【無料ウェビナー】『収益を最大化するためのRevOpsダッシュボード設計講座』を、2月17日、2月19日、3月3日に開催
株式会社パワー・インタラクティブは、無料ウェビナー『収益を最大化するためのRevOpsダッシュボード設計講座』を、2月17日にライブ開催、2月19日、3月3日に録画配信を行います。
■無料ウェビナー
『収益を最大化するためのRevOpsダッシュボード設計講座』
https://attendee.bizibl.tv/sessions/seyWEzXbJbjk
「マーケティングが獲得したリードが営業に活かされない」「部門ごとに追っている指標が異なり、全社的な収益の全体像が見えない」。こうした組織のサイロ化は、多くの企業で目に見えない大きな収益損失を引き起こしています。
本セミナーでは、マーケティング、営業、カスタマーサクセスを統合し、収益最大化を目指す経営戦略 「RevOps（レベニューオペレーション）」 の視点から、ダッシュボード設計を学びます。単なるデータの可視化に留まらず、部門間の「共通言語」として機能し、組織的な意思決定を加速させるための仕組みづくりを体系的に解説します。
＝こんな方におすすめ＝
・部門間連携を強化し、顧客体験を一貫させたいマネージャー層
・部門ごとに分断されたデータを統合したいリーダーの方
・KPIの形骸化を防ぎ、行動につながる指標設計をしたい担当者
■講座概要
『収益を最大化するためのRevOpsダッシュボード設計講座』
日時：
ライブ配信）2026年2月17日（火）12:00～12:50
録画配信） 2026年2月19日（木）12:00～12:50
録画配信） 2026年3月3日（火）12:00～12:50
場所：ライブ配信＆録画配信
受講料：無料
主催：株式会社パワー・インタラクティブ
※同業者様、フリーアドレスでのお申込みはご遠慮お願い致します。
■セミナー内容
【第1部】講義
・収益を停滞させる「サイロ化」の正体
・RevOpsの4つの柱と組織モデル
・「共通言語」としてのKPIツリー設計
・部門を繋ぐデータ基盤とSSOT（Single Source of Truth：信頼できる唯一の情報源）の確立
・運用設計：ダッシュボードを文化にする
【第2部】Q&A
※当日セミナーの内容が一部変更になる可能性がありますのでご了承ください
■セミナー講師
株式会社パワー・インタラクティブ マーケティングデータアナリスト
八木 耕祐
アナリストとして、50社のアクセスログ分析に携わる。現在は、データ設計、データマート構築などの基盤づくりから、ダッシュボード作成、分析まで、データ活用を極めている。セミナー登壇は50回以上、満足度90%以上のセミナーも多数。 リモートワークになり、海の近くでマリンスポーツをエンジョイ中。
■株式会社パワー・インタラクティブについて http://www.powerweb.co.jp/
パワー・インタラクティブは、「マーケティングをOperational Excellence（OPEX）に高める」をビジョンに掲げ、デジタルテクノロジーを活用し、戦略と実行をつなぐ再現性あるオペレーションモデルを構築するコンサルティングサービスを提供しています。
【本件お問い合わせ先】―――――――――――――――――――――
株式会社パワー・インタラクティブ 担当：広富
E-Mail： webmaster@powerweb.co.jp
URL： http://www.powerweb.co.jp/
関連URL： http://www.powerweb.co.jp/seminar/
【株式会社パワー・インタラクティブ】――――――――――――――
会社名 株式会社パワー・インタラクティブ
URL http://www.powerweb.co.jp/
パワー・インタラクティブFacebookページ https://www.facebook.com/powerweb
パワー・インタラクティブXページ https://twitter.com/powerwebjp
大阪オフィス 大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ 27階 WeWork
連絡先 Tel.06-6282-7596 Fax.06-6282-7597