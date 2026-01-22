ホテル業界に特化した求人サイト「ホテルスタッフドットコム」が正式リリース
「ホテル業界で働きたい」と思っても、
自分に合う求人が分からない、仕事内容や職場の雰囲気が見えない――
転職活動を行う上で、そんな不安を感じたことはないでしょうか。
全国のホテル求人に特化した転職支援サイト
『ホテルスタッフドットコム(https://hotelstaff39.com/)』は、そうした求職者様の声をもとに、正式リリースされました。
本サービスは、ホテル業界での転職を考える経験者はもちろん、
「これからホテルで働いてみたい」と考える未経験者に向けても、
安心して利用できる求人情報とサポートを提供することを目的としています。
観光需要の回復に伴い、ホテル業界では人材確保が大きな課題となる一方、
求職者側からは「業界に合った求人が探しにくい」という声も少なくありません。
大手総合サイトのように数万件の中から手探りで探す必要はなく、
ホテルスタッフドットコムは、ホテル業界に特化することで、
求職者様と企業様を丁寧につなぐ新しい転職の場として誕生しました。
ホテル業界に特化した求人サイトとしての特長
ホテルスタッフドットコム(https://hotelstaff39.com/)は、全国のホテルの求人に特化して取り扱う転職支援サイトです。
フロント、レストランサービス、宴会・婚礼サービス、調理師、ウェディングプランナー、
管理部門など、ホテル業界ならではの幅広い職種を網羅しています。
掲載されている求人は、業界に精通した運営チームが内容を確認したうえで掲載。
仕事内容や働き方、求める人物像が分かりやすく整理されており、
「入社後のイメージがしやすい」求人設計を大切にしています。
単に求人を並べるのではなく、自分に合う職場かどうかを判断できる情報を重視している点が、
本サービスの大きな特長です。
主なサービス機能のご紹介
■全国のホテル求人を簡単に検索
勤務地、希望職種、給与条件などから、全国のホテル求人をスムーズに検索できます。
地元で働きたい方はもちろん、環境を変えてキャリアを築きたい方にも対応しており、
自分の希望に合った求人を効率よく探すことができます。
■お気に入り登録・ワンクリック応募
簡単1分で出来る会員登録後に、気になる求人はお気に入り登録で保存可能。
後から比較・検討できるため、焦らず転職活動を進められます。
応募はワンクリックで完了し、忙しい中でも無理なく複数の求人に応募できる設計です。
転職活動にかかる心理的な負担を減らすことを意識しています。
簡単1分登録はこちら :
https://hotelstaff39.com/job-seeker#job_seeker_contact
■働きたい仕事に特化した応募書類テンプレート
ホテル採用を想定した履歴書・職務経歴書のテンプレートを、
無料で年齢や経験年数に合わせて職種ごとにご用意。
初めてホテル業界に応募する方でも、必要なポイントを押さえた書類作成が可能です。
応募書類無料ダウンロード :
https://hotelstaff39.com/download
未経験者・経験者それぞれに向けた価値提供
■未経験からホテル業界を目指す方へ
「ホテルで働いてみたいけれど、自分にできるか不安」
そんな方に向けて、職種ごとの仕事内容や働き方を解説する情報も掲載しています。
未経験歓迎の求人も多く、業界に挑戦する第一歩として利用しやすい設計となっています。
■経験を活かしてキャリアアップしたい方へ
業界経験者に向けては、これまでのスキルや実績を活かせる求人も掲載。
今より良い環境や、次のポジションを目指したい方にとって、
キャリアの選択肢を広げる場として活用されています。
転職を成功させた利用者様のリアルレビュー
当サービスを通じて転職を実現した方の声も掲載しています。
「未経験で不安でしたが、
仕事内容や職場の雰囲気を事前に知ることができ、納得して応募できました。」
実際の体験に基づく声は、応募前の不安を和らげる判断材料として、
多くの求職者に参考にされています。
業界理解を深める情報コンテンツも充実
求人情報だけでなく、ホテル業界の基礎知識や転職に役立つ情報を発信する
ブログ記事も展開しています。
※会員登録者限定でしか読めないプレミアム記事も公開中。
業界を知りながら転職活動を進められる点も、ホテルスタッフドットコムならではの特長です。
まずは「知る」ことから始める転職を
ホテルスタッフドットコム(https://hotelstaff39.com/)は、ホテル業界で働きたいすべての人に向けた転職支援サイトです。
今すぐ転職を考えていなくても、「どんなホテル求人があるのか」を知ることは、
将来のキャリアを考えるきっかけになります。
経験者の方も、これから挑戦したい方も、自分らしい働き方を見つける場として、
本サービスを活用してみてはいかがでしょうか。
■登録は下記リンクをクリック
https://hotelstaff39.com/job-seeker#job_seeker_contact
ホテルスタッフドットコム運営会社
【会社概要】
社名：株式会社サンキューマネジメント
資本金：8,000,000円
本社所在地：〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通3丁目1-2大和地所三宮ビル208号
代表者名：代表取締役 永井 兼三（ながい けんぞう）
事業内容：有料職業紹介事業（全職種） 全職種の社員・アルバイト紹介
事業許可：有料職業紹介事業許可 28-ユ-300965
所属団体：一般社団法人 全国サービスクリエーター協会会員、AJCC関西協議会会員
TEL：078-251-0039
FAX：078-251-0040
メール：info@39m.co.jp
HP：https://39m.co.jp/
