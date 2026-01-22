【面接で失敗したことランキング】社会人500人アンケート調査

株式会社R&G

株式会社 R&G（埼玉県さいたま市、代表：吉田 忠義）は、社会人の男女500人を対象に「面接で失敗したことに関する意識調査」を実施し、そのデータをランキング化しました。

あなたは面接が得意ですか？面接という緊張感のある場では、普段ではやらないような思わぬ失敗をしてしまうこともあります。

そこで今回、株式会社R&G（ https://r-andg.jp/ ）が運営するR&Gの特定技能外国人採用サポート（ https://r-andg-saiyou.com/ ）は、社会人の男女500人に「面接で失敗したこと」についてアンケート調査を実施。その結果をランキング形式でまとめました。

調査結果に対して、やすもり社会保険労務士事務所代表の安森将氏よりご考察いただいております。

【調査概要】

調査対象：社会人の男女

調査期間：2025年10月17日～24日

調査機関：自社調査

調査方法：インターネットによる任意回答

有効回答数：500人（女性321人／男性179人）

回答者の年代：20代 29.2％／30代 34.8％／40代 24.2％／50代以上 11.8％

【調査結果サマリー】

・面接で失敗したこと1位は「質問に答えられなかった」

・面接での失敗原因は「準備不足だった」

・面接での失敗を活かした方法は「準備を十分に行う」

・面接での失敗が成長につながった人は70.6％

面接で失敗したこと1位は「質問に答えられなかった」

社会人の男女500人に「面接で失敗したこと」を聞いたところ、1位は「質問に答えられなかった（28.8％）」、2位は「しどろもどろになった（14.2％）」でした。

全体的に面接の肝である「質問への回答」で失敗してしまった人が多くなっています。話し方で失敗した人もいれば、答えた内容で失敗した人もいました。

＜1位 質問に答えられなかった＞

・「あなたが弊社にもたらすメリットはなんですか？」「他の人ではなくあなたを採用する理由はなんですか？」という、自分を売り込むための質問に答えられなかった（20代 男性）

・「あなたは、周りからどのような人だと言われていますか？」という想定外の質問に戸惑い、長く沈黙してしまったことがあります（30代 男性）

面接で質問に答えられなかった理由としては、「想定外の質問だった」「質問の意味や意図がわからなかった」「用意していた答えをど忘れした」などが挙がっています。

なかなか言葉が出ずに沈黙してしまった人や、「わかりません」と答えて回答のチャンスを逃してしまった人がいました。

面接の核となる部分での失敗なので、面接全体への影響が大きく、緊張が増したり落ち込んだりしやすいと考えられます。

＜2位 しどろもどろになった＞

・緊張のあまり準備していた自己PRを暗記した通りに話そうとし、途中で言葉に詰まってしまいました。結果として自分の考えを十分に伝えられず、面接官との会話もぎこちなくなり、アピールの機会を逃してしまったと感じました（20代 女性）

・「あなたの短所・弱みは何ですか？」という定番の質問に対し、準備していた答えが飛んでしまい、しどろもどろになってしまったことです。うまく言葉が出てこず、焦れば焦るほど何を言っているのかわからなくなり、気まずい空気が流れました（30代 男性）

しどろもどろになった理由としては「緊張」「暗記していた内容が飛んだ」などが挙げられました。面接前に、答えを完璧に覚えたと思っていても、面接の雰囲気は独特なので、緊張して思考が止まってしまうこともあります。

少し言葉に詰まっただけで、「何か話さないと」「次は何を言うつもりだったっけ？」という焦りを生み、一気に動揺してしまうことも。結果として、本来なら落ち着いて話せるような質問でも、話せなくなってしまうことがあります。

＜3位 身だしなみを間違えた＞

・「自由な格好で」という表記があったので、スーツではなくオフィスカジュアルで行ったら、周りはスーツであった（20代 男性）

・「私服面接なので、自由な格好で来てください」という条件だったのでスーツで伺ったところ、思ったよりもクリエイティブ思考の会社で、逆に浮いてしまったことです。（30代 男性）

・アパレルの面接なのに、応募先ブランドの服を着ていかなかった（40代 女性）

面接では、清潔感があり、面接やビジネスのTPOに合う服装が求められます。ただ最近では「カジュアルな服装でお越しください」といった企業もあり、面接のTPOがわかりにくくて困った結果、失敗した人もいました。

