【日本発】日常をアートに変えるプロダクト ″QAMAR MULTI WATER TANK″ がイタリアの権威あるデザイン賞「コンパッソ・ドーロ国際賞」を受賞。

「第28回コンパッソ・ドーロ」国際賞を受賞し、ミラノのADIデザインミュージアムにパーマネントコレクションされたQAMAR MULTI WATER TANK。/color : QAMAR BLUE

株式会社QAMAR（広島県呉市 代表取締役 二矢川京子）が開発・販売する「QAMAR MULTI WATER TANK（カマル マルチウォータータンク）」が、イタリアで最も権威あるデザイン賞「第28回コンパッソ・ドーロ（Compasso d’Oro）」において国際賞を受賞いたしました。

同賞は、1954年の創設以来、国際的にも高い評価を受けてきた歴史あるデザイン賞であり、これまで

数多くの優れたプロダクトを選出してきました。

本製品はイタリア・ミラノのADIデザインミュージアムにおいて、コンパッソ・ドーロ賞のパーマネントコレクション(恒例的な所蔵作品）として収蔵されます。

ADI Design Museum / P.za Compasso d'Oro, 1, 20154 Milano MI, ItariaADI Compasso d'Oro2025レセプション参加者。

また、本製品は2025年大阪・関西万博においても、イタリア館で行なわれた授賞式と受賞作品展を通じて国際的な注目を集めました。国内においても「グッドデザイン賞」の受賞や、「ひろしまグッドデザイン賞」にてグランプリに輝くなど、国内外で極めて高い評価をいただいております。

大阪万博での授賞式 / Designer：HEREDIA KOMIYAMA | Paul Heredia, 込山宏美

■審査委員会が選出した、液体容器の「再定義」

イタリアの国家文化遺産にも認定されている本賞の審査委員会は、QAMAR MULTI WATER TANKの選出理由を以下のように述べています。

液体容器という、古くからある普遍的な形を再考し、従来は『非常時』という特別な状況にのみ限定されていたものを、日々の家庭の風景に馴染むものへと昇華させたことに対する授賞。形状の本質的な簡潔さを損なうことなく、その用途の可能性を広げたプロジェクトである。

レセプション展示の様子。実際に手に取り興味を示す参加者が多かった。

■日常と非日常をシームレスにつなぐ「機能するデザイン」

重厚感のあるアースカラーと、光の陰影を計算した多角形フォルム。どの面を底にしても安定する独自の設計は、キャンプやアウトドアシーン、そして洗練されたインテリア空間においても、これまでの「ジャグ」とは一線を画すスタイリッシュな給水システムを提供します。

この優れた機能美は、日常を彩るだけでなく、万が一の際にも確かな安心を支える「機能するデザイン」としての役割を、さりげなく果たします。10L～13Lという持ち運びやすいサイズ設計は、災害時のフェーズフリーな備えとしても最適です。

デザインの力で、豊かな暮らしとしなやかな強さを両立させるー”QAMAR MULTI WATER TANK”は、新しい時代のライフスタイルを提案します。

男性の手も入るサイズの広口は庫内の洗浄だけでなく、成人2人３日分の食料、500mlのペットボトルなら12本の格納可能。

■Designer：HEREDIA KOMIYAMA（エレディア コミヤマ）

Heredia Komiyamaは、デザインを通じた価値創造に取り組むデザインスタジオで、製品開発を中心に活動しています。プロダクトデザイン・建築・インテリアデザインの枠を超え、横断的な視点からプロジェクトを展開しています。

プロダクトデザイナーのPaul Herediaと建築家の込山宏美によって設立。

マドリード（スペイン）と広島（日本）を拠点に活動しています。

お問い合わせ先：info@herediakomiyama.com

Web : www.herediakomiyama.com(https://www.herediakomiyama.com)

instagram：@herediakomiyama(https://www.instagram.com/herediakomiyama/)

■株式会社QAMAR 代表取締役 二矢川京子のコメント

「この度、デザインの聖地イタリアにて『コンパッソ・ドーロ』という身に余る栄誉をいただき、大変光栄に存じます。

本プロジェクトを担ったデザイナーは、国際的な感性を通じて、液体容器という実用的なアイテムを「日常を彩るプロダクト」へと昇華させ、デザイナーの独自のアプローチが、コンパッソ・ドーロ受賞という歴史的快挙へと導きました。

私たちは、日常と非日常の境界をなくし、いかなる時も生活に美しく寄り添うプロダクトの在り方を追求してきました。今回の受賞は、その機能美が世界共通の価値として評価された証だと確信しています。今後も、皆様の日常にさらなる高揚感と安心を届ける製品づくりに精進してまいります。」

■今後の展望

今回の受賞を契機に、株式会社QAMARはさらなるラインナップの拡充を予定しています。日常を豊かに彩り、かつ確かな信頼を兼ね備えたプロダクトを、今後も世界へと発信してまいります。

■QAMAR MULTI WATER TANK 製品概要

製品名：QAMAR MULTI WATER TANK（カマル マルチウォータータンク） ・容量：10L（13Lまで可能） ・サイズ：W376 × D376 × H162mm ・重量：約820g ・素材：ポリエチレン

■公式ECサイト：https://qamar.official.ec/

■関連リンク ・ADI Design Museum 公式サイト https://www.adidesignmuseum.org/

※QAMAR MULTI WATER TANKは、同館のパーマネントコレクション（ADI Compasso d’Oro Collection）として収蔵されました。

■株式会社QAMAR

社名：株式会社QAMAR（カマル）

所在地：広島県呉市

代表者：代表取締役 二矢川京子

事業内容：ライフスタイルプロダクトの企画・販売 企業サイト：https://www.qamar.biz/

【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社QAMAR（カマル） 担当： Email：kyoko@qamar.biz