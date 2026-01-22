三重・菰野に「ツリーハウス×BBQ×屋内遊び場」が融合した体験型グランピング施設『TREE HOTEL NIKKA 菰野』2026年3月7日グランドオープン！

ニッカホーム株式会社TREE HOTEL NIKKA 菰野（ツリーホテル ニッカ こもの）

― ツリーハウス、BBQ、屋内キッズスペースを備えた体験型宿泊施設 ―

ニッカホーム株式会社（本社：愛知県名古屋市）は、三重県三重郡菰野町に、自然と共に過ごす体験型宿泊施設

「TREE HOTEL NIKKA 菰野（ツリーホテル ニッカ こもの）」を、2026年3月7日（土）にグランドオープンいたします。

TREE HOTEL NIKKA 菰野は、「木」「遊び」「家族の時間」をテーマに、泊まること自体が思い出になる宿泊体験を提供する施設です。

■ 木の上に泊まる、非日常のツリーハウス体験

ツリーホテル木の内装

敷地内には、木々に囲まれたツリーハウスタイプの宿泊棟を整備。

木の質感を活かした外観と、落ち着きのある室内空間で、自然の中に溶け込むような滞在を楽しめます。

大人にとっては童心に帰る時間を、子どもにとっては冒険のような体験を提供します。

■ 家族みんなで楽しめるBBQと食の時間

バーベキューセットバーベキュースペースカフェスペースバーベキューセット

屋外では、食材を囲んで楽しめるBBQスタイルの食事を用意。

肉・魚介・野菜などを楽しみながら、自然の中でゆったりと食事の時間を過ごすことができます。

家族やグループで「一緒に作って、一緒に食べる」時間そのものが、旅の思い出になります。

■ 天候を問わず遊べる、屋内キッズプレイス

屋内キッズスペース屋内キッズスペース

施設内には、人工芝やボールプール、遊具を備えた屋内キッズスペースを完備。

雨天時や寒い季節でも、子どもたちが思いきり体を動かして遊べる環境を整えています。

小さなお子さま連れのご家族でも、安心して滞在できる点も特徴です。

■ 自然豊かな菰野町で過ごす、もう一つの休日

バーベキューエリア園内マップ

鈴鹿山脈の麓に広がる菰野町は、自然・観光・温泉などの魅力にあふれたエリア。

名古屋方面からのアクセスも良く、週末旅行や家族のお出かけ先としても利用しやすい立地です。

TREE HOTEL NIKKA 菰野は、地域の自然と調和しながら、訪れる人の記憶に残る場所を目指します。

■ 施設概要

施設名：TREE HOTEL NIKKA 菰野

開業日：2026年3月7日（土）

所在地：三重県三重郡菰野町音羽1541-17(https://maps.app.goo.gl/4GKHGtbZy3NVAmBL9)

公式サイト：https://www.treehotelnikka.com/

問い合わせ先：080-6625-8836

運営：ニッカホーム株式会社

※本リリースは第一弾となります。

今後のプレスリリースでは、客室の詳細、具体的な宿泊プラン、予約開始時期・料金

体験コンテンツの紹介などを順次発信してまいります。

ニッカホーム株式会社 会社情報

【会社名：ニッカホーム株式会社】

住所：〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地

創業：1987年1月（個人商店として開業）

代表者：代表取締役 会長 榎戸 欽治

代表取締役 社長 西田 裕久

資本金：8,000万円

社員数：グループ全体 1,695名（2025年4月現在）

年商：グループ全体 711.6億円（2024年度）

施工実績：グループ全体 83,179件（2024年）

累計812,111件を超える施工実績

事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・

塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）

住宅設備機器の販売・施工

建築資材・小物などの企画・製造・販売

ニッカホーム株式会社のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/74598