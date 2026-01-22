圧倒的クオリティのブリーチカラー次世代サロンNullが【KAMI CHARISMA（カミカリスマ）】を受賞

株式会社Null

株式会社Null（本店：東京都港区、代表取締役：松岡諒、内海風我、読み：ヌル、以下「当社」）は、美容業界の権威のあるアワード『KAMI CHARISMA 2026 アワード』のサロン部門にて２冠（ヘアカラー部門、トリートメント部門）受賞、美容師部門にて代表の内海風我（フウガ）がカラー部門２つ色を受賞しましたことをお知らせいたします。

左:美容師部門、右:サロン部門サロン部門：ヘアカラー部門/トリートメント部門 ２冠美容師部門：カラー部門 ２つ色（代表 内海風我）

◼︎受賞概要

- サロン部門

ヘアカラー部門

トリートメント部門

２冠

- 美容師部門

代表・内海風我（フウガ）：カラー部門２つ色

◼︎KAMI CHARISMAとは

「KAMI CHARISMA（カミカリスマ）」は、以下の7つの視点に基づき、総合的に審査を行う美容業界最大規模のアワードです。

1. 技術力

2. デザイン性

3. 仕事への真摯な姿勢

4. 今をつかむ表現力

5. ブランド力

6. 世界への発信力

7. 売上力

これらの基準をクリアした美容師・美容室が「ベストオブ髪カリスマ」として選出されます。

KAMI CHARISMA概要

https://www.kami-charisma.com/

◼︎代表 内海風我（フウガ）コメント

この度、個人カラー部門において「２つ色」の評価を賜り、誠に光栄に存じます。本受賞は、日頃よりご来店くださるお客様、共に現場に立つサロンメンバー、ならびに関係者の皆様のご支援の賜物であり、心より感謝申し上げます。

本受賞を個人の成果としてではなく、Nullという環境とチーム、そして関わるすべての方々との積み重ねの結果として受け止めております。今後も技術と誠実さを磨き続け、一人でも多くの方の人生を豊かにする仕事を通じ、日本のカラー技術の発展に貢献してまいります。

◼︎神宮前店マネージャー 前田彩斗（AYATO）コメント

今年もNullとして、ヘアカラー部門・トリートメント部門にて選出いただきました。

この評価は、Nullのサロンとしての強み、そしてスタッフ一人ひとりの意識と向き合い方を認めていただいた結果だと受け止めています。

Nullでは「本当に良いものを届ける」ことを軸に、スタッフ全員が嘘偽りなくお客様と自分自身に向き合い、美容師という仕事を心から楽しんでいます。

このような栄誉ある賞をいただけたのも、日頃よりご来店くださるお客様、そして関わってくださるすべての皆様のおかげです。

今後も社内教育・技術・サービスの向上に努め、美容業界の発展に貢献してまいります。

お客様、お取引先の皆様、Nullスタッフ、そしてNullを応援してくださるすべての方へ、心より感謝申し上げます。

◼︎Nullの特徴

Nullは創業当初より、トレンドを追うのではなく「生み出す側」であることを軸にデザインカラー・ブリーチ領域において、SNSを起点に独自の色設計と質感表現を発信し、表参道・原宿エリアで高い支持を獲得。平均年齢20代前半の若手中心の組織でありながら、個々の感性と責任を尊重する育成体制、技術だけでなく「なぜその表現を選ぶのか」という思考プロセスを重視し、クリエイター一人ひとりが自身の名前で価値を発揮できる環境。

https://www.instagram.com/null.salon/

人気メニュー

- カット（レイヤーカット、ウルフカット、ロングレイヤー、ミニボブ、ボブ、姫レイヤー、姫カット）

- デザインカラー（ケアブリーチカラー、セクションカラー、エンドカラー、アンブレラカラー、ルーツカラー、スラッシュカラー、エンジェルリングカラー、オーダーメイドデザイン）

◼︎Null予約ページ

- Null 表参道本店

https://beauty.hotpepper.jp/slnH000651457/

- Null 原宿店

https://beauty.hotpepper.jp/slnH000721075/

- Null 神宮前店

https://beauty.hotpepper.jp/slnH000765965/



◼︎会社概要

- 会社名：株式会社Null

- 所在地：東京都港区北青山3-9-19 表参道391ANNEX 3F

- 代表者：松岡諒、内海風我

- 設立日：2023年2月16日

- 資本金：9,000,000円



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Null 和田

e-mail：null@null.salon



