フル電動自転車・evuco、16.8万→10万円で緊急販売 新春キャンペーン即完でキャンセル分10台を追加

「こがない自転車」として注目を集める免許不要の特定小型原付（フル電動自転車）「evuco（イブコ）」は、新春キャンペーンで通常本体価格16万8,000円（税込）のところ10万円（税込・送料別）で販売され、1月13日の開始直後に限定15台が即完売しました。今回、キャンセルが発生したことにより、同条件の追加販売として10台限定で1月22日正午から緊急販売を行います。（※本件は台数限定の特別販売のため、お申し込み後のキャンセルは原則承っておりません。）

通勤・通学にも使いやすい「こがない自転車」タイプの特定小型原付を検討している人に向けて、evucoの特徴であるIP65相当の防塵・防水性能や坂道にも強い高トルクモーター、チェーンレス構造など、“電動モビリティならでは”の魅力を改めて紹介します。



「evuco（イブコ）」は、米国で6万台の稼働実績を持つ免許不要のフル電動自転車です。「大人が自然に乗れる一台」をコンセプトに開発され、名称には ev＝電動モビリティ、u＝あなたに寄り添う、co＝コンパクトな相棒 という意味を込め、“ちょうどよく”寄り添う電動モビリティを目指しています。

通勤・通学にも使いやすいスタイリッシュで洗練されたデザインに加え、チェーンレス構造を採用。「靴が汚れない」「ロングスカートの裾を巻き込まない」といった安心感にくわえ、メンテナンスの手間を軽減する仕様となっています。

現在流通しているフル電動自転車の多くが雨や粉じんに弱い一方で、「evuco」はパーツ間の継ぎ目を極力なくし、密度の高い材質を使用することでIP65相当の防塵・防水性能を実現。屋外保管にも対応し、駐輪場での「ドミノ倒し」にも耐える頑丈さを備えています。



最高速度は法令を遵守した時速20km。充電時間は約3～4時間で、航続可能距離はバッテリー1本あたり約25kmとなっています。特殊構造モーターによる高いトルクを持ち、勾配の多い住宅街や信号の多い市街地でも、ストレスの少ない走行を可能にしている点が大きな特長です。



サイズは公共の自転車ラックに収まるコンパクト設計で、折りたたむことでスーツケースのように転がして移動させることも可能。前カゴの取り付けにも対応し、バッテリーは取り外し充電・車体充電の両方に対応しています。



今回の追加販売では、通常価格16万8,000円（税込）の「evuco」を、10万円（税込・送料別／限定10台）で提供します。支払い方法としてショッピングクレジットも利用でき、24回払い 月々4,500円～、36回払い 月々3,000円～と、月々の負担を抑えた分割払いにも対応します。本特別価格での販売は、予定台数に達し次第終了となります。

【製品概要】

製品名：FreeMile evuco（イブコ）

分類：特定小型原動機付自転車（性能等確認番号：JATA-0141）

最高速度：20km/h

航続距離：25km（バッテリー1本あたり）

重量：約20.5kg（バッテリー含）

URL：https://www.freemile.jp/evuco/

【キャンペーン概要】

販売価格：10万円（税込・送料別）

追加販売台数：限定10台

支払い方法（一例）：

・ショッピングクレジット 24回払い 月々4,500円～

・ショッピングクレジット 36回払い 月々3,000円～

・FreeMileについて

FreeMileは、「乗る人には安全を、乗らない人には安心を」というミッションのもと、ゼロから電動モビリティを開発・展開しています。 単に便利な移動手段を提供するのではなく、乗る人が安心して使えること、そして周囲の人々にも不安を与えないこと──そうした“移動の在り方”そのものを問い直し、社会に新しい選択肢を提案しています。

■ 企業概要

会社名 ：FreeMile株式会社

所在地 ：東京都渋谷区東2-15-5 エスキナビル6階

設 立 ：2014 年 7 月

代表者 ：三本 茜

所属団体：一般社団法人日本電動モビリティ推進協会（JEMPA)理事企業