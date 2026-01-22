魚離れ解消に向け、学生が考案！魚を使ったレシピ3種のレシピカードの配布を開始しました

ソーシャルアクションネットワーク

一般社団法人海と日本プロジェクトin滋賀県は、日本人の魚介類消費量がこの20年で約42％も減少しており、特に若者にとっては、魚を食べる機会や自分で調理する機会が減っているという現状を解決することを目的として、学生たちが自分たちで海や琵琶湖の魚をつかったレシピを開発する「海と琵琶湖のさかなレシピ」チャレンジワークショップを2025年9月20日（土）～11月29日（土）の全5日間で開催し、3種類のレシピを考案しました。今回学生が考案したレシピ3種のレシピカードを、2026年1月19日より「コープしが全店・滋賀県内の一部大学食堂」で順次配布します。

このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

今回学生たちは、5回の様々なワークショップを経て魚について学び考え3種類のレシピを考案しました。魚料理はお肉料理と比べてあっさりしている、満足感がない、手間がかかるといったイメージをお持ちの方が多くいらっしゃると思いますが、今回学生が考案したレシピはそんな印象を大きく変えることができるレシピも多く、中には子どもと一緒に作ることが出来るレシピや、普段は魚料理をあまり好まない子どもでも食べることが出来るように工夫された味付けのレシピもあり、大人だけでなく子どもも楽しめるレシピも考案しました。

また「考案した海や琵琶湖の魚レシピ」を多くの人に知ってもらいたいと思いを込めて作成したレシピカードには材料や作り方はもちろんのことですが、魚のさばき方の解説動画を視聴することが出来るQRコードや、レシピを考案した学生のワンポンとアドバイスなども記載してある学生の思いがこもったレシピカードとなっております。是非レシピカードを手に取り、魚料理をお楽しみください。

＜考案したレシピ＞

・イワシフライ

・さかなそぼろ丼

・ブリの出汁茶漬け （湖魚の佃煮でもアレンジできます！）

<レシピカード>

※2つ折り名刺サイズ

＜団体概要＞

団体名称：一般社団法人 海と日本プロジェクトin滋賀県

URL：https://shiga.uminohi.jp/

活動内容：琵琶湖や海について学び・関心を持ってもらうことを目的に、ニュースサイトやSNS、番組放送などでの情報発信、自治体や企業と連携した企画の推進、環境学習イベントなどを実施しています。

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/