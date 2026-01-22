トイレの汚れを”水”で剥離。JR九州の「恋するトイレプロジェクト」を強力に推進。プラチナノバブル生成ノズル「UFB DUAL(R)︎」を4駅に本格導入。

株式会社ウォーターデザインワールド

株式会社ウォーターデザインワールド（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：松尾 優）は、九州旅客鉄道株式会社（JR九州）が取り組む駅トイレ美化プロジェクト「恋するトイレプロジェクト(https://www.jrkyushu.co.jp/railway/facility/toilet_pj/)」の一環として、プラチナノバブル生成ノズル「UFB DUAL(R)︎」の本格導入工事を推進中であることをお知らせいたします。

※プラチナノバブルは株式会社ウォーターデザインワールドが商標登録している名称です。

※1μm以下の微細な泡を、一般的にナノバブルまたはウルトラファインバブルと呼称されています。

この度の本格導入では、JR九州の4駅にUFB DUAL(R)︎が設置され、水の洗浄力を活用したトイレの恒常的な美化と清掃業務の効率化を支援します。導入完了駅と設置時期UFB DUAL(R)︎の設置工事は、以下のスケジュールで完了しました。

・ 2025年8月完了：南福岡駅、大野城駅

・ 2025年12月完了：九大学研都市駅、筑前前原駅

設置工事後の様子（一部）

■ 南福岡駅（2025年8月設置完了）

南福岡駅

配管室に設置されたUFB DUAL(R)︎は、駅全体で使用する水に「プラチナノバブル」を供給します。

■ 大野城駅（2025年8月設置完了）

大野城駅

露出配管への設置作業が完了し、駅トイレの衛生環境向上を開始しています。

■ 九大学研都市駅（2025年12月設置完了）

九大学研都市駅

配管の一部にUFB DUAL(R)︎が組み込まれた様子です。

■ 筑前前原駅（2025年12月設置完了）

筑前前原駅

配管にUFB DUAL(R)︎が設置され、使用する水の洗浄力が向上しています。

トライアル成功を経て本格導入へ。水の力で「勝手にお掃除」

JR九州では、駅の利用者に快適で衛生的な空間を提供するため、トイレ美化プロジェクトを推進されており、当社のUFB DUAL(R)︎が尿石除去と臭い発生の防止を目的として選定されました。

1. 試験導入（トライアル）での確かな効果

本格導入に先立ち、当社は2024年10月末に南久留米駅（福岡県）と肥前麓駅（佐賀県）の2駅にUFB DUAL(R)︎を試験導入(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000135214.html)し、その洗浄効果を検証しました。

試験導入から約1ヶ月後の経過観察では、水の洗浄力だけで汚れが剥離・軽減される効果が確認されました。

・ 肥前麓駅：小便器の蓋上部の汚れが除去され、全体的に尿石が薄くなる効果が確認されました。また、大便器においては輪ジミや水が浸かっている箇所の汚れが薄くなっていることが確認されました。

・ 南久留米駅：男子トイレの便器出水口に付着していた汚れや、洗面台全体が綺麗になっていることが確認できました。

2. 本格導入への移行背景：清掃のしやすさへの貢献

今回の4駅への本格導入は、トライアルで実証された「水の力だけで勝手にお掃除」するUFB DUAL(R)︎の高い能力が、JR九州様が掲げる「清掃のしやすさへの配慮」という取り組み内容に合致したためです。UFB DUAL(R)︎によって生成される「プラチナノバブル」水を使用することで、以下の効果が期待されています。

1. トイレ清掃後も残る尿石汚れの剥離

2. 清掃頻度の軽減による駅員業務の効率化

3. 排水管の詰まり抑制および清掃コストの削減

4. トイレの臭い発生を抑制する効果

3. UFB DUAL(R)︎の科学的優位性：プラチナノバブルの力

UFB DUAL(R)︎は、平均0.1～0.2マイクロメートルという極めて微細な「プラチナノバブル」を生成します。このプラチナノバブルは、汚れを落としやすくするという単純な物理構造に加え、マイナスの電荷を帯びているため、プラスの電荷を持つ汚れを電気の力で吸着・剥離させる特殊な仕組みを持っています。

4. 頑固な汚れに対する剥離・抑制効果

・ 尿石除去実績：JR東日本との共同検証では、UFB DUAL(R)︎を設置したトイレ排水管の上流から100時間排水を続けた結果、35年間固着した尿石が根こそぎ剥がれ落ちる効果が証明されており、配管保守に極めて効果的です。

・ バイオフィルム抑制：群馬大学との共同研究では、UFB DUAL(R)︎によるプラチナノバブル水は、水道水と比べて微生物によるバイオフィルム形成を48時間で最大1/30まで抑制する効果が確認されています。

5. 独自の技術と高い信頼性

UFB DUAL(R)︎は、高効率キャビテーション方式を採用しており、一般的なナノバブル発生機器の課題であった水量や水圧の低下を抑え、減はわずか4%未満でプラチナノバブルを発生させることが可能です。

また、本製品は、日本の厳しい水道機器認証を取得しており、高い安全性と信頼性を誇ります。RoHS指令や水道水質基準などに適合した三菱マテリアルのエコブラス（C6932）を使用しており、飲料水としても問題なく活用できる素材です。さらに、2024年のグッドデザイン賞を受賞(https://waterdesignworld.com/gooddesign/?srsltid=AfmBOopl58H2YROJ0zeUSmONUa2RAPGJeYMZehGq8j39MlIHyL5gLum9)するなど、その実用性も高く評価されています。

6. 今後の展望

株式会社ウォーターデザインワールドは、これらの本格導入開始を契機に、JR九州様との連携をさらに強化し、より多くの駅や施設で快適な環境づくりに貢献してまいります。

【記事等でのご利用にあたって】

本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が以下である旨の記載

「株式会社ウォーターデザインワールド」（https://waterdesignworld.com/）

会社概要

会社名 ： 株式会社ウォーターデザインワールド

代表者 ： 代表取締役 松尾 優

所在地 ： 〒130-0012

東京都墨田区大平4-13-2 大平サクラビル4F

設立 ： 2023年2月

資本金 ： 5,000万円

事業内容 ： プラチナノバブル生成ノズル『UFB DUAL(R)』の販売

（正規販売特約店）

会社HP ： https://waterdesignworld.com