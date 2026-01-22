【Flora Notis JILL STUART×Afternoon Tea】桜と紅茶のマリアージュ香る限定コレクション「チェリーブロッサム&アフタヌーンティーブレンド」が2月20日(金)登場。
花の香りに包まれた上質なライフスタイルを提案する『Flora Notis JILL STUART(フローラノーティス ジルスチュアート)』は、株式会社ＩＣＬ（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷／代表取締役社長 高下 泰幸）が運営する『Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）』とのコラボレーションによる限定コレクション「チェリーブロッサム&アフタヌーンティーブレンド」を2026年2月20日（金）より発売いたします。
2026年1月23日(金)より、フローラノーティス ジルスチュアート公式オンラインショップとフローラノーティス ジルスチュアートの店舗にてご予約*の受付を開始いたします。
*アフタヌーンティー公式オンラインストア、アフタヌーンティー・リビング「チェリーブロッサム&アフタヌーンティーブレンド」限定コレクションお取り扱い店舗ではご予約を承っておりません。
concept ーBlooming Teatime
うららかな春、ティーカップをきらめかせる桜の木漏れ日。
爽やかな春風に、桜と紅茶のマリアージュが舞う。
咲きほこる桜のように人々を魅了し
ときめきと高揚感をもたらす、春の訪れ。
甘くふくよかに広がるチェリーブロッサムの香りは、
20年以上変わらない茶葉の味わいで愛され続けてきた
アフタヌーンティーブレンドの香りと雅やかに調和する。
満開の桜を眺めながら紅茶とともに過ごす午後のように、
いつになく優雅で穏やかな安らぎを感じるひとときを。
ほんのり上気したようなときめきと高揚感をもたらす、
Flora Notis JILL STUARTの「チェリーブロッサム」の香りと、
20年以上愛され変わらない美味しさを守り続けてきた
Afternoon Teaオリジナルの「アフタヌーンティーブレンド」との
香りのマリアージュをお楽しみください。
チェリーブロッサム&アフタヌーンティーブレンドの香り
香調：フローラルフルーティ
フレッシュで甘いレモンをはじめとする柑橘と、茶葉を思わせる
やわらかな余韻が重なり、引き込まれるような紅茶の香りに。
軽やかで甘やかなアフタヌーンティーアコードに、繊細で華やかな
フローラルが重なり、満開の桜の下で紅茶を味わう優雅な午後を描き出す。
あたたかなムスクやアンバーが溶け合い、やわらかな陽だまりのような、
穏やかで心地よい余韻で満たしてゆく。
限定コレクション ラインアップ
フローラノーティス ジルスチュアート
チェリーブロッサム&アフタヌーンティーブレンド オードパルファン ローラーボール
10mL 3,300円（税込）
優雅で穏やかな心地よい時間をもたらして。
持ち運びしやすいサイズで、いつでも香りを纏えるロールオンフレグランス。
フローラノーティス ジルスチュアート
チェリーブロッサム&アフタヌーンティーブレンド リペアヘアオイル
50mL 4,180円（税込）
植物オイル*とフラワーエッセンスをブレンドする、2 層タイプのヘアオイル。
陽だまりにきらめくツヤとうるおいを纏い、優雅で穏やかな香りに包まれた髪へ。
*植物由来成分を含むオイル
フローラノーティス ジルスチュアート
チェリーブロッサム&アフタヌーンティーブレンド ハンドクリーム
30g 2,200 円（税込）
みずみずしいうるおいを手肌に宿して。
優雅で穏やかな香りに満たされるハンドクリーム。
フローラノーティス ジルスチュアート
チェリーブロッサム&アフタヌーンティーブレンド ピロー&ルームミスト
80mL 3,520円（税込）
優雅で穏やかな香りと共に、上質なベッドタイムを。
夜のひとときを心地よく彩る、ピロー&ルームミスト。
ハンドクリームチャーム 2,640 円（税込）
Flora Notis のハンドクリームを、いつでもどこでも。
ふわりと舞い散る桜を描いた、持ち運びに便利なミニポーチ。
※アフタヌーンティー公式オンラインストアとアフタヌーンティー・リビング一部店舗でのみ販売いたします。
スクエアポーチ 3,300 円（税込）
華やかさと使いやすさを両立させながら。ふわりと舞い散る桜を描いた、自立型メイクポーチ。
※アフタヌーンティー公式オンラインストアとアフタヌーンティー・リビング一部店舗でのみ販売いたします。
ご購入特典
2026年2月20日(金)～2026年5月19日(火)の対象期間中、「チェリーブロッサム&アフタヌーンティーブレンド」限定コレクション含む4,400円（税込）以上ご購入のお客さまに、ご購入特典をご用意しております。
■フローラノーティス ジルスチュアートの店舗、公式オンラインショップでご購入のお客さま
フレグランスベースシート
チェリーブロッサム&アフタヌーンティーブレンド ピロー&ルームミストを吹きかけてお使いいただ
ける、限定コレクションデザインがエンボス加工されたオリジナルフレグランスベースシート。
