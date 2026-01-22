「デザイン思考」がDXの現場で重要視される理由を解説した資料を無料公開！｜株式会社リンプレス
資料をダウンロードする :
https://www.linpress.co.jp/download/28
企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、DXに取り組む企業様に向けて、『デザイン思考がDXの現場で重要視される理由』と題した資料を無料公開しましたので、お知らせします。
■資料概要
資料名：デザイン思考がDXの現場で重要視される理由
ビジネス環境が急速に変化する中で、DX(デジタルトランスフォーメーション)の重要性が高まっています。
他社との差別化や新たな価値の創出を実現するためのDXには、単なるデジタル化やテクノロジーの導入にとどまらず、顧客や社会のニーズを中心に据えた業務・ビジネスモデルの変革が求められます。
つまり、DXを成功させるためには、顧客やユーザーが抱える真のニーズや課題を正確に把握し、その課題に対する解決策(手段)の一つとしてデジタル技術を適切に活用することが重要です。
この点において、デザイン思考の「顧客起点」で課題を捉え、アイデアを生み出す探索的なアプローチは、DXの実現に効果的であるとされています。
本資料では、デザイン思考の概要や日本企業における活用状況、そして実際にデザイン思考を取り入れた企業の事例を解説しています。
■目次
- デザイン思考の基本概要
- デザイン思考の活用状況
- デザイン思考研修の実施事例
＜こんな方におすすめ＞
- 「DXを推進できる人材がいない」といった人材面での問題を抱える方
- DX推進のための社員教育を考えている人材育成担当者や人事の方
- デザイン思考を活用した新しいアプローチを理解し、組織内での変革を効果的に進めたいと考えるDX推進担当者
- 組織の戦略を策定する際に、デザイン思考をどのように取り入れるかを知りたい経営層や部門長、マネージャー
■株式会社リンプレスについて
リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。
会社名：株式会社リンプレス
所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階
代表者：代表取締役社長 三宮壮
設立：2017年4月1日
株主：株式会社リンクレア（100％）
資本金：5,000万円
事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援
URL：https://www.linpress.co.jp/