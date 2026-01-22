メニューで感じる春の訪れ！バーベキューリブレストラン「トニーローマ」スプリングメニューキャンペーン「Signs of Spring」

実施期間：2026年2月1日（日）〜3月15日（日）

実施店舗：トニーローマ国内店舗

アメリカ発祥のバーベキューリブ専門レストラン「トニーローマ」 国内5店舗（六本木／三番町／幕張WBG／イオンモールKYOTO／沖縄美浜）では、待ち遠しい春、そしてバレンタイン、ホワイトデーに向けたメニューキャンペーン「Signs of Spring（サイン・オブ・スプリング 春の兆し）」を2月1日（日）から3月15日（日）の期間、実施します。

　

メニューキャンペーン「Signs of Spring」では、旬の食材を使用し、春らしい彩りとプレゼンテーションで仕上げた、ワクワクするようなスペシャルメニューを2品ご用意しました。

　





メープルバーボンBBQサーモン






　

「メープルバーボンBBQサーモン」は、ちょっぴり甘辛な特製メープルバーボンBBQソースで味わうサーモングリルに、アスパラやヤングコーンなどの春野菜を添えたメインディッシュ。お取り分けいただき、トニーローマの看板メニューであるバーベキューリブとセットで味わうのおすすめの、バランス感絶妙なボリュームも魅力です。

　

また、デザートカテゴリーからは「アップルパイ＆ベリーパフェ」をご用意。ストロベリームースをベースにしたアイスクリームパフェに、彩り華やかなイチゴとフランボワーズに加え、温かいアップルパイを大胆にトッピングしました。ビジュアル、ボリュームともに迫力の“ひやあつ”デザート、カップル、ファミリーでシェアしてお楽しみいただくのもおすすめです。

　





アップルパイ＆ベリーパフェ






　　　


トニーローマ スプリングメニューキャンペーン「Signs of Spring」実施概要

　

◆ 実施期間：

　2026年2月1日（日）〜3月15日（日）

◆ 販売メニュー

　「メープルバーボンBBQサーモン」 2,780円

　「アップルパイ＆ベリーパフェ」 1,980円

　 ※価格は全て税込

◆ 販売店舗：

　トニーローマ 国内各店　

　・ 六本木店（東京都港区六本木5-4-20）

　・ 三番町店（東京都千代田区三番町6-4　ラ・メール三番町 1階）

　・幕張WBG店（千葉県千葉市美浜区中瀬2-6　WBGマリブダイニング3階）

　・ イオンモールKYOTO店（京都府京都市南区西九条鳥居口町１番地 イオンモールKYOTO 1階）

　・ 沖縄美浜店（沖縄県中頭郡北谷町字美浜8-7）

　

　

トニーローマ　店舗一覧

　

・六本木店

　東京都港区六本木5-4-20　ロアビル横

　03-3408-2748

・三番町店

　東京都千代田区三番町6-4　ラ・メール三番町 1階

　03-3222-3440

・幕張WBG店

　千葉県千葉市美浜区中瀬2-6　WBGマリブダイニング3階

　043-299-3781

・イオンモールKYOTO店

　京都府京都市南区西九条鳥居口町１番地 イオンモールKYOTO 1階

　075-692-2714

・沖縄美浜店

　沖縄県中頭郡北谷町字美浜8-7

　098-982-7800


本件に関するお問合わせ先

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社WDI JAPAN　マーケティング部　　TEL. 03-3470-5307

担当：大林　ohbayashi@wdi.co.jp

