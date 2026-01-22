【60%】韓国ブランド「MUCENT」単独企画｜MAX15％OFF＋トートバッグプレゼント

写真拡大 (全4枚)

株式会社シックスティーパーセント


アジアファッションプラットフォーム「60%（シックスティーパーセント）」は、韓国ブランド「MUCENT（ムセント）」の単独企画を、2026年1月20日（火）より開催いたします。



「MUCENT（ムセント）」は、洗練されたデザインと実用性を兼ね備えたアイテムを展開する韓国発ブランド。シンプルながらも存在感のあるデザインが特徴で、デイリーに取り入れやすいスタイルとして、ファッション感度の高い若者を中心に支持を集めています。





本企画では、MUCENTの人気アイテムを中心に、ブランドの魅力を存分に感じられるラインナップを展開。期間中は対象商品がMAX15％OFFとなる特別セールを実施するほか、10,000円以上のご購入でトートバッグをプレゼントするノベルティキャンペーンも実施いたします。



10,000円以上ご購入特典：トートバッグ

MUCENTならではのミニマルで洗練された世界観を、お得に楽しめる本企画は、ブランドファンはもちろん、初めてMUCENTに触れる方にもおすすめの内容となっています。



■ キャンペーン概要


セール期間
2026年1月20日（火）12:00 ～ 1月26日（月）23:59




特典１.
対象商品 MAX15％OFF




特典２.
10,000円以上ご購入で、トートバッグをプレゼント




▶セールページはこちら：https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202601-mucent_elp(https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202601-mucent_elp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)


▶Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/




■ 株式会社シックスティーパーセント


2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点


会社名　：株式会社シックスティーパーセント


代表者　：代表取締役　真部大河


所在地　：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階


設立　　：2018年7月


HP　　：https://corp.sixtypercent.com/(https://corp.sixtypercent.com/%5B?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease%5D(https://www.sixty-percent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease))



【本サービスおよび、本プレスリリースに関するお問い合わせ先】


・お問い合わせ先：株式会社シックスティーパーセント　広報担当


・E-Mail ：press@sixty-percent.com



■ 60%


「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。


webサイト：https://www.sixty-percent.com/(https://www.sixty-percent.com/%5B?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease%5D(https://www.sixty-percent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease))


アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k


Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/


X (旧Twitter)：https://twitter.com/60_sixtypercent


Tiktok：https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP　　　　