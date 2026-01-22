【株式会社サイバーエース】地方自治体の管理職向けに生成AIセミナーを実施

株式会社CyberACE(サイバーエース)

株式会社サイバーエース（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西島大、以下「当社」）は2025年12月19日（金）、富山市役所において、特別職向け生成AIセミナーを実施したことをお知らせいたします。

本セミナーは、組織全体のDXを推進する基盤を作ることを目的として富山市長、副市長、富山市政策監をはじめとする部長職以上の特別職を対象に実施しました。

生成AIの現状やリスク、自治体での具体的な活用事例について理解を深める機会となりました。

■実施の背景

近年、生成AIは業務効率化の枠を超え、行政サービスの質を向上させる重要な鍵として新たな価値創出の手段として注目を集めています。

一方で、自治体においては、情報セキュリティやガバナンス、運用リスクへの懸念から、導入判断が難しいケースも少なくありません。

当社は、自治体や公的機関が生成AIを正しく理解し、安心して検討を進められる環境づくりが重要であると考えています。

その一環として、意思決定を担う特別職を対象にしたセミナーを企画・実施しました。

■特別職セミナーの概要と内容

本セミナーでは、以下の内容を中心に構成しました。

▼セミナーで取り上げた主な内容

・生成AIの基礎的な仕組みと最新動向

・生成AIにおける主なリスクと留意点

・自治体での生成AI活用事例

・特別職が意思決定時に押さえるべき導入時の考え方

これらの内容を、専門用語を極力使わず、特別職の立場で理解しやすい形で解説しました。

■今後の展望

当社は今後も、富山市をはじめとする全国の自治体や公的機関をはじめとするクライアント企業に対し、生成AIの理解促進から活用支援まで、一貫したサポートを提供してまいります。

特別職向けセミナーに加え、実務担当者向けの研修や、導入検討フェーズに応じた支援も継続的に行っていく方針です。

■お問い合わせ

生成AI活用に関するセミナー実施や支援内容についてのご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

自治体・企業の皆様の状況に応じた最適なご提案を行います。

＜広告運用に関するお問い合わせはこちら＞(https://cyberace.co.jp/contact/contact-promotion/)

【会社概要】

会社名：株式会社CyberACE（サイバーエース）

所在地：〒150-6120 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア20階

設立日：2018年5月1日

代表者：代表取締役社長 西島 大

事業内容：インターネット広告事業

URL：https://cyberace.co.jp/(https://cyberace.co.jp/)