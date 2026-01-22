d-strategy、独Hannover Messe等の「製造業・ロボット 先端技術現地リサーチパッケージ」を展開 ～フィジカルAI・ヒューマノイド・産業エージェント・データスペース等先端動向に対応～

株式会社d-strategy,inc

株式会社 d-strategy,inc（本社：東京都港区、代表取締役：小宮昌人）は、製造業分野におけるDX推進・先端技術導入支援をより強化するため、ドイツ・ハノーファーメッセ（Hannover Messe）をはじめとする国際製造・先端技術展示会を対象にした「現地リサーチ・分析パッケージ」を新たに提供開始いたします。年度内でのアウトプットが可能です。事業会社向けの他、コンサルティング会社向けへの提供も行っております。

背景・狙い

近年、製造業界では フィジカルAI・ヒューマノイドロボット、エージェントAI、ロボティクス、IoT、デジタルツインなどの先端技術が急速に導入・競争優位化の軸となっており、ハノーファーメッセ等の先端展示会ではこれらの技術潮流や産業構造転換の“次の兆し”が顕在化しています。

d-strategy,inc では、フィジカルAI・ロボティクス・インダストリー4.0/5.0、エージェンティックAI、自動化・FA・ラインビルディング、デジタルツイン・CPS、データスペース（AI×データ連携）などの 産業DX／技術動向リサーチ実績やコンサルティングノウハウを活かし、製造業で起こっている近く変動や産業構造転換インサイトを体系的・戦略的に整理し、意思決定に資する形式で提供し、経営戦略・技術戦略策定を伴走するサービスを展開いたします。

サービス概要：製造先端テクノロジー展示会 現地リサーチ・分析パッケージ（ハノーファーメッセ）

本パッケージは、以下の支援をワンストップで提供し年度内でのアウトプットが可能です。事業会社向けの他、コンサルティング会社向けへの提供も行っております。

（例：3月末まで製造業・ロボティクス等の産業構造転換に関する分析・動向レポート、戦略策定を実施、4月Hannover messeにてフォローアップとして現地アップデート）

●産業構造動向の体系化・テクノロジートレンド共有：貴社の戦略仮説をもとに、製造業・ロボティクスで起こっている地殻変動や産業構造転換・技術動向について体系化

例）フィジカルAI・ロボティクス・インダストリー4.0/5.0、エージェンティックAI、自動化・FA・ラインビルディング、デジタルツイン・CPS、データスペース（AI×データ連携）

●製造・ロボティクス・フィジカルAI等におけるキープレイヤーの動向体系化と、現地リサーチ方針策定・ディスカッション

●報告書および戦略仮説構築

●Hannover Messe等での現地リサーチ・インタビュー、検証

その他、サービス提供対象例として、ハノーヴァーメッセ（Hannover Messe）の他、automatica、Humanoid Summit、EMO（国際工作機械見本市）等、幅広く国内外の産業IoT / スマートファクトリー系展示会も対象として可能です。

ハノーヴァーメッセ（Hannover Messe）とは

ハノーヴァーメッセ（HANNOVER MESSE） は、ドイツ・ハノーヴァーで毎年開催される、世界最大規模の製造・産業技術の国際展示会です。1947年に創設され、70年以上の歴史を有する同展示会は、エネルギー、オートメーション、ロボティクス、産業用AI、デジタルツイン、カーボンニュートラルなど、「製造業の未来」を象徴する最先端テーマが集結する場として知られています。

毎年、世界70か国以上から約4,000社の企業が出展し、産業界・研究機関・政府関係者など20万人以上が来場。欧州はもとより、アジア・北米などからも多数の産業リーダーが参加します。

特に近年は、“Industrial Transformation”（産業変革）をメインテーマに掲げ、以下の領域にフォーカスしています。

・AI・データ駆動型製造（AI in Manufacturing）

・持続可能なエネルギー・水素技術（Energy Solutions / Hydrogen & Fuel Cells）

・産業オートメーションとロボティクス（Automation, Motion & Drives）

・サプライチェーンのデジタル統合（Digital Supply Chain / Industrial IoT）

・脱炭素・サステナブルファクトリー（Carbon Neutral Production）

また、ハノーヴァーメッセは単なる展示会にとどまらず、各国政府・大手企業・スタートアップによる発表やパネルディスカッションが行われる国際的な技術政策・産業トレンドの発信拠点として位置づけられています。展示会でのテーマ動向や技術キーワードは、その年の世界の製造業界全体の潮流を占う“バロメーター”ともいわれています。

株式会社d-strategy,incについて

d-strategy,incは「生成AI時代の企業のDX・ソリューション・イノベーション戦略・ビジネスモデルの再定義支援」をミッションとしている戦略・DX支援ファームです。生成AIはじめデジタル化で変化する事業環境下で競争力を生み続け、顧客価値・社会的価値を創出する伴走支援を致します。 加えて、コンサル会社や、ITソリューション企業の後方支援を通じた付加価値向上にも寄与いたします。