■アフタヌーンティー・リビングの店舗、公式オンラインストアでご購入のお客さま
チェリーブロッサム オードパルファン 2.5mL
フローラノーティス ジルスチュアートで人気の高いチェリーブロッサム オードパルファンのミニ
サンプル。
限定ショッパー
2026年2月20日(金)～2026年5月19日(火)の対象期間中、「チェリーブロッサム&アフタヌーンティーブレンド」限定コレクションを1点以上ご購入のお客さまに、コレクションデザインの限定ショッパープレゼントいたします。
SNSキャンペーン
「チェリーブロッサム&アフタヌーンティーブレンド」の発売を記念して、限定コレクションの現品などが合計10名様にあたるキャンペーンをInstagramとXで実施いたします。
期間：2026年2月20日(金)9:00頃～ 2026年3月12日(木)23:59
応募方法：
【Instagram】
1. Instagramアカウント ＠floranotis_jillstuart と ＠afternoontea_official をフォロー
2.キャンペーン投稿（＠floranotis_jillstuart の投稿）をいいねで 応募完了
【X】
1. Xアカウント ＠FloraNotis_JILL と ＠AfternoonTea_LT をフォロー
2.キャンペーン投稿（＠FloraNotis_JILL の投稿）をいいねで 応募完了
プレゼント製品：
チェリーブロッサム&アフタヌーンティーブレンド オードパルファン ローラーボール
チェリーブロッサム&アフタヌーンティーブレンド リペアヘアオイル
アフタヌーンティーブレンド
※上記セットでプレゼントいたします。
取り扱い店舗
◆フローラノーティス ジルスチュアート公式オンラインショップ
https://www.jillstuart-floranotisjillstuart.com/site/floranotis/c/c20/
◆フローラノーティス ジルスチュアート 全店舗
https://www.jillstuart-floranotisjillstuart.com/site/floranotis/s/f_shoplist.aspx
◆アフタヌーンティー公式オンラインストア
https://shop.afternoon-tea.net/
◆アフタヌーンティー・リビング 下記店舗
大丸札幌店 / エスパルII仙台 / イオンモール水戸内原 / ルミネ大宮 / ららぽーと富士見
グランエミオ所沢 / 新越谷ヴァリエ / イオンレイクタウンkaze / ららぽーとTOKYO-BAY
東武百貨店船橋店 / アトレ上野 / 京王百貨店新宿店 / 東京スカイツリータウン・ソラマチ
有楽町マルイ / 光が丘IMA / 東武百貨店池袋店 / ルミネ北千住 / アトレ吉祥寺 / 町田東急ツインズ*
ウィング上大岡 / 横浜ジョイナス / ラゾーナ川崎プラザ / イオンモール岡崎
ジェイアール京都伊勢丹 / なんばシティ / ホワイティうめだ / 阪急三番街 / ルクア大阪 / 天王寺ミオ
ピオレ姫路 / さんちか / ゆめタウン高松 / イオンモール高知 / アミュプラザ博多
*町田東急ツインズ店は2026年3月1日のリニューアルオープン日より販売開始いたします。
Afternoon Teaについて
なんでもない一日が、心地よい刺激で満たされる、ふっと楽しくなってくる。私たちが大切にしているものは、そんな日常のなかのこころのゆとりです。
夢を感じる商品やメニュー、気持ちの通いあうサービス、くつろぎの時間と空間。そのひとつひとつが、お客さまのシアワセのきっかけとなるように。
Afternoon Tea は、きょうも新しい spice of a dayを提案しています。
Afternoon Tea LIVINGブランドサイト： https://www.afternoon-tea.net/living/
■Flora Notis JILL STUART
ラテン語で“花の本質”という意味をもつ『Flora Notis JILL STUART』は、ニューヨークを拠点に活躍するファッションデザイナー、ジル・スチュアートの愛する花々へのこだわりと想いが込められた、花の香りに包まれた上質なライフスタイルを提案するブランドです。
厳選された70種*あまりの花々のエッセンスを、こだわりの技術で贅沢に配合したアイテムを揃えました。
“花”に秘められた生命力と、つみたての花のようにフレッシュで贅沢な香りにより、心を豊かにし、その人のもつ美しさを引き出します。
*全商品総計において
公式オンラインショップ：https://www.jillstuart-floranotisjillstuart.com/site/floranotis/c/c20/
公式Instagram：https://www.instagram.com/floranotis_jillstuart/
公式X：https://x.com/FloraNotis_JILL
公式LINE：@floranotisjillstuart
公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@floranotis_jillstuart
公式Facebook：https://www.facebook.com/floranotisjillstuart