【集え、脱炭素プレイヤー!】国内最大規模のイベントCarbon Credits Journal Forum Session３.「排出量可視化」「カーボンクレジットデベロッパー」の登壇者を紹介

Green Carbon株式会社

ネイチャーベースのカーボンクレジット創出・販売事業を展開するGreen Carbon株式会社（代表取締役：大北潤、以下Green Carbon（グリーンカーボン））は、国内最大級のカーボンクレジット特化フォーラム「Carbon Credits Journal Forum(https://green-carbon.co.jp/carbon-credits-journal-forum/)（以下、本Forum）」を、2026年2月3日（火）に東京国際フォーラムB7（有楽町駅直結）にて開催します。国内外の脱炭素主要プレイヤー500名以上が一堂に会し、カーボンクレジットの未来を語り合う場を提供します。





今回は、本ForumのSession３.「排出量可視化」「カーボンクレジットデベロッパー」に登壇する企業を紹介します。排出量可視化のセッションでは、株式会社セールスフォース・ジャパン、e-dash株式会社、モデレーターとしてボストン・コンサルティング・グループ（BCG）が登壇し、各社の視点から、最新動向、取り組みや実績を共有し、今後の動きを踏まえたパネルディスカッションを展開します。カーボンクレジットデベロッパーのセッションでは、出光興産株式会社、住友商事株式会社、三菱UFJ信託銀行株式会社、モデレーターとして日本経済新聞（NIKKEI GX）が登壇し、国内外でのカーボンクレジット創出プロジェクトの概要や、参画の背景、海外での実績を踏まえたパネルディスカッションを展開します。

本Forumは参加無料のため、最新の脱炭素動向を知りたい方、脱炭素企業とのネットワークを構築したい方は、参加申込みください！また、スタンダードブース残り数枠限りとなりますが、本Forum内でブース出展を希望する企業様を募集します。今後とも豪華登壇者様の続報をお知らせしますので、楽しみにお待ちください。

◆豪華登壇企業情報（順不同/敬称略）

Green Carbon株式会社、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）、大阪ガス株式会社、デロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社、Gold Standard、Verra、兼松株式会社、農林中央金庫、株式会社ファミリーマート、日本農業新聞、株式会社イトーキ、KPMGコンサルティング株式会社、ジクシス株式会社、住友林業株式会社、環境ビジネスオンライン、株式会社東京証券取引所、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社、株式会社野村総合研究所（NRI）、ビジネスジャーナル、株式会社セールスフォース・ジャパン、ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）、出光興産株式会社、住友商事株式会社、三菱UFJ信託銀行株式会社、日本経済新聞、株式会社Archeda、Earth hacks株式会社、株式会社バイウィル、aora株式会社、三菱UFJ銀行

※登壇者の詳細はLP（特設サイト）をご確認ください。

◆本Forum概要

〇Carbon Credits Journal Forum特設サイトより抜粋[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117956/table/245_1_8a145fd169212fc8a73609d6cd0f859a.jpg?v=202601221051 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/117956/table/245_2_05e73150aaeb707304a3a924a05b2a43.jpg?v=202601221051 ]

◆本Forumプログラム概要

09:30開始予定：開会の挨拶、基調講演

Session１.：クレジットの品質について

Session２.：カーボンクレジット活用/創出（インセット、オフセット、森林クレジット事例）

中間Session：各事務局及び省庁関連からの脱炭素最新動向について

Session３.：CO2排出量の算出/可視化/カーボンクレジットデベロッパー

Session４.：GXスタートアップ、GX採用

18:30開始予定：Forum大交流会

※帝国ホテル様のケータリング/ビュッフェ形式・アルコール/ソフトドリンク飲み放題つき）

※Forum大交流会は、プレミアム/エキスパートチケットの申込者限定

◆チケット概要

◆Session３.「排出量可視化」登壇者情報

会場イメージビュッフェイメージ交流会会場イメージ[表3: https://prtimes.jp/data/corp/117956/table/245_3_018c203bbc167310b66b63d676b18d98.jpg?v=202601221051 ]〇チケット種類一覧

〇本Forum特設サイトより抜粋株式会社セールスフォース・ジャパン

ソリューション統括本部

インダストリーアドバイザー本部長 兼

サステナビリティソリューション推進室長

西田 一喜 氏



◆登壇セッション：セッション３.

