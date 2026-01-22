【小平市限定】“押し入れザ・布モノ”回収キャンペーン（2月は1,000円割引）｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

2月、小平市で「片付けたいのに片付かない」ランキング上位に入ってくるのが、押し入れの“布モノ”。



ヘタった座布団、色あせたこたつ布団、黄ばんだシーツ、客用布団カバー、袋に入った毛布――あるあるすぎて、見て見ぬふりしがち。でも布モノって一度ためると、体積がデカい・分別が面倒・運び出しが重いの三重苦で、処分がどんどん先延ばしになるんだよね。

特に2月は、まだ寒さが残る一方で、年度末や引っ越し準備で家の中が動き始めるタイミング。

「春を迎える前に、押し入れの下段を空けたい」という相談が増えます。

小平市は、住まいの形もさまざまで、小平駅・花小金井・一橋学園周辺の単身～ファミリーまで片付けニーズが広いエリア。

だからこそ、“布モノだけ先にごっそり”がめちゃ効く。

そこで不用品回収サービス「まるっと本舗」（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、小平市限定で「押し入れザ・布モノ」回収キャンペーンを実施。布団・毛布・こたつ布団・カバー類など“布モノ”を含む回収で、2月は合計金額から1,000円割引します。



「捨てる判断」と「運び出し」を一気に終わらせて、春の生活動線を取り戻そう。

背景と目的

布モノは“いざ捨てよう”と思った瞬間に、量と体積で心が折れるのが最大の難点。

さらに、袋に入れて押し入れに突っ込むほど、存在が薄れて「いつかやる」に変わっていく。



本キャンペーンは、片付けが動きやすい2月に、押し入れの容量を取り戻し、春前の暮らしを軽くすることを目的に企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名： 【小平市限定】“押し入れザ・布モノ”回収キャンペーン（2月は1,000円割引）

実施期間：2026年2月1日～2026年2月28日

割引内容： こたつ布団・座布団・毛布・シーツ等の“布モノ”を含む回収で、合計金額から1,000円割引

備考（合言葉）： 事前見積もり時に 「小平市キャンペーン」 とお伝えください。

※量が多い場合も、写真で先にボリューム確認できるので安心。

詳細：https://collect.conne.jp/kodairashi/

キャンペーン対応エリア（小平市全域）

対応地域例：大沼町、小川町、小川東町、小川西町、学園東町、学園西町、喜平町、栄町、上水新町、上水本町、上水南町、鈴木町、たかの台、津田町、天神町、仲町、中島町、花小金井、花小金井南町、美園町、御幸町、回田町 など

※上記以外も小平市全域で対応可能です。

（今回のキャンペーンの）片付けでよくあるお悩み

客用布団が“使わないのに幅を取る”問題で押し入れが常に満席

こたつ布団が重くて、自治体の回収日に合わせる気力が出ない

シーツ・カバー類が増えすぎて、どれが必要か分からない

収納袋や圧縮袋が破れて、取り出すたびにストレス

花粉シーズン前に片付けたいのに、作業時間が取れない

よく出る不用品例

布団・寝具（客用含む）

こたつ布団・座布団類

毛布・タオルケット類

シーツ・カバー・寝具リネン

収納袋・布製ケース類

回収品目の詳細例

1) 布団・寝具： 敷布団、掛布団、客用布団セット、枕、ベッドパッド

2) こたつ・座布団： こたつ掛け/敷き、ヘタった座布団、クッション、大判座布団

3) 毛布類： 毛布、タオルケット、古いブランケット、袋入り毛布（押し入れ下段の定番）

4) リネン類： シーツ、布団カバー、枕カバー、黄ばみが取れないリネン一式

5) 収納系： 収納袋、圧縮袋（破れ・劣化）、布製ケース、寝具の外袋

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

「押し入れの下段を空けたい」小平市の戸建て・ファミリー世帯

引っ越しや住み替え前に、かさばる物から先に減らしたい方

ゴミ出し日や分別の段取りで止まらず、まとめて一気に終わらせたい方

片付けが苦手でも、写真を送るだけで進む方法がいい方

LINEで簡単見積もり！

LINEなら、写真を送るだけで概算見積もり→日程調整までスムーズ。

おすすめの撮り方はこれだけ：

押し入れ全体の写真（量が分かる引き）

布団・こたつ布団の山の写真

メッセージに 「小平市キャンペーン希望」 の一言