「カジュアルな服装で行ったら周りはスーツで失敗した」というパターンもあれば、「スーツで行ったら周りはカジュアルで失敗した」というパターンも。迷ったら、転職エージェントに当日の服装をチェックしてもらうのもいいでしょう。

＜4位 マナー違反の行動をした＞

・面接で会話が弾み、ついついタメ口で喋ってしまったことです（20代 男性）

・オンラインでの面接続きだったので、対面での面接時に入室時の作法を間違えてしまいました。具体的には、入室後の一礼を忘れました（20代 女性）

面接では「敬語を使えなかった」「ノックやお辞儀を忘れた」といったマナーの失敗も起こります。反対に会話が弾んだことでリラックスしてしまい、ついフランクになって敬語を忘れてしまうケースも。

素直な謝罪やフォローで取り返せる可能性がある一方、マナーが備わっていないことを理由として不採用になるケースもあるので、注意が必要です。

＜5位 だらだら話した＞

・「経歴を含めた自己紹介と志望動機を併せてお願いします」と言われたときにすごく長くなってしまい、「長々とありがとうございます」と言われてしまった（20代 女性）

・自分の弱みを質問された際に、端的で伝わりやすい返答ができずに、理由などを長々と前置きしてしまった（40代 女性）

面接でだらだら話してしまうと、面接官は話のポイントがどこにあるのかわからなくなってしまいます。またあまりに話が長いと、面接官や他応募者の時間を奪うことにもなりかねません。

「簡潔すぎると感じが悪いかも」と情報を追加した結果、長くなりすぎて後悔した人もいました。

面接での失敗原因は「準備不足だった」

「面接での失敗原因」の圧倒的1位は「準備不足だった（44.2％）」です。2位「緊張していた（15.4％）」、3位「自信がなかった（10.8％）」が続きます。

面接前の準備や確認が十分にできなかったことで失敗したと感じている人が多数。「緊張していた」「自信がなかった」と答えた人の中にも、緊張や自信不足の原因は準備不足とした人がいました。

準備不足がメンタル面にも影響するのですね。

＜1位 準備不足だった＞

・面接の流れや質問に対する準備不足だったと思います。緊張で頭が真っ白になってしまいました。事・前に話す内容を整理しておくことの大切さを実感しました（20代 男性）

・今思えば面接の練習や対策にかける時間が少なかった。そのため自信もなくなり、堂々とした受け答えができなかったと思う（30代 女性）

面接の準備には、自己分析、企業研究、想定問答集の作成、模擬面接などがあります。

ただ、同時に複数の企業を受けていたり、仕事しながらの転職活動だったりすると、十分な準備ができないことも。準備不足のまま面接を迎えてしまい、失敗したと感じた人も多くなりました。

準備が不十分だと、「自信をもてない」「緊張が高まる」といった他の失敗要因にもつながります。

＜2位 緊張していた＞

・精神的に弱い。人前が苦手なため、緊張して落ち着かない（30代 女性）

・面接に対して強い緊張感をもちすぎていたこと。内容を覚えようとするあまり、自然に話せなくなってしまいました（50代以上 男性）

面接会場には独特の緊張感があります。また志望度が高いほど「絶対に採用されたい」「失敗できない」という気持ちが大きくなり、緊張も高まるものです。

そもそも人と話すことが苦手で、面接の場でどうしても緊張してしまう人も。強い緊張があると、用意してきた回答をど忘れして頭が真っ白になってしまったり、自然な受け答えができなくなったりして、失敗につながります。

しっかり準備しても、緊張のせいで十分にアピールできないまま終わってしまうのですね。

＜3位 自信がなかった＞

・職歴にブランクがあることに後ろめたさがあり、自分を売り込むだけの自信がなかった（20代 男性）

・突き詰めると自分への自信のなさが原因だと思います。自分に自信がないので、面接は「対等に話す場」というよりも、品定めをされているように感じます（30代 女性）

・理想の職場環境・業務内容だったため、どうしても採用してもらいたくて、低いお給料で契約してしまいました。もう少し自分の能力に自信をもって臨めたら、もっと交渉できたと思います（40代 女性）

