富士商グループホールディングス株式会社、2026/27シーズンもレノファ山口FCのオフィシャルトップパートナーとして共に歩む

富士商グループホールディングス株式会社

山口県を拠点に展開する富士商グループホールディングス株式会社（本社：山口県山陽小野田市稲荷町10-23 代表取締役：藤田 敏彦）はプロサッカークラブ「レノファ山口FC」の2026/27シーズン オフィシャルトップパートナーとして、クラブと共に挑戦を続けていくことをお知らせいたします。

富士商グループは、地域に根差した企業グループとして、事業活動を通じた地域社会への貢献を大切にしてきました。レノファ山口FCが掲げる「地域と共に、新たな価値を創る」という理念は、私たちの想いと深く重なっています。2026/27シーズンも、クラブと共に戦い、山口県全体を盛り上げていけることを誇りに思います。

■ 地域密着企業として、スポーツが持つ力を信じて

富士商グループは、エネルギー事業をはじめ、食品、外食、環境、観光など多角的な事業を展開し、地域の暮らしや産業を支えてきました。その中で私たちが大切にしているのは、「地域に必要とされ続ける存在であること」です。

スポーツには、人の心を動かし、地域を一つにする力があります。レノファ山口FCがピッチで見せるひたむきな姿勢や、勝利を目指して挑み続ける姿は、多くの人に勇気や感動を与えてきました。富士商グループは、こうしたスポーツの力を通じて、地域の活力創出や次世代への夢づくりに貢献したいと考え、トップパートナーとしての支援を継続しています。

■ クラブと企業、共に「山口の誇り」を育てる

レノファ山口FCは、単なるスポーツチームではなく、地域そのものを象徴する存在です。試合の日には、スタジアムに多くの笑顔が集い、世代や立場を超えた交流が生まれます。こうした光景こそが、私たちが守り、未来へつないでいきたい「山口の誇り」だと感じています。

富士商グループは、スポンサーという枠を超え、クラブと同じ目線で地域課題や地域活性化に向き合ってきました。

2026/27シーズンも、レノファ山口FCと共に、地域を盛り上げるさまざまな取り組みを継続・発展させてまいります。

■ 富士商株式会社×レノファ山口FC コラボ商品

「まるごと手羽元長州どりカレー」

グループ企業である富士商株式会社では、レノファ山口FCとのコラボ商品として「まるごと手羽元長州どりカレー」を販売しております。

本商品は、山口県産ブランド鶏「長州どり」の手羽元を豪快に使用し、素材の旨みを存分に楽しめる一品です。

地元食材を活かした商品開発は、地域経済の活性化にもつながる取り組みの一つです。サポーターの皆さまには、スタジアム観戦のお供やご家庭での食卓を通じて、レノファ山口FCへの応援とともに、山口の魅力を味わっていただきたいと考えています。

■ 2026/27シーズンに向けて

富士商グループホールディングス株式会社は、2026/27シーズンもオフィシャルトップパートナーとして、レノファ山口FCと共に挑戦し続けます。

勝利を目指すクラブの歩みを支えながら、地域に根差す企業として、山口の未来をより明るくする取り組みを進めてまいります。

これからも富士商グループは、「地域と共に成長する企業」として、レノファ山口FC、そして山口県を応援し続けます。

■ 富士商グループについて

富士商グループホールディングス株式会社は、山口県山陽小野田市を拠点にし、70年以上にわたり多岐にわたる事業を展開している企業グループです。当社は人と地域のベストパートナーとして、地域社会への深い貢献を大切にし、持続可能な成長を追求しています。将来志向的なビジョンを掲げ、地域社会との調和を大切にする富士商グループホールディングスは、さらなる事業展開と社会貢献に向けて力を注いでいます。

会社名：富士商グループホールディングス株式会社

所在地：〒756-8501 山口県山陽小野田市稲荷町10-23

代表者：代表取締役 藤田 敏彦

HP：https://www.fujisho-ghd.co.jp/