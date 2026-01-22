「部活動の地域展開」を遊びながら考える。シーホース三河が2月14日に体験型イベント「ブカツPLAYCATION!!」を刈谷市で開催

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

シーホース三河では、昨年に2回のワークショップを行い、「部活動の地域展開」の未来を地域の様々な皆さまと共に考えてきました。

3回目となる今回は、シーホース三河がブカツの未来に貢献していくためにできることを、イベント形式にして、幅広い世代の皆さんに体験いただける"参加型イベント"として実施させていただきます。

ブカツPLAYCATION!! ～地域みんなでブカツを知り、ブカツを楽しもう!～

●日程

2026年2月14日(土) 12時50分～16時(予定)

●会場

アイシン体育館(愛知県刈谷市朝日町２丁目１)

●参加対象

どなたでも参加可能

小中学生や未就学児の方もご参加いただけます。

●申込方法

ご応募は下記フォームよりお申込みください。

※先着制となっており、お申込みが多数の場合、受付を終了する場合がございますのであらかじめご了承ください。

実施内容

応募フォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS_bFsWRDr9A95FzYzGRaoW0fPnmJD3-2oEx9iqDs5TnIkIA/viewform- 誰でも手ぶらでスポーツ体験(バスケットボール、バレーボールなどを予定)- りそなグループ Bリーグ 第23節 シーホース三河 vs. 島根スサノオマジック パブリックビューイング- ブカツプラスミカワ ワークショップで話し合われた内容の紹介パネル展示- 部活動の地域展開紹介ブース、交流コーナー

※バスケットボール指導者向けの「生徒の体づくり講座」を予定しています。(詳細は別途記載いたします。)