「ブランクへの後ろめたさ」「能力に自信がない」など、自分に対して厳しい評価をしていることで、面接で失敗した人もいました。スキルやキャリアに自信がないと、面接で大切な自己アピールができないからです。

また自信がないことで「いいことを言っても、化けの皮がはがれるのではないか」といった気持ちになり、緊張が高まります。

転職活動の場では、自分の価値を低く見積もることで、キャリアアップのチャンスを逃したという失敗例もありました。自信をもてない場合には、ハローワークや転職エージェントを利用し、スキルやキャリアを客観的に評価してもらうことをおすすめします。

＜4位 確認不足だった＞

・メールをよく読んでなかった（20代 女性）

・スーツがチグハグだったのは見落としが原因です（20代 女性）

・職探しで焦っており、事前の確認を怠ったことが一番の原因です（40代 女性）

具体的には「面接日時や場所の変更を伝えるメールを読んでいなかった」「当日の服装チェックを怠り、身だしなみがおかしくなった」などがあります。確認不足が起こる背景としては、焦りや思い込みなどが挙げられました。

確認不足で遅刻などにつながってしまうと、第一印象や面接結果に響きますし、自身も動揺して本来の力が発揮できない可能性がありますね。

話す内容の準備とは別に、身だしなみや面接日時などの基本的なチェックも重要だとわかります。

＜5位 面接に不慣れだった＞

・初めての面接で勝手がわからず、パニックになってしまった（30代 女性）

・他の人もいる集団面接に慣れていなかったこと（40代 男性）

経験が少ないと緊張しやすいですし、勝手がわからずに小さなミスやトラブルにも動揺しやすくなります。面接がどんなものかもわかっていないので、実際には定番の質問でも、想定外のことばかり聞かれるように感じるケースもあると考えられます。

経験が少ない場合には、「模擬面接を受ける」「ネットなどで面接の雰囲気や想定問答集を調べる」といった対策がおすすめです。

面接での失敗を活かした方法は「準備を十分に行う」

「面接での失敗を活かした方法」を聞いたところ、ダントツは「準備を十分に行う（42.0％）」でした。2位「話し方を改善した（15.8％）」、3位「面接の練習をした（13.6％）」も多くなっています。

「準備する」「リラックスできる方法を見つける」など、面接での失敗原因ランキングをカバーできるような内容がランクインしています。

つまり失敗を「克服ポイント」として冷静に分析し、準備や慣れ、心のもち方を強化しようとする人が多いとわかりました。

＜1位 準備を十分に行う＞

・以後の企業面接では、前日夜にも再度企業のリリースを確認するようにした（20代 女性）

・キャリアプランについて再度考え直し、詳細まで徹底的に詰め、話に矛盾がないようにした（20代 男性）

・本命のときは1時間半前に会社近くの喫茶店などに入って、面接の最終準備をした。最新の情報などもネットで検索した。もちろん当日までに企業分析を徹底的にし、自分なりの分析をもっておくようにした（40代 男性）

失敗した原因を準備不足と答えた人も多かったことから、失敗を経てしっかり準備するようになった人も多くなりました。具体的な準備としては「企業研究」「キャリアプラン作成も含めた自己分析」などが挙げられています。

企業理解や自己分析が深まると、回答の説得力も増すため、自信をもって堂々と面接に臨めると期待できます。

＜2位 話し方を改善した＞

・挙動不審な印象を消すために、ハキハキと話した。受け答えも丁寧にした（20代 女性）

・言い回しを考え、相手が悪い印象をもたないようにした（30代 女性）

「小声や早口になった」「だらだら話してしまった」「敬語を使えなかった」といった失敗を経て、話し方を見直した人もいます。話す内容はもちろん重要ですが、話しているときの口調、表情、礼儀作法も、面接官に与える印象を左右するからです。

話し方や言い回しを意識することで、悪い印象をもたれてしまうといった誤解の予防にもつながります。

＜3位 面接の練習をした＞

・転職エージェントとの模擬面接の時間を失敗前よりも多く確保。細かい部分もなるべくフィードバックをもらい、想定外の質問にも臨機応変に対応できるよう繰り返し練習を行いました（20代 女性）

