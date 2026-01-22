幽霊の彼氏との恋、ついに完結へ――！『青野くんに触りたいから死にたい』最終巻、本日発売！！

株式会社講談社

『青野くんに触りたいから死にたい』（椎名うみ）14巻が本日発売開始！ 唯一無二のホラーラブストーリーがついに結末へ！ 二人の恋のたどりつく先はーー。

最終14巻のカバーは微笑む青野くん

生者と死者。断絶した世界のふたりが、手を伸ばし合う。

切なくて怖くて愛おしくて、心がぐちゃぐちゃにされて、でも読まずにいられない…。

唯一無二のホラーラブストーリー、二人の恋の結末へ。

ついに、優里の誕生日がやってきた。その夜、加々智町の全ての戸が叩かれ、町中の人が嵐によってとじこめられた。

優里は助かるために、青野くんを殺すように言われるが、どうしても殺すことができず、胸に包丁をつきたてられてしまう。現実の優里の心臓もついに止まってしまい、見守ってきたみんなも途方にくれるが、優里の言い残した言葉がヒントになり……。

帯には最終巻から二人のシーンを抜粋

また、電子版には、最終章応援リレー企画としてアフタヌーン本誌に掲載された「加々智美術館」を収録。多彩な作家陣の描く優里ちゃんと青野くんを、ぜひチェックしてください。

参加ゲスト：藤本タツキ、清原鉱、桑原太矩、野田彩子、宮崎夏次系、押見修造、ゴトウユキコ、高松美咲、山本白湯、山口つばさ、関戸貴美子、つるまいかだ、幸村誠、竹良実（掲載順）

『青野くんに触りたいから死にたい』最終巻発売記念名場面コンテスト開催！

作品公式Xでは「名場面コンテスト」も実施。あなたの心に残る『青野くんに触りたいから死にたい』の名場面をぜひ教えてください。コンテストにご参加いただいた方の中から抽選で30名様に、椎名うみ先生サイン入り複製原画をプレゼント！

詳しい応募情報は

青野くんに触りたいから死にたい公式X（@aonokunnn)か

または、アフタヌーン公式HPにてチェックしてください↓

https://afternoon.kodansha.co.jp/news/4304.html

コミックDAYSで無料施策実施（～1/25）

また、最終巻発売を記念して、本日1月22日からコミックDAYSで4日間の全巻無料！！※最終巻を除く

唯一無二のホラーラブストーリーのラストをぜひ見届けてください。

コミックDAYSで第１話から読む↓

https://comic-days.com/episode/13932016480029465230

【書名】青野くんに触りたいから死にたい 14巻

【発売日】2026年1月22日（木）

【定価】792円（税込）

【ページ数】192ページ

【発行元】株式会社 講談社