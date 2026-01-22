枕難民を救う新たな開発方針『脳が喜ぶ心地よさ』から生まれた、新触感のまくら「LEVIA PILLOW（レヴィアピロー）」が新登場

株式会社エムールLEVIA PILLOW（レヴィアピロー）

「身体に合った寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開する株式会社エムール（東京都立川市：代表取締役 高橋 幸司/以下、エムール）は、2026年1月20日より「LEVIA PILLOW（以下、レヴィアピロー）」の販売を開始しました。

商品の詳細はこちら :https://emoor.jp/products/ws-star-p

脳が喜ぶ、心地よい新感触。

むにゅっと気持ち良い新感覚

枕選びで注目されがちな要素は枕の高さや形状です。一方で、高さや形状だけでは合う枕が見つからないという方もいらっしゃいます。レヴィアピローは、寝ころんだ際の頭部や顔など枕に触れた際の触感に着目して開発された枕です。やわらかなのに、高密度でしっかり反発。頭と首を点ではなく“面”で支え、体圧を分散します。寝転んだ瞬間の心地よさにフォーカスしつつ、無意識の寝返りもスムーズに行える機能性も両立しました。

心地よさを生み出す 3の秘密

「心地よさ」を作り出す要素

むにゅっと沈んで、すっと戻る新感覚。

独自開発の “レヴィアフォーム”

ふわっと受け止めながらも、沈み込みすぎずにしっかりと支える、新しい感触を追求しました。

やわらかさと反発力を両立した独自設計により、頭や首を点ではなく面で支え、体圧を分散。無意識に行う寝返りの動きを妨げにくく、姿勢の乱れや違和感を軽減します。

リラックスした状態を保ちやすく、脳が「安心」や「快適」を感じることで、自然な寝落ちと途切れにくい眠りをサポートします。

中材の気持ちよさを、そのまま肌へ。

触れて実感する気持ちよさ

伸縮性に優れた生地を採用し、中材のやわらかな感触を損なうことなく、肌へダイレクトに伝えます。

頭や頬に触れた瞬間から心地よさを感じられ、寝返りの動きにも自然にフィット。さらさらとした肌触りのため、摩擦による違和感が少なく、動くたびに快適さが持続します。

カバーは取り外して洗濯が可能。清潔な状態を保ちやすく、毎日の睡眠を安心して支えます。

落ち着きのある上品なグレーカラーは、寝室のインテリアにもなじみやすく、日常空間に自然に溶け込みます。

高さも、寝姿勢も、自分に合わせて。

3段階で高さ調節可能

フラットシート（約1cm厚）と3分割シート（約2cm厚）の、計2枚の調節シートを組み合わせることで、好みや体型に合わせた細かな高さ調節が可能です。

さらにより高いフィット感のため、中央部分を取り外せる3分割シート構造を採用。中央は低く、両サイドは高めになるため、横向き寝でも首が傾きにくく、自然な寝姿勢を保ちやすくなっています。寝姿勢の変化に柔軟に対応することで、首や肩への負担を軽減し、快適な眠りをサポートします。

これぞまさに夢心地。

詳細を見る :https://emoor.jp/products/ws-star-p

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/205_1_60b96374fb8281b888ec02f142e33166.jpg?v=202601221051 ]

健康家具ブランドEMOORについて

健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より「寝る・座る・たたむ」に専門性をもった商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。

EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と常時2,000種類を超える商品開発力、そしてECでの販売に特化することで、従来の「目で楽しむインテリア」ではなく「健康的な生活を支える道具」をお求めになりやすい価格でご提供しています。

