マサチューセッツ工科大学が提唱「Computational Action」を実践する10代対象の全国大会。グランプリはMITで開催のAIサミットへ

株式会社IRODORI

全国の自治体・教育機関・企業と連携し、社会課題解決に向けた実践型教育プログラムを展開する株式会社IRODORI（本社：東京都文京区、代表取締役：谷津孝啓）は、マサチューセッツ工科大学（MIT）発の教育思想「Computational Action（コンピューテーショナル・アクション）」を実践する10代の全国大会「Japan Wagamama Awards 2026」ファイナルプレゼンテーションを、2026年3月1日（日）に開催いたします。

本アワードは、MIT発の教育プラットフォームを展開する App Inventor Foundation と公式連携して実施するもので、グランプリ受賞者は日本代表として、2026年7月にMITで開催される世界大会に登壇する権利を得ます。

現在、会場観覧およびオンライン視聴の申込を受け付けています。

個人の「願い」を、社会を動かす“アクション”へ

― マサチューセッツ工科大学が提唱する「Computational Action」を10代が体現 ―

Japan Wagamama Awardsは、単なるプログラミングコンテストではありません。起点となるのは、10代一人ひとりの心の奥にある「身近な大切なひとの困りごとを解決したい」という個人的な動機です。

本アワードの設計コンセプトは、「たったひとりのワガママが、社会を動かす」です。声があがりにくい個人の願いを出発点に、テクノロジーを手段として社会と接続し、小さくても確かな変化を生み出すことを目指しています。

この「たったひとりのワガママ（言葉にしない秘めた願い）」を、マサチューセッツ工科大学が提唱する Computational Action（コンピューテーショナル・アクション）―テクノロジーを用いて社会に具体的な変化を起こす実践―へと昇華させること。全国で実践者を増やすこと。

これが、本アワードの核であり、IRODORIがプログラム設計の基幹に据えている思想です。

アイデアで終わらせない

― 全員が「アプリ」を開発し、地域で実証する2か月間 ―

本アワードは実社会での検証と改善のプロセスを最重要視しています。参加する10代は、約2か月間にわたり、伴走者の支援のもとで以下の実践に取り組みます。

- 「たったひとり」に向き合う一般論ではなく、困りごとを解決したい相手本人の声を徹底的に聴き、真の願いを定義。- プロトタイプ（アプリ）による検証全員がスマートフォンアプリを開発し、実際に使ってもらうことで課題を抽出。- 地域での社会実証（PoC）学校・家庭・地域をフィールドに、周囲に協力を求めながら活動し、得られた反応をもとに改善を重ねる。

完成をゴールとせず、試行錯誤の連続こそが社会を動かす一歩であるという思想のもと、全国から選ばれた10組のファイナリストが、そのアクションの軌跡を発表します。

世界へつながる舞台

― App Inventor Foundation CEOらが来日、MIT関連サミットへ ―

本アワードは、App Inventor Foundationと公式に連携した、MITで開催する世界大会につながる日本大会として位置づけられています。当日は、同財団 CEO Natalie Lao（ナタリー・ラオ）氏、Director of Impact and Community Engagement Kelly Shiohira（ケリー・シオヒラ） 氏 が来日し、審査を担当。

10代の「身近な誰かのための挑戦」が、世界共通の課題に向き合うイノベーションへと昇華される瞬間を、グローバルな視点から見届けます。

グランプリ受賞者は、日本代表として2026年7月、米国ボストンで開催される MIT関連AI・教育サミットの舞台に立ちます。

開催概要

▍グランプリ・特別賞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/106438/table/32_1_5fbdde26db5851e4367af119757ae06c.jpg?v=202601221051 ]

【グランプリ】

2026年7月、米国ボストンで開催される MIT関連AI・教育サミットに参加し、世界大会でのプレゼンテーション登壇機会を授与。本サミットへの渡航費はIRODORI奨学金により支援。

【部門賞】（計11賞予定）

オーディエンス賞（来場者投票）ほか、協賛企業・審査員による各賞

▍審査員紹介

本年度の審査員は業界の垣根を越えた10名のエキスパートです。

産官学それぞれの知見を活かした多様な視点で、一歩を踏み出した10代の挑戦を応援します。

- Natalie Lao 氏App Inventor Foundation CEO & Executive Director- Kelly Shiohira 氏App Inventor Foundation Director of Impact and Community Engagement- 戸塚 文子 氏キャリアデザインスタジオ(R)主宰メンター- 長谷川 純一 氏BasisTech VP Asia／日本代表アマゾン ジャパン初代社長- 山田 崇 氏信州大学 特任教授（キャリア教育・サポートセンター）「日本一おかしな公務員」著者／元塩尻市役所職員- 脇 雅昭 氏参議院議員／よんなな会発起人- 金子 嘉宏 氏東京学芸大学 教授 教育インキュベーションセンター長一般社団法人STEAM Japan理事- 石原 正雄 氏マサチューセッツ工科大学認定 教育モバイルコンピューティング エキスパートトレーナー- 柿野 拓 氏Braze株式会社 Senior Director, Marketing- 太田 潤子 氏Braze株式会社 Manager, One-Time Services

※審査員の詳細プロフィールはこちら：https://wagamamalab.jp/posts/jwa20260301_final/

10代の挑戦を“身にまとう”応援のかたち

― Tシャツスポンサーの募集について ―【参考】昨年度のスポンサーロゴ掲載デザイン

Japan Wagamama Awards 2026 では、10代の挑戦を社会全体で応援する新たな試みとして、「Tシャツスポンサー」を募集しています。

ファイナルプレゼンテーション当日、ファイナリストおよび運営メンバーが着用するTシャツには、本アワードの理念に共感いただいた企業・団体のロゴを掲載予定です。「たったひとりのワガママからはじまる挑戦を、ともに背負い、ともに世界へ届ける」意思表示として、多くの企業・団体からの参画を呼びかけています。

本取り組みは、若者の挑戦を支える企業姿勢や、次世代教育へのコミットメントを可視化する機会としてもご活用いただけます。



※写真は前年度のTシャツスポンサーのデザインイメージです。今年度のスポンサーロゴ配置デザインとは異なります。

※Tシャツスポンサーに関する詳細・申込みについては、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

＞＞お問い合わせ先（jwa@irodori-group.jp）

▍運営体制

【主催】株式会社IRODORI

【共催】App Inventor Foundation

【後援】文部科学省・アメリカ大使館・ほか32自治体（詳細はこちら(https://awards.wagamamalab.jp/2026)をご覧ください）

【会場協力】AKKODiSコンサルティング株式会社

お問い合わせ

本事業に関してご関心のある方は以下よりお問い合わせください。



Japan Wagamama Awards 実行委員会

（事務局：株式会社IRODORI）

メールアドレス：jwa@irodori-group.jp

TEL：03-6823-0836

※本アワードの運営は、主催である株式会社IRODORIが「Japan Wagamama Awards 実行委員会」として事務局を担っています。

主催企業：株式会社IRODORI

株式会社IRODORIは「誰もが持つ自分にしかない色を活かし、多様な挑戦ができるまちをつくる」をビジョンに、全国の自治体や企業・学校と共に新しい価値を創出。

住民が政策づくりに参加する「ローカルダイアログ」、地域課題をアプリで解決する「ワガママLab」、デジタル人材育成支援、地域おこし協力隊の研修やインターンなど、幅広い地方創生プロジェクトを展開しています。

ホームページ：https://irodori-group.jp/