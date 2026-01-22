子供用折り畳みプール キッズプール　家庭用プール 簡易プール 屋外用 家庭用 空気入れ不要 10秒で 簡単組立 折りたたみ式　　2月14日バレンタイン限定10%OFF　3990円/個　中国義烏から直販

Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd

義烏優豊株式会社（yuuto japan）は水着、着圧レギンス、ラッシュガードの中国義烏加工工場です。この度、日本向けにプールの卸販売を開始しましたことをご報告します。着圧レギンス、下着ナイトブラ等を中心に雑貨からアパレルまで豊富なノウハウと背景を活用し、ベストな価格と小ロットでご提案可能です。今回は日本における弊社実績のご紹介と共に、新規お取引先企業を募集いたします

空気入れ不要、新発売折りたためる 大型 プールです。自立型で折り畳むことができ、すぐ使えて準備が楽チン！わざと組み立ても空気入れも不要で、拡張して使用できる折畳式プールです。

安折りたたみ式プールは、内壁と底の両方に厚い滑り止め素材を備えており、水を楽しんでいるときに滑りや落下を防ぎます。 子供用プールの側面では、子供やペットが簡単に飛び越えて水遊びを安全に行うことができますル暑い夏は水遊びを楽しみます。寒い日は、プールにお子様のお気に入りのおもちゃを入れたり、カラーボールを入れたりして、遊び場になります。お子様が思う存分遊んでいただけます。自宅や公園など場所でも快適に遊べます

折りたたみプール、組み立て不要、めんどな空気入れする必要がなく、穴が開いて萎んでしまう心配もございません！わざわざ高価な電動エアーポンプを購入する必要もない！屋外でも室内でも使える、暑い季節に大活躍！普段使わないときは、折りたたんでコンパクトに収納！

1.6メートルは1～2人に適しています外径: 160*120*47cm（記載外径サイズは支えも含んだサイズです。）内径サイズ: 130*90*47cm重量: 8.55kg2.1メートルは1～4人に適しています外径: 210*140*55cm（記載外径サイズは支えも含んだサイズです。）内径サイズ: 180*110*55cm重量: 11.55kg2.6メートルは1～6人に適しています外径: 260*165*55cm（記載外径サイズは支えも含んだサイズです。）内径サイズ: 223*135*55cm重量: 14.35kg3mは1～8人に適しています外径: 295*165*55cm（記載外径サイズは支えも含んだサイズです。）内径サイズ: 253*133*55cm重量: 15.72kg弊社は19年間の日中貿易ノウハウからフォワーダー、貿易条件を適切にご提案いたします。トップレベルの総合縫製工場として価格や納期の課題を迅速に解決し、今までに作ることが出来なかった/仕入れ不可能だった製品を御社に納品いたします

弊社は、中期的な競争力を一層強化していく目的から、2011年7月『YT GX4 TOP10』（ユートジーバイフォーティーテン）を策定しました。2011~16年度までに『4つのG』、すなわちGreenGrowthGlobalGreat Companyをキーとした成長戦略を実行することによって、『TOP10の実現』を目指ししてまいります。全社をあげて会社の成長を確かなものにしてまいる所存てあります。今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