【事業内容】事業内容は主に下記の通りです。

１.企業のDX・ソリューション戦略・新規事業支援

２.中堅・中小企業（＋大企業）向け戦略的生成AI活用伴走支援

３.コンサルティングファーム・BtoBソリューション企業のプロジェクト後方支援

４.関係会社：Third Ecosystem,inc）企業の国内外スタートアップ連携・新規事業創出/スケール化支援

１.企業のDX・ソリューション戦略・新規事業支援

●戦略・実行支援、ビジネスモデル変革、オペレーション変革、長期ビジョン策定、DX戦略

●新規事業創出・ソリューションビジネス創出

●顧客拡大、エコシステム／パートナリング拡大（サウンディングから引き合わせ、連携支援）

●社会価値導出・サーキュラエコノミ／サステナビリティ対応

●先端技術活用・R&D戦略（FA・ロボット・らいビルダー、生成AI/AI、デジタルツイン/メタバース、IoT、データスペース/データ共有圏 など先端技術動向・ビジネス活用全般）

●戦略人材育成プログラム（新規事業創出を通じて今後の次世代の経営を担う戦略人材を育成）



図：d-strategy,incの企業・スタートアップ向け戦略・DX実行支援

＜直近の支援テーマ例＞

●ヒューマノイドロボット戦略策定・ヒューマノイドロボット

●データスペース×生成AIを活用したGX/サステナビリティビジネス戦略

●サーキュラーエコノミー型製造戦略

●AI活用による設計プロセス変革（AI CAD Coding、Generative Design、SDV開発AIエージェント）

●マルチAIエージェント型オペレーション変革、AIを前提としたオペレーション組み替え

●製造デジタルソリューション戦略策定・実行支援

●ラインビルディング海外展開・ラインビルダービジネスモデル構築

●生成AI／フィジカルAI時代における製造業のデータ活用戦略・データスペース活用戦略

●マテハン・倉庫デジタル・ロボットソリューション戦略

●ビルメンテ・データセンタ管理におけるAI・ロボットソリューション戦略

●インフラにおけるAIソリューション・フレキシブルロボット戦略

３.コンサルティングファーム・BtoBソリューション企業のプロジェクト後方支援

企業とともに、コンサル会社・IT／ソリューション企業・システムインテグレーター企業・広告会社などのエンド顧客企業を持たれている企業のご支援も実施しております。アドバイザーや営業支援、プロジェクトメンバーとしての後方支援やプロジェクト遂行支援・リサーチ支援、コンサルファーム・ソリューション企業の一員としての顧客対応、組織としての生成AI活用戦略的活用まで、幅広く後方支援・伴走いたします。



図：d-strategy,incのコンサル・BtoB企業向け支援

４.関係会社：Third Ecosystem,inc）企業の国内外スタートアップ連携・新規事業創出/スケール化支援

Third Ecosystem,inc

Third Ecosystem,inc (https://third-ecosystem.com/ja)

Third Ecosystem,incは41ヵ国500企業のスタートアップエコシステム（VC/CVC/大学/政府機関/スタートアップ）のグローバルネットワークを有し、国内外のスタートアップエコシステムを接続する取り組みを実施します。

主な事業内容は下記の通りです。

●41ヵ国500のVC/CVC/大学/支援機関とのネットワークを通じたグローバル・日本のスタートアップエコシステムの接続

●企業向け）日本企業の海外SUと連携した海外イノベーション／新規事業創出、日本企業の既存新規事業/R&D技術の海外/日本スケール・社会実装

●日本スタートアップ向け）日本SUの海外調達／海外展開支援（Go Global Strategy）

●海外スタートアップ向け）海外SU/エコシステムの日本展開支援（Go Japan Strategy）

●VC/CVC向け）エコシステムの投資先海外バリューアップ/海外ソーシング

●スタートアップ／新規事業）企業の社内新規事業プログラム、エコシステムのアクセラプログラムにおける壁打ち（メンタリング）マッチング

図：Third Ecosystem,incの事業内容

企業向けには中堅企業（～大企業）の国内外スタートアップ連携や新規事業創出・イノベーションを支援する「グローバルイノベーション機能」サービスを展開しています。本サービスでは中堅企業（～大企業）の国内・海外でのスタートアップ連携、既存で生まれている新規事業の萌芽やR&D技術テーマの拡販・スケール・社会実装などの新価値・新規事業の創出・強化を月数十万円からスモールスタートを伴走します。

株式会社d-strategy,incの知見

図：Third Ecosystem,incのグローバルイノベーション機能サービス

