【新中1保護者必見】受験指導のプロ・にしむら先生 × 中高一貫校専門 個別指導塾WAYS。「合格後の燃え尽き」を防ぎ、最高のスタートを切るための無料の特別セミナーを開催！

中高一貫校専門 個別指導塾WAYS（運営：株式会社メイツ、本社：東京都新宿区）は、受験指導専門家であり多数の著書を持つにしむら先生（西村創氏）をお招きし、2026年2月6日（金）より計4回にわたり、新中学1年生とその保護者を対象とした無料オンラインセミナー『中高一貫校入学前に整える「心・技・体」の準備』を開催いたします。 本セミナーでは、中学校合格だけをゴールとせず、入学後の学校生活で伸び続けるために不可欠な入学前の準備について、プロの視点から徹底解説します。

セミナー詳細・お申し込みはこちら :https://ways-sch.jp/seminar/collaboration-seminar-202602

◼️ 中高一貫校生の「現場」を知るWAYSが、にしむら先生をお招きした理由

私たちWAYSは、中高一貫校生の指導現場で、ある一つの「もどかしい現実」を目の当たりにしてきました。それは、中学入試を突破するだけの高い能力がありながら、入学後に急速に自信を失ってしまう生徒が多いということです。

彼らがつまずく原因は、決して学力不足ではありません。

「親が並走してくれた受験勉強」から、「自らが走る中高一貫校の学習」への切り替えがうまくいっていないこと。ただそれだけなのです。

手を離したいけれど、離すと勉強しなくなるのではないか――。そんな保護者さまの葛藤に寄り添い、お子さまをスムーズに「自立」へと導くためには、受験と入学後の両方のリアルを知る専門家の知恵が必要でした。

そこで今回、学習指導だけでなく、家庭内の関わり方や生活習慣の改善に定評のあるにしむら先生をお招きしました。にしむら先生のメソッドは、お子さまが本来持っている力を、新しい環境でものびのびと発揮するための「自立の道しるべ」です。

■ 合格はゴールではない。入学前の「空白の数週間」が6年間の成績を左右する

中学受験の合格は、お子さまにとって大きな成功体験です。しかし、25年以上の指導歴を持つにしむら先生は、「合格直後の過ごし方を誤ることで、入学後に成績が低迷する『深海魚』状態に陥る生徒が少なくない」と警鐘を鳴らしています。

受験勉強という強制力がなくなった瞬間、目標を見失う「燃え尽き症候群」や、スマホやゲームへの過度な没頭による生活リズムの崩壊――。これらは、入学後の授業進度が速い中高一貫校において、致命的な遅れにつながります。

本セミナーでは、にしむら先生の豊富な知見に基づく、入学前の今だからこそできる「心（マインドセット）」「技（学習法）」「体（生活習慣）」の3つの準備を具体的にお伝えします。「教科書ガイドの活用」や「英語・数学の先取り」など、親子ですぐに実践できるノウハウを公開し、最高のスタートダッシュを支援します。

◼️ セミナー内容：「心・技・体」で整える入学準備

本セミナーでは、入学後に直面しやすい「つまずき」を回避するための具体的なメソッドを解説します。

【心】新たなスタートを切るための心構え

【技】入学前に取り組むべき具体的な学習法

【体】6年間を支える生活基盤の確立

◼️ 本セミナーはこんな方におすすめ

☑️ 中高一貫校への入学を控え、入学までに何を準備すべきか具体的に知りたい方

☑️ 受験後の「燃え尽き」や入学後の成績不振を未然に防ぎたい方

☑️ 今後の生活面の整え方に不安がある方

☑️ 中学から始まる「英語」や「数学」の具体的な先取り学習法を知りたい方

◼️ セミナー詳細

中学受験後の「燃え尽き」や入学後の「深海魚化」に、ただ不安を抱くのではなく、確かな「準備」で備えませんか？

本セミナーでは、受験指導専門家・にしむら先生が、最高のスタートダッシュを切るために親子で取り組むべき「心・技・体」のメソッドを解説します。

セミナーの詳細、および参加お申し込みは、公式ホームページの特設ページをご覧ください。

◼️ 登壇者紹介

にしむら先生（西村創 氏）

早稲田アカデミー、駿台、河合塾Wingsなどで指導歴25年以上。新卒入社の早稲田アカデミーでは入社初年度に生徒授業満足度全講師中1位に輝く。駿台ではシンガポール校講師を経て、当時初の20代校長として香港校校長を務め、過去最高の合格実績を出す。河合塾Wingsでは講師、教室長、エリアマネージャーを務める。現在はセミナー講演、書籍執筆などを中心に活動。著書14冊、「にしむら先生 受験指導専門家」としてYouTube配信中（チャンネル登録約13万人超）

◼️ 中高一貫校専門 個別指導塾WAYSについて

WAYSは「定期テスト対策から大学受験まで、6年間を見通すトータルサポート」を提供しています。中学・高1では、内部進学や指定校推薦にも繋がる「定期テスト対策」で学校の成績（評定）を確実に引き上げます。高2・高3では、一般選抜、内部進学、学校推薦型選抜など、一人ひとりの希望進路に合わせた対策に移行。赤点脱出から難関大学受験まで、あらゆる目標に対応します。

中高一貫校生のお子さまとその保護者の方に向けた、無料学習相談や体験指導なども実施しておりますので、中高一貫校に通うお子さまの勉強についてお悩みの保護者さまはぜひ一度お気軽にご相談ください。

