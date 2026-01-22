建設現場のデジタル点検クラウド「Arch安全セーフティ」と現場向けビジネスチャット「direct」が機能連携を開始

株式会社L is B

建設現場のあらゆる機械の管理をデジタル化する「Arch」シリーズを提供する株式会社Arch（代表取締役：松枝 直、以下「Arch」）と、現場向けビジネスチャット「direct／ダイレクト」を提供する株式会社L is B（代表取締役社長CEO：横井 太輔、以下「L is B」）は、昨年の連携に続き、第二弾の機能連携を2026年1月22日より開始します。

本連携により、デジタル点検クラウド「Arch安全セーフティ」上で行われる各種通知を「direct」上でリアルタイムに受け取ることが可能になります。

ArchとL is Bは機能連携を通して、業務効率化のみならず、建設業の最優先事項である安全管理を強力に支援し、労働災害ゼロに貢献します。

連携の背景

建設現場では、重機や足場を使用する際、毎日必ず点検を実施する必要があります。「Arch安全セーフティ」が誕生する前までは、この点検の記録を紙の「点検表」を用いて管理していました。そこには典型的な紙管理による負担がありました。点検表を作る手間、配布・回収する手間、点検実施を確認する手間、それを保存する手間など多大な手間がかかっていました。

また、現場向けビジネスチャット「direct」は、誰でも直感的に使えるシンプルな操作性を特長とし、協力会社を含めた現場での円滑なコミュニケーションを実現するツールとして建設業界を中心に高い支持を得ています。導入企業は5,500社を超え、建設業をはじめ、インフラ、設備、流通など多くの現場で利用されています。

連携の概要とメリット

第二弾となる今回の連携は「Arch安全セーフティ」を用いた点検結果の通知や安全管理書類の申請から承認までの通知を「direct」で行うことができます。

この連携により、点検実施状況をリアルタイムで確認でき、万一の機械故障が発生した場合にも早期発見・事故防止を支援します。また、「direct」内に情報が一元化され、確認漏れを防止するとともに、通知の即時共有により、判断や対応のスピードの向上が期待できます。

◆主な連携機能

・点検結果一覧通知

・点検機械故障通知

・持込機械申請関連通知

・作業計画書申請関連通知

・安全書類申請関連通知

・事業主安全巡回結果通知

・事業主安全巡回元請確認通知



今後の展望

今後の取り組みとしては、現場の毎日のKY（危険予知活動）を全てデジタル化する「ArchデジタルKY」において、KY結果の共有と元請承認通知などを「direct」で行うアップデートを予定しています。

ArchとL is Bは、今後も両社が提供するソリューションの相乗効果を高めながら、現場管理の効率化、安全性の向上、そして情報共有の迅速化を実現していきます。

■「Arch安全セーフティ」について

「Arch安全セーフティ」は建設現場の機械や足場などのあらゆる点検をデジタル化します。

システムから簡単にQRコードが記載されたデジタル点検表を出力でき、毎日の点検の際にQRコードをスマホやガラケーで読み込むだけで点検の実施・記録が可能です。

元請管理者は点検状況を一覧で確認可能で、従来のように機械を探して現場内を巡回する必要もなくなります。

おかげさまで、スーパーゼネコンから地場有力ゼネコンまで、多くの企業で標準システムとして採用が進み、圧倒的なシェアを誇ります。

サービスサイトURL： https://arch-dx.co.jp/services/arch_anzen_safety

■現場向けビジネスチャット「direct」について

お客さまの声とともに進化を続ける現場向けビジネスチャット「direct」は、文字のやりとりだけでなく、現場で撮った写真や図面ファイルによる情報共有や、緊急時の連絡手段に加えて、是正依頼などに活用できるタスク機能や事業所内の情報を伝える掲示板の機能も搭載しています。

サービスサイトURL： https://direct4b.com/ja/

会社概要

株式会社Arch

設立：2021年9月28日

所在地：大阪府大阪市北区曾根崎新地一丁目13番22号 御堂筋フロントタワー

代表者：代表取締役 松枝 直

事業内容：建機レンタル管理サービス「Arch」の開発・提供

資本金：100,000,000円

URL：https://arch-dx.co.jp/

株式会社L is B

設立：2010年9月29日

所在地：東京都千代田区岩本町三丁目11番11号 プルータスビル2F

代表者：代表取締役社長CEO 横井 太輔

事業内容：ビジネスチャット「direct」の開発・提供

資本金：629,867,008円

URL：https://l-is-b.com/ja/

お問い合わせ先

・「Arch安全セーフティ」について

株式会社Arch

https://arch-dx.co.jp/contact/index

・「ビジネスチャットdirect」について

株式会社L is B

PRマーケティング部

https://l-is-b.com/ja/contact/

※記載されている社名、製品名およびサービス名は各社の登録商標または商標です。

※記載されている情報は、予告なしに変更する場合があります。