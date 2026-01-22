1842年創業の髪油の老舗が、歌舞伎を支えた「鬢付け油（びんつけあぶら）」を現代へ　自然由来100%のヘアバーム「鬢バーム（BIN BALM）」を開発

株式会社シマムラ

株式会社シマムラ（本社：和歌山県和歌山市、以下シマムラ）は、江戸時代から受け継がれてきた整髪料「鬢付け油（びんつけあぶら）」の技と美意識を、現代の暮らしに合うかたちへ再構築した自然由来100%※のヘアバーム「鬢バーム（BIN BALM）」を開発しました。2026年1月28日（水）よりクラウドファンディングを開始します。

鬢付け油は、歌舞伎の舞台においても用いられてきた、日本の整髪文化を象徴する存在です。シマムラは1842年に油商として創業し、髪油・鬢付け油の製造販売を原点に、独自の技術と品質へのこだわりを重ねてきました。本プロジェクトは、伝統を守るだけでなく、鬢付け油の技を今の暮らしで毎日使える整髪料を再構築することで、文化の灯を未来へつなぐ挑戦となります。

※ISO 16128に基づき算出した自然由来指数。水を含まない。

背景：鬢付け油が支えてきた、日本の髪と美意識

鬢バーム（BIN BALM）

鬢付け油（びんつけあぶら）は、日本の伝統的な整髪料で、主にモクロウ（木蝋）などの天然油脂を原料に、髪をまとめ、形を保ち、艶を出すために使われてきたものです。

もともとは江戸時代の町人や武士の日常使いから広まり、歌舞伎役者・相撲力士・舞妓など、日本髪を結う世界では欠かせない存在でした。用途や髪形に応じて硬さの異なる「番手」があり、舞台でも長時間崩れない整髪を支えてきた、日本独自の美意識と技術の結晶です。

現代では使われる場面が限られていますが、「髪を整える」「身だしなみを整える」という本質は、今も変わりません。

現在は、需要の変化や原料の入手難、担い手の減少などにより、文化として継続が難しくなる側面もあります。シマムラは「伝統は、守るだけでは続かない」という考えのもと、鬢付け油の技術を現代の整髪料として再構築し、次の時代につなげることを目指して「鬢バーム（BIN BALM）」を開発しました。

※木蝋（もくろう）は、ハゼノキの果実から採取される植物由来の天然素材です。石油由来原料に比べ再生可能性が高く、和蝋燭（わろうそく）や化粧品などに用いられてきました。日本では古くから伝統産業を支える素材として活用されています。

商品特徴：鬢バーム（BIN BALM）

ラインアップ：2タイプ（固・柔）

鬢付け油の要の素材となる木蝋（もくろう）- 自然由来100%、必要なものだけで作ったシンプル処方髪と頭皮にやさしい使い心地を目指し、必要なものだけで構成したシンプル処方。モクロウ、オリーブオイル、キャンデリラロウ、シアバターなどを組み合わせ、重ねても重くなりにくい仕上がりを追求しました。- 自然なまとまりを長くキープ（モクロウのホールド力）モクロウが髪をほどよくホールドし、自然なまとまりを長くキープ。ワックスのように固まりすぎず、外出先でも手ぐしでさっと整え直せる使用感を目指しました。- “品のある艶”で、髪がきれいに見える派手すぎない自然な光沢で、髪をきれいに見せ、仕上がりを整えます。- 天然精油100%の香り：穏やかなハーバルシトラス清潔感のある、穏やかなハーバルシトラスの香り。天然精油のみで香りづけしています（ユーカリ葉油、ベルガモット果実油、ヒロハラベンダー花油、ラベンダー油、オレンジ果皮油、ローレル油を使用）。固 - KATA固 - KATA：形はキープ、きりっと決まる束感

こんな人におすすめ：前髪やサイドをしっかりキープしたい／束感を作りたい／髪をタイトに整えたい／くせ・広がり・浮き毛（アホ毛）を抑えたい

柔 - YAWA柔 - YAWA：軽く自然に、やわらかなニュアンス

こんな人におすすめ：落ち着いた柔らかさを出したい／自然なまとまり感が欲しい／ふんわりしたニュアンスを楽しみたい／ウェーブやくせ毛を活かしたい／髪が柔らかい・細い方

クラウドファンディング 概要

開始日：2026年1月28日（水）

実施プラットフォーム：Makuake（マクアケ）

リターン例：ミニサイズ2種セット、早割、2種セット、一般非売品セット、まとめ買いセット、応援枠 ほか

URL：https://www.makuake.com/project/binbalm/

スケジュール：

2026年3月6日 プロジェクト終了

2026年3月9日 リターン品の製造・発送準備

2026年3月中旬～ リターン品発送開始（応援順）

2026年4月～ 一般販売スタート（予定）

※製造状況や資材入荷により前後する可能性があります。進捗は活動レポートにて随時報告します。

展示会出展のご案内（バイヤー・メディア向け）

本商品「鬢バーム（BIN BALM）」は、日本各地のものづくりを紹介する合同展示会「大日本市（だいにっぽんいち）」に出展します。

大日本市は、株式会社中川政七商店が主催する、全国の作り手が集う展示会で、地域の素材や伝統技術を活かしたプロダクトを、バイヤー・メディア関係者向けに紹介する場として開催されています。

会場では、「鬢バーム（BIN BALM）」を実際に手に取っていただき、歌舞伎などの舞台を支えてきた鬢付け油の系譜や、現代の整髪料として再構築した背景について、開発ストーリーとともにご紹介します。

【展示会概要】

展示会名：大日本市

主催：株式会社中川政七商店

会期：2026年2月4日（水）～2月6日（金）

10時～18時（最終日のみ15時閉場）

会場：恵比寿ガーデンプレイス「ザ・ガーデンホール」

対象：バイヤー、メディア関係者 ほか

※来場は事前登録制となります。

URL：https://www.dainipponichi.jp/shop/default.aspx

会社概要

会社名：株式会社シマムラ

創業：1842年（天保13年）

事業内容：医薬部外品および化粧品の製造ならびに販売

所在地：〒641-0043 和歌山県和歌山市宇須2丁目3-8

URL：https://shimamura1842.jp/

会社沿革：- 1842年：江戸時代に油商として創業（和歌山）- 明治～大正：二代目、三代目と事業を継承、鈴虫ポマードを展開- 1919年：香川県小豆島にて民間によるオリーブ栽培の先駆けとなるオリーブ園を開設、オリーブ生産を開始- 昭和～：純国産オリーブ油を活かした製品展開、化粧品シリーズ等を拡充- 現在：オイルの恵みと向き合い、暮らしに寄り添うものづくりを継続