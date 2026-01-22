てんちむアンバサダーの電子シーシャ「CHILLERS」が『RIZIN師走の超強者祭り』へ協賛

■協賛背景

株式会社LADDER

CHILLERSは、極限の緊張と興奮が交差するRIZINの舞台において、闘う者を支え、観る者に“チル”なひとときを届けたいという思いから、本大会への協賛を決定いたしました。

大会当日は、場内ビジョンを通じてCHILLERSのブランドメッセージを発信し、非日常の熱狂空間の中で新しいリラックスカルチャーの訴求を行いました。

■ 究極の“エナジー・チル”体験がここに

格闘技の頂点とチルの最前線が融合。

「RIZIN × CHILLERS」限定モデルは、試合前の緊張感と、

試合後の解放感をイメージしたエナジードリンクフレーバー。

香りによる高揚感と爽快な吸い心地で、ファイターのような“切り替えの瞬間”を体感できます。

RIZINフレーバーはこちら :https://chillers.cloud/lp?u=CH_005_AD_00506&utm_source=ld_0001&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ot_p_20251213_00

■ コラボ限定セット（送料無料）

3本セット

・通常13,200円→10,800円（税抜）10%OFF

・限定Zストラップ（非売品）×1

詳細はこちら :https://chillers.cloud/lp?u=CH_005_AD_00506&utm_source=ld_0001&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ot_p_20251213_00

5本セット

・通常22,000円→17,000円（税抜）15%OFF

・限定Zストラップ（非売品）×3

詳細はこちら :https://chillers.cloud/lp?u=CH_005_AD_00506&utm_source=ld_0001&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ot_p_20251213_00

▪️「CHILLERS」とは・・・

【いつでもどこでも、自分だけのCHILL空間を】をコンセプトに、てんちむがプロデュースする電子シーシャブランド「CHILLERS」。

シーシャBarとの共同開発による本格フレーバーは、ノンニコチン・ノンタールでありながら高い満足感を実現。火や充電を必要とせず、場所を選ばず手軽にリラックス体験を提供しています。

また、シバター、しみけん、深田えいみをはじめとした著名人とのコラボレーション商品を展開し、電子シーシャ市場において高い認知と支持を獲得しています。

CHILLERSは、日常に“チル”を届けるブランドとして、極限の戦いが繰り広げられるRIZINの舞台に新たな価値を提供し、大会の盛り上がりに貢献いたします。

詳細はこちら :https://x.gd/LN2F8

▪️今話題沸騰中のCHILLERSを導入していただける店舗様募集中！！

ポーカーしながら“チル”できる！

ノンニコチン・ノンタールだから、

お客様がゲームの合間にわざわざ喫煙所まで移動しなくても大丈夫です！

集中力を切らさずに、その場でスマートに気分転換できます。

店頭導入をご検討の方には、販促POPなども無償でご用意可能です！

＼“CHILLERS”を、あなたのお店にも。／

気になった方はお気軽にご連絡ください！

ご連絡はこちらから :https://forms.gle/bh3EFeHwqwr8kucv8

