「ちょい飲み手帖」を手に入れたら、まずは杜の街グレースへ！

両備ホールディングス株式会社

岡山市街地の中心に位置する「杜の街グレース」（運営管理：両備ホールディングス株式会社）は、2026年1月30日（金）に発売される「ちょい飲み手帖 岡山版vol.6」（岡山放送株式会社発行）に参加いたします。

ひとつ屋根の下に全12店舗。杜の街グレースの「ちょい飲み」は、移動距離ゼロで寒さ知らず。フルコースのようなメニューのラインナップが特徴です。この冬、あたたかくて多彩な“はしご酒”を是非、杜の街グレースでお楽しみください。

杜の街グレースで提供する“ちょい飲みセット”全て1,100円（税込）

１.瀬戸内とんかつ 豚まど（とんかつ）２.うどん いりこのお出汁（うどん）３.銀河 杜の街店（韓国料理）４.豆と餅 杜の街店（豆腐料理・和菓子）５.麺飯点心 福幸 杜の街グレース店（中華）６.肉処たにもと（肉料理）７.TAKOYAKI BAR REEF（たこ焼き）８.創作オムライス＆パスタ ポムの樹 杜の街グレース店（オムライス・パスタ・洋食）９.727 ISLANDS COFFEE BAR（Bar）１０.DEAN & DELUCA 岡山（カフェ）１１.【NEW！】畑でとれるアイスのお店 AOBA（ジェラート・軽食）１２.【NEW！】尾道らーめん 燈（ラーメン）

■杜の街グレースで“ちょい飲み”をおすすめする3つの理由

1. アウター不要！寒さを気にせず「12店舗はしご酒」

冬の飲み歩きで一番の問題は、お店からお店への移動の寒さ。杜の街グレースなら、同一フロアに店舗が集結しているので、コートを脱いだまま快適にお店を回遊できます。天候に関係なく、最短距離で最高の一杯をお楽しみいただけます。

2. 「前菜」から「締め」まで揃う！話題の新店舗も参加

2025年12月・2026年1月にオープンしたばかりの話題の新店舗、「畑でとれるアイスのお店 AOBA」と「尾道らーめん 燈」を含む全12店舗が参加します。定番の居酒屋メニューはもちろん、アイスとハイボールを合わせた「大人のデザート飲み」や、飲み会の最後に欠かせない「ラーメン」までラインナップ。フルコースを楽しむように、飽きることなく飲み歩けます。

3. グループで盛り上がろう！コンプリートで「1,000円券」ゲット

杜の街グレース独自企画として、期間中に施設内全12店舗のスタンプを集めた方全員に、杜の街プラザで使える「お買物券1,000円分」をプレゼント。お仕事帰りの同僚や友人と一緒に巡れば、楽しさも倍増。お得に飲んで、さらにお買い物券までもらえる、杜の街ならではの還元企画です。

■杜の街グレース12店舗コンプリート企画

期間：2026年1月30日（金）～2026年6月30日（火）

特典：杜の街プラザ商品券1,000円

条件：期間中にちょい飲み手帖を使って飲食し、杜の街グレース12店舗のスタンプを各1個ずつ集めた方 ※1冊につき各店舗3個まで集められます

引換期間：2026年1月30日（金）～2026年6月30日（火）

引換方法：杜の街プラザ1階サービスカウンター(11:00～19:00)にスタンプを集めた、ちょい飲み手帖をご持参ください

URL：https://www.morinomachi-grace.jp/event/2863/

■書籍情報

書籍名：ちょい飲み手帖 岡山版vol.6

発売日：2026年1月30日（金）

有効期限：2026年1月30日（金）～2026年6月30日（火）

販売場所：杜の街プラザ1階ちょい飲み手帖参加店舗(無くなり次第終了)、 岡山・倉敷・高松市などの書店、ドコモショップ

価 格：税込1,200円

サイズ：縦210mm×横125mm

発 行：岡山放送株式会社

■アクセス情報

杜の街グレース

所在地：岡山県岡山市北区下石井2-10-8

URL：https://www.morinomachi-grace.jp/

＜アクセス＞

岡電バス「杜の街」バス停より徒歩1分

岡電バス・両備バス「山陽新聞社前・杜の街入口」バス停より徒歩1分

JR岡山駅（地下改札口）より徒歩12分

岡山電気軌道「岡山駅前」電停より徒歩11分

＜駐車場＞ 第1駐車場をご利用ください。（400台）

駐車料金：300円/1時間 ※24時間最大1,500円

駐車サービス：1,000円以上お買い上げで3時間無料

※駐車サービス利用の場合：最大料金1,500円→600円