愛好家が指標とする評価媒体です。

「GRAIND PRIX」は、品質、哲学、テロワールの表現、将来性といった厳格な基準のもと、フランスワイン界を象徴する生産者やドメーヌに授与される最高峰の賞です。

その中でもDecouverte de l’annee（年間最優秀新星生産者）は、次世代を担う造り手にのみ与えられる称号として、特別な意味を持ちます。

■ なぜアリヌ・ボーネが選ばれたのか

ドメーヌ・アリヌ・ボーネは、ブルゴーニュ南部コート・シャロネーズに拠点を置き、畑仕事から醸造に至るまで一貫して自然と土地本来の個性を尊重するアプローチを貫いています。

過度な抽出や樽の演出に頼ることなく、ブドウそのものの持つ力、石灰質土壌由来のミネラル感、そして料理と寄り添うバランスを重視したスタイルをRVF編集部から高く評価されました。

この受賞は、ドメーヌ個人の快挙にとどまらず、コート・シャロネーズという産地そのものの可能性を世界に示す象徴的な評価として注目を集めています。

RVFグランプリ2026「年間最優秀新進生産者」受賞の瞬間(https://youtube.com/shorts/XLae_pw1dis?si=zx7WbQkwxQShJBUI)（YouTubeショート）

■ 日本市場における展開

石灰質土壌由来のミネラル感を宿したシャルドネ (C) Domaine Aline Beaune

セパージュ株式会社は、ドメーヌ・アリヌ・ボーネの哲学とワインの魅力を日本市場に正しく伝えるべく、飲食店・小売店向け業務用卸および一般消費者向けECを通じて展開しています。

「造り手と畑の背景が感じられるワインこそ、料理とともに真価を発揮する」という考えのもと、ガストロノミーと結びついた本質的なワイン文化の普及に取り組んでいます。

ドメーヌ・アリヌ・ボーネ紹介ページ(https://cepages-wines.com/pages/aline-beaune-decouverte-de-l-annee)

アリヌ・ボーネを訪問し、意見交換するセパージュ株式会社のスタッフ (C)Cepages Corporation

日本国内にて取扱中のワイン

(C)Cepages Corporationブルゴーニュ・アリゴテ 2023

希望小売価格：\5,100（税別）

ブルゴーニュ・ブランのすぐ下に位置する畑。やや粘土質の多い重めの土壌が、通常はスリムなアリゴテに少し厚みを与えている。

オーク樽での熟成により、全体的に丸みを帯び、調和の取れた仕上がりとなっている。

(C)Cepages Corporationブルゴーニュ・ブラン 2022

希望小売価格：\5,650（税別）

ステンレスタンク100%醸造のメゾンを代表する白。生き生きとした酸味、バニラとヘーゼルナッツのニュアンス、余韻には塩味も感じられる。

バニラビーンズのアロマとすっきりとした後味、丸みを帯びたテクスチャーがあり素晴らしい味わい。

フレッシュで明快。熟した柑橘類、レモンカードのようなしっかりとした構成の白い果実の香り。

丸くテクスチャーがあり、きれいな余韻がある。

(C)Cepages Corporationモンタニー 2022

希望小売価格：\7,200（税別）

モンタニーの2つの区画のブドウを使用。

ひとつは北向きでアペラシオンの北部に位置し、泥灰土の区画。

もうひとつは北東向きでアペラシオンの南部に位置し、粘土質石灰岩土壌。

北向きの区画でテンションとミネラリティがもたらされ、北東剥きの区画からは果実味とテクスチャーが加わる。

双方のブレンドにより素晴らしいシャルドネに仕上がる。

(C)Cepages Corporationモンタニー ルコネサンス 2022

希望小売価格：\8,050（税別）

村の中心にある区画で、アリヌの祖母の家のそばの畑から生まれた、過去の労働と惜しみない努力へのオマージュとして造られたワイン。

100% 大樽（アルザス産フードル）熟成。

総生産量： 2,075本。

レモンのニュアンスとミネラル感が繊細に漂う香り。

口に含むと非常に長い余韻とエネルギーに満ち、まるで石のようにピュアな味わい。

(C)Cepages Corporationモンタニー プルミエ・クリュ シャゼル 2022

希望小売価格：\8,650（税別）

「Chazelle（シャゼル)」は、古フランス語の「Case/Chese」（家）の縮小形。

この区画は、ローマ街道がクルニーへと続くルートをなぞる県道の近くに位置しており、かつてこの地には小さな農家やローマ時代の住居があったと考えられる。

フローラルやパパイヤの香り。口に含むと、これらの香りに加えて、心地よい樽熟成由来のニュアンスが感じられる。

美しい骨格と仄かな塩味が特徴。

参考情報

Decouverte de l’annee（デクーヴェルト・ド・ラネ）

フランス最高峰ワイン専門誌RVFが、将来のフランスワイン界を担う「年間最優秀新星生産者」に授与する称号。

お問い合わせ・取材対応

本件に関する取材、コメント提供、高解像度画像のご提供が可能です。

業務用取引・商品取り扱いについてもお気軽にお問い合わせください。

会社概要

セパージュ株式会社

フランスを中心とした欧州各地の小規模生産者と直接取引し、畑と造り手の哲学が感じられるワインを日本に紹介する専門インポーター。レストラン・小売向け卸および一般消費者向けECを展開。

代表責任者

代表取締役 トマ・ブルジュラン

所在地

〒107-0052 東京都港区赤坂7-6-9 赤坂ONビルディング 102

電話番号

03-3583-1441

電話受付時間

受付時間 10:00-18:00（土日祝を除く）

※受付時間外の場合は、メールにてお問い合わせください。

メールアドレス

order@cepages.jp

サイトURL

https://www.cepages-wines.com/