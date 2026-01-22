ソルナ株式会社 代表・安宅祐樹がRMCA主催セミナーに登壇

ソルナ株式会社RMCA主催セミナーにて講師として登壇する、ソルナ株式会社 代表取締役・安宅祐樹（2025年12月16日）

ソルナ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：安宅祐樹）は、2025年12月16日、RMCA（※主催団体正式名称を記載）主催セミナーにおいて、代表の安宅が講師として登壇したことをお知らせします。

本セミナーでは、「従業員の不祥事・炎上を未然に防ぐために企業が取り組むべきSNS・ネットリスク対策」をテーマに、SNSや口コミサイトの普及によって顕在化している情報リスクの現状と、その実践的な対策について解説しました。

SNS・ネット時代における企業の情報リスク対策について解説するセミナーの様子実際の事例を交えながら、企業が直面する情報リスクとその対策について講演

講演では、

・企業活動におけるネット上の情報リスクの広がり

・従業員によるSNS投稿が企業ブランドに与える影響

・炎上や風評被害を防ぐために必要な社内体制・教育の考え方

・万が一問題が発生した際の初動対応の重要性

など、実際の事例を交えながら具体的に紹介。参加者からは「自社に置き換えて考えるきっかけになった」「現場で活かせる内容だった」といった声が寄せられました。

ソルナ株式会社では、インターネット上の風評被害対策や誹謗中傷対策を中心に、企業のリスクマネジメントを支援しています。今後も、企業が安心して事業活動を行える環境づくりに貢献してまいります。

■セミナー概要

■会社概要

RMCAセミナー登壇後、参加者との集合写真セミナー終了後の記念撮影。主催者・参加者とともに- 登壇日：2025年12月16日- 主催：RMCA- 登壇者：ソルナ株式会社 代表取締役 安宅祐樹- テーマ：SNS・ネット時代における企業の情報リスク対策

会社名：ソルナ株式会社

所在地：東京都中央区

代表者：代表取締役 安宅祐樹

事業内容：インターネット上の風評被害・誹謗中傷対策、企業リスクマネジメント支援

URL：https://www.soluna.co.jp/