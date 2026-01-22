こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
メニューで感じる春の訪れ！バーベキューリブレストラン「トニーローマ」スプリングメニューキャンペーン「Signs of Spring」
実施期間：2026年2月1日（日）〜3月15日（日）
実施店舗：トニーローマ国内店舗
アメリカ発祥のバーベキューリブ専門レストラン「トニーローマ」 国内5店舗（六本木／三番町／幕張WBG／イオンモールKYOTO／沖縄美浜）では、待ち遠しい春、そしてバレンタイン、ホワイトデーに向けたメニューキャンペーン「Signs of Spring（サイン・オブ・スプリング 春の兆し）」を2月1日（日）から3月15日（日）の期間、実施します。
メニューキャンペーン「Signs of Spring」では、旬の食材を使用し、春らしい彩りとプレゼンテーションで仕上げた、ワクワクするようなスペシャルメニューを2品ご用意しました。
「メープルバーボンBBQサーモン」は、ちょっぴり甘辛な特製メープルバーボンBBQソースで味わうサーモングリルに、アスパラやヤングコーンなどの春野菜を添えたメインディッシュ。お取り分けいただき、トニーローマの看板メニューであるバーベキューリブとセットで味わうのおすすめの、バランス感絶妙なボリュームも魅力です。
また、デザートカテゴリーからは「アップルパイ＆ベリーパフェ」をご用意。ストロベリームースをベースにしたアイスクリームパフェに、彩り華やかなイチゴとフランボワーズに加え、温かいアップルパイを大胆にトッピングしました。ビジュアル、ボリュームともに迫力の“ひやあつ”デザート、カップル、ファミリーでシェアしてお楽しみいただくのもおすすめです。
トニーローマ スプリングメニューキャンペーン「Signs of Spring」実施概要
◆ 実施期間：
2026年2月1日（日）〜3月15日（日）
◆ 販売メニュー
「メープルバーボンBBQサーモン」 2,780円
「アップルパイ＆ベリーパフェ」 1,980円
※価格は全て税込
◆ 販売店舗：
トニーローマ 国内各店
・ 六本木店（東京都港区六本木5-4-20）
・ 三番町店（東京都千代田区三番町6-4 ラ・メール三番町 1階）
・幕張WBG店（千葉県千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブダイニング3階）
・ イオンモールKYOTO店（京都府京都市南区西九条鳥居口町１番地 イオンモールKYOTO 1階）
・ 沖縄美浜店（沖縄県中頭郡北谷町字美浜8-7）
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社WDI JAPAN マーケティング部 TEL. 03-3470-5307
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
トニーローマ ホームページ
https://tonyromas.jp/
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
