【小樽洋菓子舗ルタオ 公式オンラインショップ】2026年バレンタインを彩る新作チョコスイーツを販売開始！

　株式会社ケイシイシイ(本社：北海道千歲市)が展開する「小樽洋菓子舗ルタオ」は、公式オンラインショップ（https://www.letao.jp/(https://www.letao.jp/)）にて、2026年バレンタイン新作のチョコレートケーキをはじめ、さまざまな個性豊かな期間限定のショコラスイーツをお届けいたします。




チョコとヘーゼルナッツが上品に調和するチョコレートケーキ


ショコラフィネ

　濃厚なチョコレートムースと、香り高いヘーゼルナッツムース。2 つのムースが織りなす、深いコクとまろやかな甘さのハーモニー。爽やかなフランボワーズジャムとチョコパフの食感もお楽しみいただけるチョコレートケーキです。



【商品名】ショコラフィネ


【価　格】3,024円（税込）


【直　径】12cm





カフェモカとプリンが相性抜群なムースケーキ


カフェモカプディング

　香り高いカフェモカムースに重ねたのは、バニラを使用したコクのあるカスタードプリン。コーヒーのほろ苦さ、チョコとプリンの優しい甘さをミルキーな生クリームが包み込み、なめらかな口どけとともにカフェモカの風味がふわりと広がります。



【商品名】カフェモカプディング


【価　格】2,700円（税込）


【直　径】12cm





小さな峰に込めた、重厚なカカオのチョコモンブラン


アンタンスショコラ

　ほくほくとしたイタリア栗を加えたカカオの華やかな酸味のあるムースと、ブランデーで豊かなチョコの風味を引き出したムース。2層のムースのどちらにもフルーティな酸味が特徴のドミニカ産カカオ豆のチョコを使い、ダイレクトにカカオのおいしさが感じられる味わいに。そこへマロンクリームとナッティなクリームでまろやかさをプラス。濃厚なチョコモンブランができました。



【商品名】アンタンスショコラ


【価　格】3,240円（税込）


【直　径】9cm





カカオとミルクがなめらかにとけあうチョコケーキ


チョコリッセ

　カカオの力強い風味とミルクのコクを凝縮したチョコバタークリームを、くちどけの良いしっとりとしたココアスポンジでサンド。シンプルながらも計算し尽くされたバランスで満足感のある逸品です。



【商品名】チョコリッセ


【価格】1,728円（税込）/3個入


【直径】約7.3cm×４cm×高さ3.5cm





その他にもバレンタインに贈る特別なショコラの数々をご用意しております。


フルーティーな甘さと香りが調和するチョコレート


テラヴィ

　華やかなダージリンティーのチョコと甘酸っぱいベリーのフルーティーな味わい。ドライストロベリー、ドライフランボワーズの酸味とフィアンティーヌの食感も楽しめます。



【商品名】テラヴィ


【価格】1,944円（税込）/6個入


【直径】約4cm






ナッツの香ばしさと食感を堪能できるチョコレート


リュンヌ

　アーモンドとヘーゼルナッツのペーストを練りこんだチョコに、ピーカンナッツなどの3種のナッツとフィアンティーヌを詰め込こみ、満足感のある食べ応えに仕立てました。



【商品名】リュンヌ


【価格】1,836円（税込）/6個入


【直径】約4cm






白桃の味わいと定番のチョコレートを理想の口どけで


ロイヤルモンターニュ マリアージュ 白桃アールグレイ

　口どけとともにダージリンティーの華やかな香りが広がる、ルタオの定番人気チョコレート「ロイヤルモンターニュ」と、アールグレイの豊かな香りと桃の甘い香りが心地よく広がる「ロイヤルモンターニュ 白桃アールグレイ」を1箱に詰め合わせました。



【商品名】ロイヤルモンターニュ マリアージュ 白桃アールグレイ


【価格】2,376円（税込）


【内容量】ロイヤルモンターニュ9個入　　 　 ロイヤルモンターニュ白桃アールグレイ9個入






「小樽洋菓子舗ルタオ」について


　小樽洋菓子舗ルタオは、1998年に小樽観光の中心であるメルヘン交差点にオープン。店名は、「親愛なる小樽の塔」という意味のフランス語「La Tour Amitie Otaru」の頭文字を小樽の地名に愛着を込めてアレンジし「ルタオ（LeTAO）」と名付けられました。小樽の洋菓子舗として誕生して以来、北海道の素材にこだわり、また、世界中の厳選された素材と融合させる「Northern Sweets Manner」（北の国に生きる人々の、 お菓子を楽しむ流儀をお届けする）をテーマに、北の大地に根差したスイーツを創り続けております。


公式オンラインショップ：https://www.letao.jp/


ブランドサイト：　https://www.letao-brand.jp/


Instagram公式アカウント：


https://www.instagram.com/letao_official/





会社概要

会社名：株式会社ケイシイシイ


代表者：代表取締役社長　上村 成門


本社所在地：北海道千歲市泉沢1007番地90


創業：1996年4月


資本金：8,000万円


事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業


株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。