・答える内容が決まっていることについては練習をしておく（30代 女性）

・次の企業に向けて、グループでの面接練習を多く実施した（40代 男性）

失敗を経験して、模擬面接などで面接の練習をするようになった人もいます。模擬面接すると、面接の形式に慣れることができます。

また転職エージェントなど企業の面接の傾向に詳しい人に面接官役をしてもらうことで、想定される質問への準備も可能。さらにフィードバックをもらえば、話す内容や立ち居振る舞いをブラッシュアップできるので、自信にもつながりやすいと考えられます。

＜4位 リラックスできる方法を見つける＞

・自分なりにリラックスする方法を考えて、どんな場面でも自分らしさを出せるように工夫した（20代 女性）

・自分のことをしっかり知り、緊張した際にどうすれば気持ちを落ちけられるかを何度もシミュレーションした（40代 女性）

・ひと息を入れて落ち着かせるようにするようになった（50代以上 男性）

緊張によって本来の実力を出せない経験をした人の中には、リラックスできる方法を見つけようと工夫したケースもありました。

しっかり準備していても緊張してしまう場合には、リラックスできる方法を見つけることも大切です。具体的には「深呼吸」「答える前にひと呼吸おく」「会話を楽しむ意識をもつ」などが挙げられています。

リラックスすることで、より自分の良さや実力を発揮しやすくなると考えられます。

＜5位 確認を怠らない＞

・面接の集合時間を間違えたので、次からは時間を何度も確認した（20代 女性）

・面接の前に必ずネットワーク環境の確認を行うようになりました。（30代 男性）

・下調べとして、実際に歩いて面接会場・会社までの経路を確認すること（50代以上 女性）

「集合時間の間違い」「迷って面接会場にたどり着けない」「忘れ物」「オンライン面接でのトラブル」などを経験して、次からは確認を怠らないようにした人もいます。

防げるはずのトラブルをきちんと防ぐためにも、確認が重要です。

面接での失敗が成長につながった人は70.6％

「面接での失敗が成長につながったか」を聞いたところ、「つながった（70.6％）」と回答した人が7割を超えました。

苦い経験をすることで、「変えなくては」「このままではだめだ」と危機感をもちやすく、成長につながると考えられます。

「面接官になった今、仕事で活かしている」「取引先とのコミュニケーションで活かしている」という声も。面接での失敗が、面接のテクニック向上に留まらず、実際に働くうえでも役立っていることが伺えました。

まとめ

面接での失敗は「質問にきちんと答えられない」という内容が多くなりました。理由としては、準備不足や、準備不足からくる自信のなさや緊張が多く挙げられています。

つまり面接に臨むにあたっては、事前の準備がかなり重要だということがわかります。そのため失敗を経験したあとで、準備にしっかり時間をかけ、模擬面接などに取り組んだ人も多くなりました。

ただ同時にいくつもの企業を受ける就職活動や、働きながらの転職活動ですと、現実的に十分な準備時間を割くのが難しいことも考えられます。このような場合には、転職エージェントなどを利用してみるのもおすすめです。

■安森将氏の考察

面接で失敗したこととして、「質問に答えられなかった」「しどろもどろになった」で4割強を、その理由としては「準備不足」（4割強）や「緊張していた」（15％強）で約6割を占めています。

想定外の質問や緊張により、満足な回答ができずに失敗したことが容易に想像できます。その結果、「十分な準備」や「面接の練習」に取り組んだ方が約7割を占めるのは当然と言えるでしょう。

企業研究や自己分析を十分に行い、志望動機や入社後に自分が貢献できること等を企業研究結果にリンクさせて説明できるようにします。その上で、「自分が面接官であれば質問したいこと」を想像して想定Q＆Aを準備し、模擬面接などで練習を重ねれば、良い結果につなげられるのではないでしょうか。

▼監修者紹介

安森将（やすもり まさし）

大学卒業後、大手鉄道会社に総合職として入社。人事、営業、システム開発等の業務に従事後、現在は同社を退職。社会保険労務士として個人事務所（やすもり社会保険労務士事務所）の代表を務めている。前職での経験を活かし、人事労務分野を中心に会社経営に関する様々なご相談や、労働・社会保険関連の諸手続きなどを請け負っている。

https://yasumori-office.com/

