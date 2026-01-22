一気にたためる「Shupatto コンパクトバッグ M 10周年記念モデル」が新発売

株式会社マーナ

生活雑貨メーカー株式会社マーナ（東京都墨田区、代表取締役 名児耶 剛［なごや ごう］）は一気にたためるバッグ「Shupatto コンパクトバッグ M 10周年記念モデル」を2026年1月22日より数量限定で新発売いたします。



「Shupattoバッグ」は、「たたむのが面倒」「付属の袋にきちんと入らない」など、従来のポータブルバッグに対する潜在的な不満を解消するために生まれました。プリーツ構造で両端を引っ張ると一気に帯状にたためて、あとはまとめて留めるだけでコンパクトになる形状を開発。2015年11月に初代モデル「Shupatto コンパクトバッグ M」発売以降、ラインナップを拡充し、日常使いのバッグとして定着。また海外での展開も広がり、現在35カ国で販売しております。



この度の10周年記念モデルのデザインテーマは「THE ESSENSE -本質-」。開発当初に立ち返り、コンパクトバッグの個性を表現した「HIGHLIGHT -強調-」と「INCEPTION -構想-」の2種、それぞれ2色をご用意しました。



品名：Shupatto コンパクトバッグ M 10周年記念モデル


税込価格：2,750円


材質：ポリエステル


容量：約15L


耐荷重：5kg


サイズ：バッグ使用時/約35×30cm、折りたたみ時/約直径6×8cm


https://marna.jp/shop/g/gS513B/



HIGHLIGHT -強調-


Shupattoバッグの特長、「プリーツ」にラインをあしらいました。一気にたためる動きやたたんだ時の表情の違いも楽しめます。


カラー：ブルー、ブラック




INCEPTION -構想-


開発時の発想や設計に焦点を当て、「図面」をモチーフとしたデザイン。当時デザイナーが描いていた実際のスケッチをあしらいました。


カラー：ブルー、セピア




株式会社マーナ

キッチン・バス・ハウスケア・バッグ等を企画・製造・販売する生活雑貨メーカー。創業は1872年（明治5年）。「Design for Smile 暮らしを、いいほうへ。」を企業理念に、暮らすひとの一番近くに寄り添い、まだ出会っていないこころはずむ瞬間をおとどけします。

