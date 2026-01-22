LIVeNT 2026 出展1日目、on the bakeryブース来場者数が600名を突破！会期3日間で延べ1,800名来場を見込む

株式会社on the bakery

ライブ・イベント向けのオンラインガチャ・診断・アンケートツール「クロワッサン」を開発・提供する株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：井戸 裕哉）は、幕張メッセで開催中の「LIVeNT 2026（ライブ・イベントの総合展）」に出展しています。

会期1日目（1/21）の当社ブース（7ホール／小間番号 7-2）への来場者数が600名を突破しました。入口近くの導線に位置することから、会期中も混雑が続く見込みで、3日間合計で延べ1,800名の来場を想定しています（当社見込み）。

そのため、2日目・3日目にブースでの具体的な相談をご希望の方は、事前にご連絡いただくことで、対応枠を優先して確保いたします。

1日目「来場600名突破」について

当社ブースでは、スマートフォンでQRコードを読み取って参加できるオンラインガチャ体験に加え、ライブ・イベント現場を想定した導線設計のご相談を受け付けています。1日目終了時点で来場が600名を超え、会期中の反響拡大が見込まれます。

2日目・3日目の「ブース相談枠」優先確保について

会場の混雑状況により、「立ち寄ってから相談」の場合、十分なお時間を確保しづらい可能性があります。

確実にご相談されたい方は、事前に1本ご連絡ください。ご希望の時間帯に合わせて、当社担当者がブース内の対応枠を優先して確保いたします。

- 申込方法：下記フォームより「LIVeNT 2026 面談希望」とご連絡ください- 相談内容例：会場施策／物販連動／ファン施策／SNS・公式LINE連動 など

※当社からの返信をもって枠の確保となります。枠には限りがあります。

お申し込み（優先枠確保）はこちら :https://lp.croissant.buzz/contact/

当日ブースでご相談いただける内容（例）

「LIVeNT 2026」開催概要

- 会場限定オンラインガチャ（来場者限定でその場で当たりがわかる抽選企画）- 購買連動（レシート／シリアル）ガチャ（物販体験・回遊の強化）- 公演・ツアー連動の診断（参加体験の拡張）- アンケート×診断でファンの属性把握（SNSフォローやLINE登録など次アクションへ接続）

「クロワッサン」について

「クロワッサン」は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。ライブ・イベント会場での参加型企画から、SNS・公式LINE・EC送客に接続する導線設計まで、専門的な開発なしで実装できます。

公式サイト :https://www.lp.croissant.buzz/

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/