排出量可視化（16:00~16:40）

〇本Forum特設サイトより抜粋e-dash株式会社

カスタマーサクセス部長

VP of Customer Success

池亀 小百合 氏

◆登壇セッション：セッション３.

排出量可視化（16:00~16:40）

〇本Forum特設サイトより抜粋ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）

プリンシパル

黒岩 拓実 氏

◆登壇セッション：セッション３.

排出量可視化（16:00~16:40）

◆Session３.「カーボンクレジットデベロッパー」登壇者情報

〇本Forum特設サイトより抜粋出光興産株式会社

執行役員

CNX戦略部長

田中 洋志 氏

◆登壇セッション：セッション３.

カーボンクレジットデベロッパー

（16:45~17:35）

〇本Forum特設サイトより抜粋住友商事株式会社

カーボンソリューション

事業ユニット

マネージャー

内藤 秀治 氏



◆登壇セッション：セッション３.

カーボンクレジットデベロッパー

（16:45~17:35）

〇本Forum特設サイトより抜粋三菱UFJ信託銀行株式会社

法人マーケット統括部

副部長

鶴岡 秀規 氏

◆登壇セッション：セッション３.

カーボンクレジットデベロッパー

（16:45~17:35）

〇本Forum特設サイトより抜粋日本経済新聞

NIKKEI GX

編集長

京塚 環 氏

◆登壇セッション：セッション３.

カーボンクレジットデベロッパー

（16:45~17:35）

◆本Forumブース出展募集概要

本Forumは、カーボンクレジットの創出・活用・投資・制度設計に取り組む大企業、自治体、省庁関連、スタートアップに光を当て、実務視点で議論する場として企画されました。国内外の脱炭素主要プレイヤー500名以上が一堂に会し、カーボンクレジットの未来を語り合う場を提供します。

本Forumのイベントセッション会場の隣にて、ブース出展を実施します。入口付近のスペシャルブース枠は全て枠が埋まってしまいましたが、スタンダードブースの枠は提供可能ですので、企業、自治体、スタートアップを募集しますので、下記フォームより問い合わせください。

〇ブース出展に関する申込み/問い合わせはこちら

https://green-carbon.co.jp/contact/

〇ブースイメージ

※テーブルW1800×D４５０ｍｍ 1台

※スタッキングチェア ２～4脚想定

※サインスタンド A3サイズ(社名表記) ラミネートorパネル

※コンセントあり

◆Green Carbon 株式会社

代表者 ：代表取締役 大北 潤

所在地 ：東京都千代田区麹町2-3-2 半蔵門PREX North 9F

設立 ：2019年12月 12日

事業内容 ：カーボンクレジット創出販売事業、農業関連事業、環境関連事業、その他、関連する事業及びESGコンサルティング事業

URL ： https://green-carbon.co.jp/



◆Green Carbon事業紹介

Green Carbonは、「生命の力で、地球を救う」をビジョンとして掲げ、国内外において自然由来のカーボンクレジット創出・登録・販売までを一気通貫してサポートする事業を展開しており、その他にも、農業関連事業、研究開発事業、ESGコンサルティング事業なども展開しております。

事業展開領域は日本、東南アジアを中心にオーストラリア、南米まで拡大しており、自然由来のカーボンクレジット（水田、バイオ炭、森林保全、カーボンファーミング、マングローブ植林、牛のゲップなど）を創出しています。国内の水田においては、2023年度日本初・最大級（約6,220t）で水田のJ-クレジットの認証を取得しており、2024年度は約40,000ha（約80,000t）に拡大しています。また、クレジット登録・申請・販売までをワンプラットフォームで完結するサービス「Agreen(アグリーン)」を提供しており、クレジットの申請登録時にかかる手続きや書類作成などを簡略化し、クレジット創出者の工数を削減しています。

